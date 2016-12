Volkswagen-Affäre Chronik eines Skandals

Die VW-Affäre hat inzwischen verwirrende Ausmaße angenommen. Fast jede Woche gibt es eine neue Meldung zu Verfehlungen von VW oder einer der vielen Tochterfirmen. Die Politik gibt bei der Aufklärung zudem kein gutes Bild, sondern in ebenso regelmäßigen Abständen eher ein Armutszeugnis ab, über dass dann berichtet wird. Wir haben den Verlauf der Ereignisse in drei große Blöcke gegliedert (Diesel, CO2 (für der Skandal im Skandal) und rechtliche und personelle Konsequenzen) und in eine zeitliche Reihenfolge gesetzt.

19. September 2015

Der Skandal kommt ins Rollen, noch sieht er aber wie ein gewöhnlicher Rückruf aus: Die amerikanische Umweltbehörde fordert VW auf, 500.000 Fahrzeuge wegen zu hoher Abgaswerte in die Werkstätten zu beordern. mehr...

20. September 2015

Das erste Mal ist von Manipulationen die Rede. VW soll mithilfe sogenannter Abschaltautomatiken die Abgasreinigung seiner Dieselfahrzeuge für die Prüfzyklen frisiert haben. mehr...

21. September 2015

Der Skandal erreicht Deutschland. Verkehrsminister Alexander Dobrindt ordnet für die Diesel-Fahrzeuge von VW eine Nachprüfung "durch unabhängige Gutachter" an. Wie sich später herausstellt, ein Scheinmanöver. mehr...

Noch heißt es, Porsche sei nicht vom Skandal betroffen. mehr...

22. September 2015

Immer mehr Details über den systematischen Betrug kommen ans Licht. Volkswagen hatte die Fahrzeuge so manipuliert, dass sie auf dem Prüfstand die Grenzwerte für Stickoxid (NOx) einhalten, aber im realen Fahrbetrieb ein Vielfaches ausstoßen. Ersten Schätzungen zufolge sind weltweit 112 Millionen Fahrzeuge betroffen.

Volkswagen-Chef Martin Winterkorn lehnt einen Rücktritt ab, entschuldigt sich aber bei Kunden und Behörden. In den USA werden strafrechtliche Ermittlungen gegen den Konzern aufgenommen.

23. September 2015

Es werden die ersten Vorwürfe gegen Verkehrsminister Dobrindt laut, doch der gibt sich ahnungslos. Er habe von dem Verdacht gegen Volkswagen zum "ersten Mal aus der Zeitung erfahren". mehr...

Bosch gerät ins Visier. Der Zulieferer hatte die Manipulationssoftware programmiert, weist aber die Schuld an deren Einsatz von sich. mehr...

Das ging schnell: Nur einen Tag später tritt Martin Winterkorn als Chef von VW zurück. mehr...

25. September 2015

Die Schweiz will Neuzulassungen von VW mit Schummelsoftware verbieten. Kein schönes Antrittsgeschenk für Ex-Porsche-Chef Matthias Müller, der nun bei Volkswagen den abgetretenen Martin Winterkorn beerben soll.

1. Oktober 2015

Sollten sich die Vorwürfe wegen der Manipulation von Verbrauchswerten bestätigen, drohen Volkswagen womöglich Kfz-Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe. Aufatmen darf Martin Winterkorn: Gegen ihn wird kein Ermittlungsverfahren eröffnet.

2. Oktober 2015

Die Pariser Staatsanwaltschaft nimmt wegen mutmaßlichen schweren Betrugs Ermittlungen gegen VW auf. Die Schweiz macht ihre Ankündigungen wahr und verhängt einen Zulassungsstopp für betroffene Fahrzeuge. Der erste Aktionär klagt gegen VW - er hatte kurz vor Bekanntwerden des Skandals Aktien gekauft und fordert nun 20.000 Euro vom Konzern zurück.

6. Oktober 2015

Zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Affäre benennt der neue VW-Chef Matthias Müller einen Termin für den Start der Rückrufaktion für die betroffenen VW-Fahrzeuge: Im Januar 2015 soll die Umbauaktion starten. mehr...

8. Oktober 2015

Michael Horn, US-Chef von Volkswagen, gibt zu, bereits seit 2014 von den Manipulationen gewusst zu haben. mehr...

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bringt sich in Stellung: Sie droht dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) mit Klage, sollte die Behörde VW nur eine freiwillige Servicemaßnahme zur Behebung des Problems abverlangen, statt einen Rückruf zu verordnen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig durchsucht mehrere VW-Standorte wegen des VW-Skandals.

9. Oktober 2015

Der US-Bundesstaat Texas verklagt Volkswagen wegen irreführender Handelspraktiken. mehr...

15. Oktober 2015

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) lehnt die von Volkswagen angebotene freiwillige Reparatur ab und ordnet den Rückruf von 2,4 Millionen in Deutschland betroffenen Volkswagen an. Die Fahrzeuge dürfen aber weiter gefahren werden. Europaweit sollen rund 8,5 Millionen Fahrzeuge mit der "Schummelsoftware", wie sie inzwischen heißt, ausgestattet sein.

17. Oktober 2015

Ex-VW-Chef Martin Winterkorn gibt nun auch den Vorstandsvorsitz bei der Porsche SE Holding, dem Tochterunternehmen von Volkswagen, auf. mehr...

22. Oktober 2015

Volkswagen gibt bekannt, dass bei weltweit rund drei Millionen 1,6-Liter-Motoren des Typs EA189 eine Änderung der Software allein nicht ausreiche, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. mehr...

25. Oktober 2015

VW beurlaubt den Leiter Antriebstechnologie Hanno Jelden. Er soll eine Schlüsselfigur im Abgasskandal sein. mehr...

27. Oktober 2015

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen mehrere VW-Mitarbeiter wegen der VW-Affäre. mehr...

28. Oktober 2015

Der spanische Staatsgerichtshof nimmt Ermittlungen gegen Volkswagen wegen Verstoßes gegen das Umweltschutzgesetz und des unrechtmäßigen Erhalts von Subventionen auf. mehr...

2. November 2015

Nun gerät auch Porsche in den Strudel der Affäre. Die US-Umweltbehörde prüft die von Audi gebauten und von Porsche verwendeten Dreiliter-Dieselaggregate, die die zulässigen US-Grenzwerte im Realbetrieb um das Neunfache überschritten haben sollen. Volkswagen bestreitet die Verwendung der umstrittenen Abschalteinrichtungen bei den betroffenen Motoren. mehr...

3. November 2015

VW muss einräumen, dass es bei rund 800.000 Fahrzeugen nicht nur Manipulationen bei der Abgasreinigung und damit bei NOx, sondern auch Tricksereien bei den Verbrauchmessungen und damit den CO2-Angaben gegeben habe. VW-Chef Müller gelobt einmal mehr "lückenlose Aufklärung". mehr...

4. November 2015

VW, Porsche und Audi stoppen in den USA den Verkauf von Fahrzeugen, die mit der umstrittenen Dreiliter-Dieselmaschine ausgerüstet sind. mehr...

Der VW-Aufsichtsrat kündigt ein baldiges Treffen an, VW-Chef Müller verspricht erneut "schonungslose" Aufklärung. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste die zu niedrig berechnete Kfz-Steuer (die richtet sich nach dem CO2-Ausstoß) nachgezahlt werden. Aber von wem? mehr...

9. November 2015

Das KBA bestätigt die Aussagen von Volkswagen: Bei den 1,6-Liter-Motoren seien größere technische Änderungen als nur ein Tausch der Software vonnöten. mehr...

12. November 2015

Abschied mit Salamitaktik: Martin Winterkorn gibt nun auch seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender bei Audi ab. In Brasilien wird indes die erste Geldstrafe verhängt: umgerechnet zwölf Millionen Euro muss Volkswagen an die Umweltbehörde zahlen, zudem muss der Konzern rund 17.000 Amarok Pick-up-Trucks zurückrufen und umrüsten.

16. November 2015

Peinlich: Rund 450.000 der Manipulation bei Verbrauchsangaben verdächtigen 800.000 Fahrzeuge stammen aus dem Modelljahr 2016 –- sind also topaktuell. Unter Aufsicht des KBA sollen nun Nachmessungen stattfinden und die korrekten Verbräuche ermittelt werden. mehr...

20. November 2015

VW muss entgegen anfänglichen Beteuerungen einräumen, dass bei den Dreiliter-TDI-Triebwerken ebenfalls eine nichtzulässige Software zur Abgaskontrolle verbaut war - und zwar schon seit 2009. mehr...

23. November 2015

"Du bist schuld!" "Nein, du!" Statt aufzuklären wie versprochen, werfen sich Kraftfahrtbundesamt und der TÜV Nord lieber gegenseitiges Versagen vor. mehr...

26. November 2015

Weil der Rückruf der 3-Liter-Dieselmotoren in den USA nicht in die Gänge kommt, setzen die US-Behörden eine knackige Frist. mehr...

1. Dezember 2015

Volkswagen stellt dem KBA seinen Umrüstplan vor. Bei den 1,2-Liter- und 2-Liter-Maschinen reicht ein Softwareupdate, die 1,6-Litermaschinen müssen aufwendiger umgebaut werden. Wie, ist noch nicht bekannt. Das KBA gibt grünes Licht. mehr...

9. Dezember 2015

Volkswagen erklärt die CO2-Problematik für erledigt. "Der Verdacht auf rechtswidrige Veränderung der Verbrauchsangaben von aktuellen Serienfahrzeugen hat sich nicht bestätigt", heißt es in einem Statement. Das KBA weiß von nichts, auch das Verkehrsministerium nicht: "Wir schauen jetzt erst einmal, wie die Ergebnisse der unabhängigen technischen Dienste ausgefallen sind, die die Messungen vorgenommen haben", sagte ein Sprecher. mehr...

Es wird ungemütlich: Ausgerechnet ein kalifornisches Gericht verhandelt die Sammelklage gegen Volkswagen in den USA. Kalifornien gilt als Vorreiterstaat beim Umweltschutz. VW hatte auf ein Verfahren in der Autostadt Detroit gehofft. mehr...

16. Dezember 2015

Also doch keine weiße Weste? Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Zulieferer Bosch auf. mehr...

1. Januar 2016

Dem wissenschaftlichen Dienst der EU-Kommission war schon seit 2011 bekannt, dass es bei Dieselfahrzeugen im Realbetrieb deutlich höheren Stockoxidausstoß gibt als auf dem Prüfstand. Die von den Wissenschaftlern angemahnte Änderung der Prüfpraxis kam allerdings nicht zustande. Bei der Studie war auch ein VW Golf unangenehm aufgefallen. Verkehrsminister Dobrindt hätte also durchaus wissen können, dass etwas faul ist im Staate Volkswagen. mehr...

4. Januar 2016

Nun strengt auch das US-Justizministerium eine Klage gegen den VW-Konzern wegen Verletzung des Clean Air Acts an. Dem Hersteller drohen Strafen in Milliardenhöhe. mehr...

12. Januar 2016

Die US-Umweltbehörde zeigt sich mal wieder hartleibiger als die Kontrollorgane in Deutschland: Während das KBA die Umrüstvorschläge von Volkswagen abnickte, schickt die EPA die VW-Ingenieure noch mal zum Nachsitzen und lehnt den VW-Rückrufplan für die USA ab. mehr...

20. Januar 2016

In Deutschland startet der Rückruf - oder auch nicht. Ursprünglich sollten sowohl Amarok als auch Passat in die Werkstätten gerufen werden. Doch für den Passat erteilt das KBA keine Freigabe. mehr...

22. Januar 2016

Bei den internen Ermittlungen bei VW belastet ein Mitarbeiter die Führung des Konzerns schwer. Nahezu alle mit den Abgasproblemen befassten Führungskräfte in der Motorenentwicklung hätten von den Manipulationen Kenntnis gehabt, so der Kronzeuge. mehr...

19. Februar 2016

Einen Monat später ist der Passat-Rückruf immer noch nicht angelaufen, denn es gibt Probleme: Bei zwei zurückgerufenen Amarok war nach der Umrüstung bei Messungen der Zeitschrift "Auto, Motor und Sport" ein deutlich erhöhter Verbrauch gemessen worden. Daraufhin wurde das KBA aktiv. mehr...

24. Februar 2016

In der Sammelklage vor dem kalifornischen Gericht wird nun auch der aktuelle VW-Chef, Matthias Müller, angeklagt. Zuvor wurden bereits Martin Winterkorn, USA-Chef Michael Horn sowie weitere Top-Manager angeklagt. mehr...

3. März 2016

Der ursprünglich nun für Ende Februar angekündigte Start des Passat-Rückrufs verzögert sich weiter. mehr...

8. März 2016

Bei den Ermittlungen gegen VW-Mitarbeiter hat die Staatsanwaltschaft Hannover den Kreis der Verdächtigen von sechs auf 17 ausgeweitet. mehr...

10. März 2016

Es wird bekannt, dass VW offenbar tollkühn noch die Abschaltautomatik weiterentwickelte, als die US-Behörden schon längst ermittelten. mehr...

15. März 2016

Knapp 300 Großaktionäre verklagen VW auf Schadensersatz in Höhe von rund drei Milliarden Euro: Der Konzern sei seiner Auskunftspflicht nicht nachgekommen und habe die Anleger erst mit deutlicher Verspätung über die Ermittlungen der US-Umweltbehörde informiert. mehr...

21. März 2016

Die Deutsche Umwelthilfe hat beim Kraftfahrtbundesamt auf Akteneinsicht im VW-Skandal geklagt, gewonnen - und lauter geschwärzte Seiten zugestellt bekommen. mehr...

29. März 2016

Auch das noch: Wegen irreführender Werbung verklagt die Handelsbehörde Federal Trade Commission in den USA Volkswagen auf Schadensersatz. mehr...

6. April 2016

Angriff aus den eigenen Reihen: Aus Frust über den Imageverlust der Marke verklagt ein US-VW-Händler den Konzern in Wolfsburg. mehr...

8. April 2016

Weil Volkswagen die Probleme beim Passat-Rückruf nicht in den Griff bekommt, muss der Konzern seine Rückrufstrategie komplett über den Haufen werfen. mehr...

21. April 2016

Rettung in letzter Minute: Kurz vor Ablauf des gerichtlich gesetzten Ultimatums erzielt VW mit dem für die Einhaltung des US-Rückrufs zuständigen Gerichts eine Einigung über Umfang, Art und Durchführung der notwendigen Maßnahmen und Rückkäufe. mehr...

22. April 2016

Das Verkehrsministerium veröffentlicht den Untersuchungsbericht zur Volkswagenaffäre. Wenig überraschend: VW ist nicht der einzige Hersteller, dessen Fahrzeuge im Realbetrieb dramatisch höhere Stickoxidemissionen aufweisen als im Testzyklus. Konkrete Konsequenzen zieht der Minister daraus nicht. mehr...

2. Mai 2016

Der Passat-Rückruf hakt weiter, immerhin darf VW jetzt Golf-Fahrzeuge mit 2-Liter-Motor und Schaltgetriebe in die Werkstätten rufen. mehr...

8. Juni 2016

Das KBA erteilt die Freigabe für den Rückruf von 800.000 weiteren Fahrzeugen. mehr...

28. Juni 2016

Entschädigungen in Rekordhöhe: Angeblich 15 Milliarden Dollar kostet der Abgasskandal VW in den USA allein an Strafen an die Umweltbehörden und Entschädigungen an Autofahrer.

7. Juli 2016

76 Millionen Dollar zahlt VW alleine an Prozesskosten an die Generalstaatsanwaltschaft von Kalifornien. mehr...

19. Juli 2016

Der Generalstaatsanwalt von New York stellt in Washington eine Klage mehrerer Bundesstaaten gegen VW vor: Ex-Chef Winterkorn habe Beweise zurückgehalten, heißt es.

26. Juli 2016

Aus 17 mach 21: Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig erhöht bei ihren Ermittlungen erneut die Zahl der Verdächtigen. mehr...

2. August 2016

Südkorea stoppt den Verkauf von fast allen VW-Dieselmodellen. mehr...

5. August 2016

Keine gute Nachricht für Verbraucher: VW windet und weigert sich, eine Garantie für umgerüstete Fahrzeuge zu übernehmen. mehr...

8. August 2016

170 Schadensersatzklagen haben Besitzer von VW-Anteilen beim Landgericht Braunschweig wegen der verzögerten Weitergabe aktienkursrelevanter Informationen eingereicht. In einem Musterverfahren soll geklärt werden, inwieweit dieser Anspruch tatsächlich besteht. mehr...

15. August 2016

Die Umrüstung von VW Polo und Seat Ibiza-Modellen mit 1,2-Liter-Motor beginnt. mehr...

16. August 2016

Klagen? Lieber nicht. Das Land Niedersachen, selber Großaktionär bei VW, sieht von einer Schadensersatzklage gegen VW ab. mehr...

26. August 2016

Weil sie seit fast einem Jahr keine Dieselfahrzeuge verkaufen können, entschädigt Volkswagen die US-Händler. mehr...

1. September 2016

Haben wir wen vergessen? Ach ja, die australische Verbraucherschutzbehörde ACCC - die klagt jetzt auch gegen VW. mehr...

8. September 2016

Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Dieselaffäre nimmt seine Arbeit auf und spricht in seiner ersten Sitzung gleich von "Staatsversagen". mehr...

9. September 2016

Erstes Strafverfahren gegen einen VW-Mitarbeiter in den USA: Der 62-jährige Ingenieur aus Kalifornien hat laut Ministerium zugegeben, am Konzernsitz in Wolfsburg Teil einer fast zehn Jahre andauernden Verschwörung gewesen zu sein, bei der mit Software zur Manipulation von Emissionstests US-Behörden und Kunden betrogen worden seien. In Braunschweig stapeln sich indes die Klagen deutscher VW-Kunden: Inzwischen sind es 69.

16. September 2016

Anders als Niedersachsen wollen Hessen und Baden-Württemberg das Geld, das sie durch die verzögerte Weitergabe relevanter Informationen mit ihren VW-Aktien verloren haben, durch Schadensersatz wieder einklagen. mehr...

21. September 2016

Im Rahmen der US-Ermittlungen zu den Dreiliter-Triebwerken taucht ein brisantes Dokument auf. In einer E-Mail aus dem Jahre 2007 schreibt ein Ingenieur an einen größeren Kreis von Audi-Managern, "ganz ohne bescheißen" werde man die US-Grenzwerte nicht einhalten können. mehr...

Wer bietet mehr? Beim Landgericht Braunschweig ist die Zahl der Schadensersatzklagen von Anlegern auf 1400 gestiegen. mehr...

23. September 2016

Weitere Vorwürfe aus den USA belasten VW-Tochter Audi schwer: Die Audi-Ingenieure haben die technische Grundlage gelegt und seien gewissermaßen die Keimzelle des Diesel-Skandals. mehr...

26. September 2016

Audi trennt sich von seinem Technikchef Stefan Knirsch; er soll durch die Ermittlungen der US-Behörden massiv belastet worden sein. mehr...

1. Oktober 2016

Zahlen, bitte: An der Entschädigung für die US-Händler ist nun endlich ein Preisschild dran. Rund 1,2 Milliarden Dollar zahlt der Konzern an die Vertriebler in den USA, die nun schon seit Monaten keine Dieselautos in den USA verkaufen dürfen. mehr...

18. Oktober 2016

Und noch einer: In den USA verklagt mit Missouri nun der 17. Bundesstaat den VW-Konzern. mehr...

21. Oktober 2016

In den USA bekommt die VW-Tochter die Härte der Kontrollorgane zu spüren: Weil sich bei 25.000 Fahrzeugen vom Typ Q7 beim Dreiliter-Motor der ersten Generation trotz Umrüstung die Grenzwerte nicht einhalten lassen, soll Audi die Fahrzeuge zurückkaufen. mehr...

25. Oktober 2016

Einigung in Sicht: Für einen großen Teil seiner "Dieselgate"-Rechtslasten in den USA hat VW eine Einigung erzielt. Auf 16,5 Milliarden Dollar beläuft sich der Vergleich, dem der zuständige US-Richter zustimmt. mehr...

28. Oktober 2016

Weitere Hiobsbotschaft für VW: Laut EU-Untersuchungen erhöhe die Umrüstung den Verschleiß der EA 189-Triebwerke und könne zu Motorschäden führen. Auch der ADAC warnt, "dass selbst Volkswagen die Langzeitfolgen seiner Umstellungen nicht kennt". mehr...

In den USA droht derweil Audi weiteres Ungemach: Die US-Behörden verlangen Nachweise, dass die Umrüstung für die verbliebenen Dreiliter-Triebwerke auch funktioniert. Weil nicht klar ist, ob Audi diese bis zum Ende einer gerichtlich gesetzten Frist erbringen kann, steht die VW Tochter vor dem Rückkauf von möglicherweise 80.000 weiteren Fahrzeugen. mehr...

3. November 2016

Überraschende Volte: Auf einmal findet VW, es handle sich bei der Schummel-Software um "keine unzulässige Abschalteinrichtung nach europäischem Recht" und zweifelt die Schädlichkeit von Stickoxid-Emissionen an: "Eine seriöse Ermittlung von Krankheitszahlen oder sogar Todesfällen für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist nach unserem Kenntnisstand aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich." mehr...

5. November 2016

Klares Votum: Die Ansicht von VW, die Schummelsoftware verstoße nicht gegen europäisches Recht, teilt das Verkehrsministerium nicht. mehr...

6. November 2016

Wegen des Verdachts der Marktmanipulation ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun auch gegen VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. mehr...

9. November 2016

Wegen möglicher Manipulation bei Verbrauchsmessungen ergeht in den USA eine Sammelklage gegen Audi. mehr...

11. November 2016

Geheime Dokumente zeigen, dass Hersteller und KBA bei der Erstellung des Untersuchungsberichtes des Verkehrsministeriums Hand in Hand arbeiteten. mehr...

19. November 2016

Fast ein Jahr später zeigt sich, wie sich das CO2-Problem so schnell erledigen konnte: Die vom KBA bestellten "unabhängigen technischen Dienste" durften bei den Nachmessungen nur danebenstehen: Die Messungen führte Volkswagen selbst durch. mehr...

