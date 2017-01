Verkehrsgerichtstag Experten lehnen Fahrtests für Senioren vorerst ab

Der 55. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) hat zum Thema Verkehr in insgesamt acht Arbeitsgruppen verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. An der jährlichen Tagung nahmen rund 2000 Juristen, Wissenschaftler und Verkehrsexperten teil. Die Empfehlungen richten sich an den Gesetzgeber, sind aber nicht verpflichtend.

Demnach sollen Fahreignungstests für Senioren vorerst ausbleiben. Für eine solche Entscheidung gebe es laut der Arbeitsgruppe des VGT noch keine ausreichende Datengrundlage. Es gebe zwar Hinweise darauf, dass ältere Menschen als Kraftfahrer ein zunehmendes Risiko für die Sicherheit im Straßenverkehr darstellen - aber eben noch keine Beweise. Versicherer hatten zuvor solche Fahreignungstests gefordert.

Auch einen Führerscheinentzug bei Straftaten abseits des Straßenverkehrs lehnt der VGT ab. Das hatte die Bundesregierung kurz vor Weihnachten gefordert. Laut der Arbeitsgruppe sorge das aber für Ungleichheit zwischen möglichen Straftätern. Denn Personen mit und ohne Führerschein könnten in diesen Fällen nicht gleichermaßen bewertet werden.

Eine dritte Arbeitsgruppe setzte sich mit der Gefahr von Handys am Steuer auseinander. Ähnlich wie beim Thema Senioren gebe es auch hier allerdings noch nicht genügend Daten. Deshalb empfiehlt der VGT eine groß angelegte Studie, um das Risiko der gesetzeswidrigen Handynutzung beim Fahren offenzulegen. Das Ziel sei es, dass das Handy am Steuer "gesellschaftlich geächtet" wird. Auch die Strafen bei Nichtbeachtung des Handyverbots sollen drastischer werden, gerade bei Wiederholungstätern und Fahranfängern in der Probezeit. Die Regierung solle sich laut VGT außerdem mit dem Problem der Ablenkung von Fußgängern durch elektronische Geräte befassen.

