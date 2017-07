Ab 2019 Volvo verabschiedet sich vom Verbrennungsmotor

Volvo-Chef Hakan Samuelsson hat am Mittwoch das Ende des ausschließlich vom Verbrennungsmotor angetriebenen Autos angekündigt. Der schwedische Fahrzeughersteller werde von 2019 an jedes neue Modell mit einem Elektromotor oder Plug-in-Hybrid anbieten, hieß es in einer Mitteilung. Herkömmliche Diesel- und Benzinmotoren würden dann nur noch in ältere Modelle eingebaut.

Damit ist Volvo die erste große Traditionsmarke, die sich ein Datum für das Ende der Verbrennungsmotoren gesetzt hat. Samuelsson begründete die Wende mit der Nachfrage nach E-Mobilen: Immer mehr Kunden fragten nach Elektroautos.

Zwischen 2019 und 2021 will Volvo fünf Modelle mit einem E-Abtrieb auf den Markt bringen. Diese Fahrzeuge sollten ergänzt werden durch eine Reihe von Hybrid-Modellen, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben. Bis 2025 wolle Volvo eine Million Elektrofahrzeuge verkaufen.

Auch Dieselmotoren werden nicht weiterentwickelt

Bereits im Mai hatte Samuelsson angekündigt, kein Geld mehr in die Entwicklung neuer Dieselmotoren zu stecken. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", hatte Samuelsson der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt.

Der Schritt war unter anderem deshalb besonders bemerkenswert, weil aktuell der Großteil der verkauften Volvo-Fahrzeuge Selbstzündermotoren hat. Dennoch scheint der Abschied vom Diesel nur konsequent: Die Technologie ist seit dem VW-Abgasskandal in Verruf geraten - es wurde deutlich, dass die Dieselautos zahlreicher Hersteller im Realbetrieb viel mehr giftiges Stickoxid (NOX) ausstoßen als bei Labortests.

In Deutschland ist deshalb gerade eine Diskussion um Fahrverbote und Nachrüstungen entbrannt. Bei den Kunden sogt das für Verunsicherung: Die Diesel-Neuzulassungen sind auf Talfahrt.

Eigene Marke für sportliche E-Mobile

Volvo hat seit der Übernahme durch den chinesischen Autokonzern Geely im Jahr 2010 kräftig in neue Modelle und Fabriken sowie neue Technologien investiert. im Juni hatte der Hersteller angekündigt, seine bisherige Tuning-Abteilung Polestar zu einer eigenständigen Elektroauto-Marke auszubauen: In Zukunft werde Polestar sich auf die Entwicklung "elektrifizierter Hochleistungsfahrzeuge" konzentrieren.

Die Geschäftsführung der neuen Marke wurde dem deutschen Manager Thomas Ingenlath übertragen. Ingenlath soll auch seine Funktion als Volvo-Designchef weiter ausführen.