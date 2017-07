Abgasskandal VW will weitere Dieselautos umrüsten

Volkswagen will Abgas-Nachbesserungen bei Modellen von Seat, Skoda, Audi und VW vornehmen. Betroffen seien rund 650.000 Dieselautos, sagte ein Unternehmenssprecher dem SPIEGEL. Es handle sich um eine freiwillige Servicemaßnahme und sei für die Besitzer nicht verpflichtend. Geplant sind Software-Updates.

"Der Volkswagen-Konzern wird anbieten, vier Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren", sagte Konzernchef Matthias Müller am Donnerstag bei einem Besuch von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Wolfsburg. In diesen vier Millionen sind jedoch sowohl die 2,5 Millionen Autos enthalten, die nach dem Abgasbetrug in die Werkstätten gerufen wurden, als auch die 850.000 Wagen mit Sechs- und Achtzylinder-Dieselmotoren, deren Nachrüstung vergangene Woche verkündet wurde.

Fahrverbote trotz Nachrüstungen möglich

VW wolle einen Beitrag zu einem Erfolg des Diesel-Gipfels am 2. August leisten, sagte Müller. Auf dem "Nationalen Forum Diesel" treffen sich in Berlin Vertreter mehrerer Autohersteller sowie Ministerpräsidenten verschiedener Bundesländer. Ziel sind Schritte zur Senkung des Schadstoffausstoßes, wobei es den Konzernen vor allem darum geht, durch die Nachrüstaktion Fahrverbote für Dieselautos in Innenstädten zu vermeiden. Aus diesem Grund hat auch Daimler bereits angekündigt, für rund drei Millionen Autos ein Software-Update anzubieten.

Ob das reicht, wird sich zeigen: Denn trotz der geplanten Nachbesserungen hält Bundesumweltministerin Hendricks Fahrverbote weiter für möglich. Das machte sie am Donnerstag vor dem Besuch bei VW deutlich. Wenn die Grenzwerte für Stickoxide weiter überschritten würden, würden Fahrverbote notwendig - auch wenn sie das letzte Mittel seien, sagte die SPD-Politikerin.