Protokoll des VW-Rückrufs, Teil 10 "Es ist so weit!"

Michael Müller* ist SPIEGEL-Mitarbeiter. Er fährt einen VW Touran 1,6 TDI mit 105 PS, Baujahr 2011. Sein Wagen ist mit der betrügerischen Software des VW-Konzerns ausgestattet und muss nachgebessert werden. In loser Folge berichtet er für SPIEGEL ONLINE, wie VW jetzt mit seinen Kunden umgeht. Was zuletzt geschah, lesen Sie hier.

Mein Touran ist immer noch ein Betrüger. Dass er noch nicht umgerüstet wurde und nach wie vor viel mehr Schadstoffe ausstößt als erlaubt, liegt aber nicht an mir. Deshalb ist das hier auch das erste Protokoll seit monatelanger Pause. Meine persönliche Chronologie der Abgasaffäre geht ja so: Ende Februar 2016 teilt mir VW in einem Schreiben mit, dass der Touran im September gleichen Jahres umgerüstet werde. Im Mai erfahre ich dann von meinem Autohändler, dass sich das Ganze bis November verschiebt.

Und was passierte im November? Nichts.

Mich machte das Verhalten von Volkswagen zu diesem Zeitpunkt nur noch fassungslos. Nicht nur das Hickhack der Rückrufaktion, sondern auch die Peinlichkeiten der Verantwortlichen. Mal spielte Konzernchef Matthias Müller die ganze Affäre herunter, später behauptete der Konzern sogar, der Einsatz der Betrugssoftware sei in der EU ja gar nicht illegal gewesen. Da wird bis heute kein Fettnäpfchen ausgelassen. Umso verblüffender: In den USA ist das Unternehmen zwar zu Milliardenstrafen verdonnert worden, aber was die weltweiten Verkaufszahlen betrifft, geht es dem Konzern hervorragend - gerade erst hat er den Konkurrenten Toyota wieder als größten Hersteller abgelöst.

Um ehrlich zu sein: Auch ich bin nach wie vor zwiegespalten. Denn so sehr mich der Umgang von VW mit der Affäre ärgert, so überzeugend finde ich die Produkte. Auf meinen Touran zumindest ist Verlass, der macht keine Zicken.

Nie wieder Diesel

Eines ist mir in den vergangenen Monaten aber immer bewusster geworden: Ich brauche eigentlich kein Dieselauto. Für die Kurzstrecken, die meine Frau und ich täglich bewältigen, reicht ein Benziner. Beim Kauf habe ich mich noch von den guten Drehmomentwerten und dem angeblich niedrigen Verbrauch überzeugen lassen. Aber im Alltag braucht der Wagen in der kalten Jahreszeit mindestens sieben Liter, das ist kein großer Vorteil gegenüber einem Ottomotor, von dem höheren Anschaffungspreis ganz zu schweigen.

Vor allem pustet der Touran jedoch viel zu viele Stickoxide in die Luft. Es wird also höchste Zeit, dass ich die Umrüstung beim Händler beantrage. Bei VW scheint man ja mittlerweile bereit zu sein. Zwischen den Jahren habe ich nämlich endlich Weihnachtsgrüße aus Wolfsburg erhalten: "Es ist so weit!" Ab sofort kann ich den Wagen umrüsten lassen.

Mal sehen, ob es mit dem Werkstatttermin jetzt rasch klappt - oder die Liste der Peinlichkeiten noch länger wird.

* Der Name wurde von der Redaktion geändert, um sicherzugehen, dass VW den Kollegen nicht anders behandelt als andere betroffene Kunden.