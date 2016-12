Abgasskandal EU will Verfahren gegen Deutschland einleiten

Neben Deutschland sind sechs weitere EU-Mitgliedstaaten betroffen. Die Kommission werde nach Angaben des EU-Parlamentariers Jens Gieseke (CDU) am Mittwoch Vertragsverletzungsverfahren gegen sie einleiten. Der formale Beschluss solle am Mittwoch fallen, sagte Gieseke der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Die EU-Kommission wollte die Meldung zunächst nicht offiziell bestätigen. Allerdings verlautete aus Kreisen der Behörde, dass die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens inzwischen noch wahrscheinlicher sei als bereits im Oktober - und schon damals hatte es Kommissionsbeamte nach Informationen des SPIEGEL als "hochwahrscheinlich" bezeichnet.

Hintergrund der Vertragsverletzungsverfahren ist der Einbau sogenannter Abschalteinrichtungen in Autos, mit denen Autohersteller Volkswagen Abgaswerte in Dieselfahrzeugen gedrückt hat. Laut EU-Verordnung sind solche Einrichtungen verboten - verwendet ein Unternehmen sie dennoch, muss es bestraft werden. Die Kommission kritisiert, dass Deutschland und weitere Staaten ein solches Sanktionssystem nicht umgesetzt und deshalb gegen EU-Recht verstoßen haben.

Konkret geht es um eine Verordnung von 2007, in der die Euro-5- und Euro-6-Abgasnormen festgelegt wurden. Sie verbietet nicht nur jene Vorrichtungen zum An- und Abschalten der Abgasreinigung, mit der VW beim Zulassungsverfahren gemogelt hat. Sie schreibt den EU-Staaten auch vor, für derartige Verstöße Strafen festzulegen und anzuwenden. Daran aber hat sich kaum ein Land gehalten - obwohl die Frist dazu bereits im Januar 2009 ablief.

Das Vertragsverletzungsverfahren

Ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union klärt, ob ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht verstoßen hat. Dabei sind zwei Fälle denkbar: Entweder hat der Staat europäisches Recht verletzt oder aber er hat seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht nicht erfüllt. Artikel 258 des Lissabon-Vertrags beschreibt das Vorgehen. Zunächst versendet die EU-Kommission ein Mahnschreiben und setzt eine Frist, bis wann ein Staat Abhilfe schaffen muss. Reicht die Antwort nicht aus, kann die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. So weit kommt es aber in den meisten Fällen nicht, in den vergangenen Jahren wurden 85 Prozent der Fälle zuvor geklärt. Stellt das höchste EU-Gericht fest, dass ein Vertragsverstoß vorliegt, muss der beklagte Staat diesen beheben. Andernfalls kann das Gericht hohe Geldstrafen verhängen. Bis zu einem Urteil dauert es durchschnittlich zwei Jahre.