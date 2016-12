VW-Abgasskandal Volkswagen darf Rest der Dieselflotte umrüsten

Anfangs war man bei VW noch optimistisch, die von den Manipulationen durch Abschaltvorrichtungen betroffenen Fahrzeuge mit EA 189-Motor zügig umrüsten zu können. Doch daraus wurde nichts, immer mehr verzögerte sich die Umrüstung, immer länger ließ die Freigabe des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) auf sich warten. Bis jetzt: Mehr als ein Jahr nach Bekanntwerden des Dieselskandals gibt die Behörde in Flensburg nun endlich grünes Licht für den Mammut-Rückruf.

Wie der VW-Konzern am Mittwoch mitteilte, lägen nun alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Umrüstung im Zuständigkeitsbereich des KBA vor. In enger Abstimmung mit den jeweiligen Behörden würden die betreffenden Konzernmarken die europäischen und internationalen Fahrzeughalter in den kommenden Wochen benachrichtigen. Danach könnten alle Kunden kurzfristig Umrüsttermine in einer Vertragswerkstatt nach Wunsch vereinbaren.

Keine Entschädigung, aber immerhin ein Ersatzfahrzeug

Während Volkswagen betroffenen Kunden in den USA und Kanada teilweise üppige Entschädigungssummen und den Rückkauf der betroffenen Fahrzeuge anbietet, müssen sich deutsche Kunden mit der Umrüstung begnügen. Den Kunden werde bei der Durchführung der technischen Maßnahmen keine Kosten entstehen, hieß es von VW, Außerdem werde im Rahmen des Rückrufprozesses allen Kunden immerhin eine angemessene und kostenfreie Ersatzmobilität angeboten.

Warum es mit der Freigabe durch das KBA so lange gedauert hat, dazu schweigt sich der Konzern aus. Beim ersten vom Rückruf betroffenen Modell, dem Amarok, wurde nach der Umrüstung ein erhöhter Verbrauch festgestellt. Daraufhin verschob sich der gesamte Fahrplan für den Rückruf. Verbrauch und Stickoxidemissionen bedingen einander: Bei geringerem Stickoxidausstoß erhöht sich der Verbrauch und umgekehrt. Ein höherer Verbrauch ist aber nur in einem sehr geringen Rahmen zulässig, sonst wäre die Typgenehmigung der betroffenen Fahrzeuge erloschen.

Wie sich die umgerüsteten Fahrzeuge in Bezug auf Verbrauch und Stickoxidemission nach der Umrüstung tatsächlich schlagen, muss sich noch zeigen. VW betonte in seinem Statement, dass die Freigaben des KBA nicht für betroffene Fahrzeuge in den USA und Kanada gelten. Außerdem haben der Rückruf und die Umrüstung von Fahrzeugen mit Motoren des Typs EA189 in Südkorea bislang nicht begonnen.

