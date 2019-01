US-Autokonzerne Ford und Volkswagen wollen künftig kooperieren - vorerst allerdings nur beim Bau von leichten Nutzfahrzeugen. Von 2022 an wollen die beiden Hersteller in einem ersten Schritt gemeinsam Transporter und mittelgroßen Pick-ups entwickeln. Zudem wollen VW und Ford eine Zusammenarbeit bei autonomen Fahrzeugen, bei Mobilitätsdiensten und Elektrofahrzeugen prüfen. Das kündigten Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess und der Vorstandsvorsitzende von Ford, Jim Hackett, am Dienstag bei der Motorshow in Detroit an.

Ford-Chef Hackett sagte, die Allianz werde die Industrie verändern: "Sie wird es uns darüber hinaus ermöglichen, die neue Ära der Mobilität mit zu prägen." Ziel der Kooperation sei es, Kosten zu sparen und konkurrenzfähig zu bleiben. Denn nach Einschätzung von VW-Chef Diess sind beide Hersteller in dem Segment leichter Nutzfahrzeuge jeweils zu klein, um eine weltweite Rolle spielen zu können. Zusammen haben die beiden Unternehmen vergangenes Jahr etwa 1,2 Millionen leichte Nutzfahrzeuge weltweit abgesetzt. Damit wäre die Allianz laut VW die branchenweit volumenstärkste Zusammenarbeit in dem Segment.

Durch die Kooperation könnten sich VW und Ford die Ausgaben für Forschung und Entwicklung teilen und ihre Werke besser auslasten. Als Option für ein gemeinsames Werk nannte VW-Chef Diess die Ford-Fabrik in der Türkei.

Auch gemeinsame Plattform für E-Autos wird geprüft

Ferner plant Ford - ebenfalls bis 2022 - die Entwicklung und Produktion von größeren Transportern für beide Unternehmen. Diese Fahrzeuge seien demnach nur für den europäischen Markt bestimmt. VW will dann seinerseits für beide Partner einen Stadtlieferwagen auf den Markt bringen.

Außerdem befinden sich beide Hersteller gerade in Gesprächen über die Entwicklung von Elektroautos. Konkret geht es darum wie Volkswagens Elektroplattform MEB gemeinsam für künftige Modelle genutzt werden könne. Auch sei eine Kooperation im Bereich von Mobilitätsdiensten und autonomer Autos denkbar. Um dem autonomen Fahren zum Durchbruch zu verhelfen, brauche es die "richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen" - "hier sind die USA deutlich weiter als wir in Europa" sagt VW-Chef Diess.

Die Partnerschaft beider Autohersteller ist bereits seit Längerem geplant. In Detroit gaben VW und Ford nun aber erstmals Details zur Zusammenarbeit bekannt.