Umstrittene Unterwäschebilder Verkehrsministerium verteidigt Fahrradhelmkampagne

"Looks like shit. But saves my life." Zu Deutsch: Sieht scheiße aus, aber rettet mein Leben. So lautet der Slogan einer Kampagne des Bundesverkehrsministeriums, die sich für das Tragen von Fahrradhelmen einsetzt. Als wäre dieser Titel für eine deutsche Behörde nicht schon ungewöhnlich genug, posieren auf den Werbeplakaten junge Frauen und Männer mit Helm - und nur in Unterwäsche bekleidet.

Diese jüngste Kampagne des von Andreas Scheuer (CSU) geführten Ministeriums soll junge Leute eigentlich dazu animieren, Fahrradhelme zu tragen. Allerdings ist deutschlandweit auch eine Diskussion darüber entbrannt, ob in Unterwäsche bekleidete Frauen und Männer dafür das richtige Mittel der Wahl sind. Neben Politikern äußerten nun auch Fahrradverbände Kritik und nennen die Kampagne "albern".

"Mehr als die Hälfte der jungen Radfahrerinnen und Radfahrer sagen von sich selbst, dass sie nie oder nur selten einen Helm tragen. Und warum nicht? Weil es angeblich nicht cool aussieht", sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer über den Anlass der Werbekampagne. Mit der Aktion richte man sich daher gezielt an junge Menschen. "Der Spruch entspricht vielleicht nicht so ganz dem üblichen Behördendeutsch. Er bringt die Botschaft aber ziemlich genau auf den Punkt: Helme retten Leben!", freut sich Scheuer.

Viele junge Menschen verzichten aus ästhetischen Gründen auf einen Helm beim Fahrradfahren. Das wollen wir ändern! U. a. mit einer gemeinsamen Aktion von BMVI, @DVR_info & @topmodel. Unsere Botschaft: #HelmeRettenLeben!



Mehr Infos #gntm #gntm2019 — BMVI (@BMVI) 21. März 2019

Damit die Kampagne bei jungen Leuten gut ankommt, hat sich das Verkehrsministerium prominente Unterstützung aus der Fernsehshow "Germany's next Topmodel" (GNTM) in Form des Starfotografen John Rankin und der GNTM-Kandidatin Alicija geholt. Doch die Kampagne kommt nicht überall gut an.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) kritisiert die Fahrradhelmkampagne von Scheuer mit leicht bekleideten Models heftig. "Viele Menschen ärgern sich über so eine Kampagne, viele Menschen fühlen sich überhaupt nicht ernst genommen", sagte ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork heute in Berlin vor Beratungen einer Arbeitsgruppe zu mehr Klimaschutz im Verkehr.

ADFC: "alberne Kampagne"

Es gebe viele Themen, um die sich Scheuer kümmern müsse, zum Beispiel mehr Verkehrssicherheit und das Vermeiden und Verhindern von Unfällen. "Da hätte Herr Scheuer viel zu tun, aber stattdessen kümmert er sich um alberne Kampagnen", sagte Stork.

Auch aus der SPD kommen kritische Stimmen. "Es ist peinlich, dumm und sexistisch, wenn der Verkehrsminister seine Politik mit nackter Haut verkauft", sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria Noichl, gegenüber der "Bild am Sonntag".

Kritik kam auch von den Grünen. Grünen-Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar sagte der "Bild am Sonntag": "Statt auf sexistische Werbung ohne Wirkung zu setzen, sollte Scheuer endlich ernsthaft für die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen sorgen."

Verkehrsministerium verteidigt Kampagne

Auch Familienministerin Franziska Giffey (SPD) findet die Aktion ihres Kabinettskollegen wenig amüsant. Auf Facebook postete sie ein Foto von sich und ihrem Fahrrad. Sie ist darauf vollständig bekleidet, trägt einen Helm und schreibt dazu: "Lieber Andreas Scheuer: MIT HELM GEHT AUCH ANGEZOGEN!"

Verteidigt wird die Kampagne dagegen von der Jungen Union (JU). So äußerte sich JU-Chef Tilman Kuban: "War klar, dass die Genderisten sich jetzt wieder empören. Ich gucke gerne mal eine schöne Frau an!"

Das Ministerium rechtfertigte sich via Twitter. Hauptzielgruppe seien junge Frauen und Männer, die aus ästhetischen Gründen keine Helme trügen. Die erste Auswertung der Einschaltquoten - mit 1,78 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren - bestätigten, "dass wir diese Zielgruppe sehr gut erreicht haben". Zwar könne man die Einwände von verschiedenen Seiten nachvollziehen, stehe aber hinter den Motiven.