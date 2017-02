Abgasaffäre Luxemburg nimmt Audi ins Visier

Der VW-Konzern gerät im Zusammenhang mit Abgasmanipulationen bei Diesel-Pkw erneut unter Druck. Die Regierung Luxemburgs hat am Montag bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Verdachts auf Fälschung und Betrug erstattet. Zudem kündigt sie an, die Typgenehmigung für Autos zurückzuziehen, bei denen Abgaswerte manipuliert wurden.

Aufgrund von Unterlagen, die heute bei einer Pressekonferenz in Luxemburg veröffentlicht wurden und dem SPIEGEL vorab vorlagen, richtet sich die Anzeige gegen Unbekannt. Sie zielt aber vor allem auf Audi: Die VW-Tochterfirma hat den Motor mit der internen Kennung EA 189, der in der "Dieselgate"-Affäre in Verruf geraten ist, in Luxemburg testen und zertifizieren lassen.

Im September 2015 stellte sich heraus, dass der VW-Konzern in dem Motor eine sogenannte Abschaltvorrichtung eingesetzt hat. Sie führt dazu, dass die Emissionen auf dem Prüfstand regelkonform sind, außerhalb der eng definierten Testbedingungen aber abgeschaltet werden. Das führt zu teils massiv erhöhten Abgasen im realen Fahrbetrieb (die Chronik des Abgasskandals bei VW lesen sie hier).

Typgenehmigung futsch - Autos stillgelegt?

Die Luxemburger, denen in der Abgasaffäre ein lascher Umgang mit Autoherstellern vorgeworfen wurde, gehen nun in die Offensive. Sollte bei den Tests eine illegale Abschaltvorrichtung vorhanden gewesen sein, "wäre Luxemburg das Opfer von kriminellen und strafbaren Handlungen", heißt es. Zusätzlich zur Strafanzeige kündigte der zuständige Infrastruktur-Minister François Bausch an, das Abgas-Zertifikat für die betroffenen Audi-Modelle zurückzuziehen. Davon betroffen seien allerdings nur Modelle außerhalb des EU-Markts, da der EA-189-Motor in der EU nicht mehr verkauft werde.

Volkswagen Umstrittener Dieselmotor EA 189 (von VW)

Juristen zeigen sich von dieser Argumentation überrascht. "Die Behörden müssten die Zulassungen widerrufen, wenn die Typgenehmigung - und damit der grundlegende Genehmigungsakt - nicht mehr vorhanden ist", sagt etwa der Berliner Rechtsprofessor Remo Klinger. Audi wollte sich zu dem Vorgehen Luxemburgs zunächst nicht äußern. Es lägen noch keine konkreten Informationen vor, sagte ein Firmensprecher.

Lasche Zulassungsbehörde gesucht

Das Zulassungswesen innerhalb der EU ist kompliziert, ganz im Sinne der Autokonzerne, die die Genehmigungsbehörden in den 28 Mitgliedsstaaten nach Lust und Laune gegeneinander ausspielen. Sie können sich jene Behörde aussuchen, die im Ruf steht, lasch zu kontrollieren. Die technische Genehmigung wird nicht selten in einem Land beantragt, die Einhaltung der Emissionswerte in einem anderen.

In einem Punkt aber scheinen die europäischen Regeln eindeutig: Wer die Zulassung etwa für die Emissionswerte in dem einen Land verliert, dem muss automatisch die gesamte Typgenehmigung entzogen werden. "Nur wenn beide Genehmigungen vorliegen, gilt der Wagen als zugelassen", sagt ein Fachbeamter der Bundesregierung.

Bislang ist allerdings noch nie eine Typgenehmigung aus diesem Grund widerrufen worden. Im Falle Opel etwa weigerte sich die zuständige Behörde in den Niederlanden, die Emissionsgenehmigung für den Zafira zu widerrufen - obwohl ein Rechercheteam von SPIEGEL, ARD und der Deutschen Umwelthilfe eindeutig Abschalteinrichtungen nachgewiesen hatte. Somit behielt der Zafira auch seine Typgenehmigung.

Für Audi könnte das Vorgehen unangenehme Konsequenzen haben

Das gleiche Bild bei VW: Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte dem Konzern lediglich aufgetragen, die betroffenen Modelle mit einem Software-Update regelkonform zu machen. VW musste daraufhin zwar mehr als zwei Millionen Autos in die Werkstätten zurückrufen. Vor der weit größeren Katastrophe, dem Verlust der Betriebszulassung aller betroffenen Modelle, blieb der Konzern jedoch verschont.

Auch die Luxemburger scheinen nun davor zurückzuschrecken, viele Tausend Audis stilllegen zu lassen, obwohl sie ihre Zulassung nur auf Basis von Schummeleien erhalten haben. Dabei klang Claude Liesch, Direktor der Luxemburger SNCH, noch vor Kurzem ganz anders: "Sollte ein Hersteller etwas vor uns verbergen, werden wir die Typgenehmigung rückwirkend zurückziehen, so viel ist klar", tönte Liesch im Oktober 2016 vor dem Abgasskandal-Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments.

Für Audi aber könnte der halbherzige Rückzug der Typgenehmigung dennoch Konsequenzen haben. Denn für Südafrika, Marokko und Algerien wird der EA-189-Motor nach Angaben Luxemburgs weiterhin produziert. Und zumindest in Südafrika basierten die nationalen Zertifikate auf denen Luxemburgs, wie die Regierung des Großherzogtums betont. "Wir wollen nicht", sagte Minister Bausch dem SPIEGEL, "dass unsere Zertifikate dort benutzt werden, um den Eindruck zu erwecken, dass die betroffenen Autos die Euro-5-Norm erfüllen."