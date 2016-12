EU-Verfahren gegen Deutschland Schluss mit Luftig

Wie lauten die Vorwürfe der EU-Kommission?

Deutschland hat, so wie auch Tschechien, Griechenland, Litauen, Luxemburg, Spanien und Großbritannien, keine Gesetze gegen und Strafen für den Einsatz verbotener Abschaltvorrichtungen zum Zwecke der Verbrauchs-, und Abgasoptimierung eingeführt. Dieses wurde von der EU bereits im Jahre 2007 mit der Verordnung 715/2007 gefordert, aber von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und seinen Vorgängern bislang geflissentlich ignoriert. Das rächt sich jetzt.

Zusätzlich wird gegen Deutschland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil diese Länder zwar Typgenehmigungen für vom Dieselskandal betroffene Volkswagen erteilt haben, aber nach Bekanntwerden des Skandals und dem Eingeständnis des Einsatzes von Abschaltvorrichtungen von VW mögliche Strafmaßnahmen nicht konsequent zum Einsatz gebracht haben. In einem Satz: Weil sie zu lasch verfolgt haben.

Außerdem vertritt die Kommission die Ansicht, dass Deutschland und Großbritannien eine Vertragsverletzung begangen haben, indem sie der EU-Kommission nicht die Ergebnisse und Daten ihrer nationalen Untersuchungsausschüsse zur Dieselaffäre zur Verfügung gestellt haben.

Was sagt die Bundesregierung dazu?

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Mitverantwortung der Bundesregierung am Dieselbetrug bei Volkswagen bislang stets bestritten. Zuletzt musste er Ende Oktober in der Angelegenheit vor dem EU-Untersuchungsausschuss zur Abgasaffäre Rede und Antwort stehen. Dobrindt versuchte dort, der EU-Kommission die Schuld in die Schuhe zu schieben - und forderte seinerseits schärfere EU-Regeln für die Abgasreinigung von Dieselautos, insbesondere für die Abschalteinrichtungen. Zulässig sollen diese nur noch sein, wenn es trotz "bester verfügbarer" Motortechnologie keinen anderen Schutz für den Motor gibt.

Seit 2007 sind Abschalteinrichtungen in Europa grundsätzlich verboten. In Ausnahmefällen darf die Software aber eingesetzt werden, etwa wenn sie "nicht länger arbeitet, als zum Anlassen des Motors erforderlich ist" oder sie nötig ist, um den Motor vor Beschädigung zu schützen.

Was passiert bei einem Vertragsverletzungsverfahren?

Die EU-Kommission setzt ein mehrstufiges Verfahren in Gang. Zuerst sendet sie einen Brief in die jeweilige Hauptstadt und gibt der Regierung Gelegenheit zur Stellungnahme. Wenn sich die Kommission und das Land nicht einigen, schreibt Brüssel einen zweiten Brief und stellt ein Ultimatum, um den vermuteten Missstand zu beheben. Als letztes Mittel ist auch eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof möglich. Dieser kann Zwangsgelder verhängen, falls er die Vorwürfe der EU-Kommission als berechtigt einstuft.

Warum geht die EU-Kommission gegen Staaten vor - und nicht gegen die Autohersteller?

Verfahren wegen Verletzung europäischen Rechts richten sich immer gegen Staaten, nie gegen Unternehmen oder Privatpersonen. Denn nationale Regierungen müssen europäisches Recht einhalten. In der Autobranche etwa sind Behörden in den Mitgliedsstaaten für die Aufsicht zuständig und für die Zulassung von Fahrzeugtypen.

Wenn ein Auto nicht mit dem genehmigten Typ übereinstimmt - etwa, weil die Hersteller es manipuliert haben, um Abgaswerte zu schönen - dann müssen die Behörden handeln und gegebenenfalls die Genehmigung zurückziehen. Zudem sieht das EU-Recht Sanktionen vor, die "wirksam, verhältnismäßig und abschreckend" sein müssen. Was das heißt, müssen die EU-Staaten festlegen.

Was ist in Deutschland seit Bekanntwerden des Dieselskandals passiert?

Im September 2015 setzte Dobrindt die "Untersuchungskommission Volkswagen" ein. Im April präsentierte er ihren Bericht: Demnach bestanden bei 22 getesteten Modellen unterschiedlicher Hersteller Zweifel, ob das Herunterregeln der Abgasreinigung mit dem Schutz der Motoren zu tun hat.

In der Folge wurde ein Rückruf von insgesamt 630.000 Fahrzeugen von Audi, Mercedes, Opel, Porsche und VW beschlossen, um die Technik zur Abgasreinigung zu ändern. Außerdem muss bei 2,5 Millionen Autos von VW nachgebessert werden. Nachdem der SPIEGEL, die Deutsche Umwelthilfe und die ARD dem Hersteller Opel das Verwenden von Abschaltvorrichtungen bei Dieselmodellen nachwies, forderte Dobrindt auch hier Nachbesserungen.

Nach SPIEGEL-Informationen ließen sich Verkehrsministerium und KBA bei der Formulierung des Untersuchungsberichts zum Dieselskandal aber stark von den Autoherstellern beeinflussen.

Was sagen die Kritiker des Verkehrsministers?

Umweltschützer und die Opposition werfen ihm große Nähe zur Industrie vor, er verschleppe daher die Aufklärung und tue wenig für Kontrollen und Sanktionen. Ein Vertragsverletzungsverfahren hätte vor Jahren eingeleitet werden müssen, sagt Linke-Verkehrsexperte Herbert Behrens, der dem deutschen Abgas-Untersuchungsausschuss vorsitzt. Auch die EU-Kommission habe lange geschwiegen und handele "scheinheilig". Der Grünen-Obmann im Untersuchungsausschuss, Oliver Krischer, nennt Sanktionen der EU eine "logische Konsequenz". Dobrindt bleibe der Öffentlichkeit die Antwort schuldig, mit welchen konkreten Maßnahmen er den Abgasskandal lückenlos aufklären will.

Und wie verhält sich derzeit der Volkswagen-Konzern, der den Skandal auslöste?

Das Unternehmen verblüffte Anfang November mit einer dreisten Haltung: Es streite ab, dass die Abschalteinrichtungen in seinen Dieselmotoren vom Typ EA 189 in der EU illegal gewesen seien. Die eingebaute Software stelle nach Ansicht des Konzerns "keine unzulässige Abschalteinrichtung nach europäischem Recht dar", teilte VW auf Anfrage mehrerer Medien mit. Die betroffenen Fahrzeuge, hieß es aus Wolfsburg, würden im "besonderen Interesse der Kunden" umgerüstet.

Der Hersteller zweifelt sogar an, dass Stickoxid-Emissionen von Autos gesundheitsschädlich seien: "Eine seriöse Ermittlung von Krankheitszahlen oder sogar Todesfällen für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist nach unserem Kenntnisstand aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich."

Hintergrund dieser Aussagen ist vor allem die Angst von VW vor weiteren Schadensersatzklagen: Während der Autohersteller in den USA im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zu milliardenschweren Wiedergutmachungen bereit ist, sträubt man sich in Deutschland und Europa weiter gegen vergleichbare Angebote.