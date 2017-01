Abgasaffäre Wie VW den Betrug perfektionierte

Leonardo DiCaprio wollte keine Zeit verlieren: Wenige Wochen nach Bekanntwerden des VW-Abgasbetrugs sicherte sich der Hollywoodstar die Filmrechte an einem geplanten Buch über die Machenschaften des Autokonzerns. Auch der Streamingdienst Netflix hat bereits angekündigt, das Dieseldrama zu verfilmen. Der Stoff taugt wohl für einen Wirtschaftsthriller, mindestens aber für eine Satireserie.

In der Realität hat die Abgasaffäre gerade einen weiteren Höhepunkt erreicht, das US-Justizministerium hat VW eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar aufgebrummt. Ein Rekord, kein Autokonzern musste bis jetzt eine höhere Summe zahlen.

VW hatte sich zuvor schuldig bekannt. Im Zusammenhang mit den Vergleichszahlungen veröffentlichte das US-Justizministerium ein sogenanntes Statement of Facts. Darin, so heißt es in einer Pressemitteilung von VW, werden "die gewonnenen Erkenntnisse und Fakten über die Entstehung und Entwicklung der Dieselverfehlungen" wiedergegeben. Es handelt es sich also um ein Eingeständnis von VW. So, wie die Affäre in dem Dokument beschrieben wird, soll sie sich zugetragen haben.

Die wichtigsten Auszüge aus den "Dieselverfehlungen" im Überblick:

Mit dem Projekt "Clean Diesel" wollte VW ab dem Jahr 2006 seine Marktanteile in den USA ausbauen, Käufer sollten mit einer "umweltfreundlichen" Antriebsart gelockt werden. Aber die Ingenieure scheiterten an der Aufgabe. Ihre Motoren konnten nicht die vorgeschriebenen Stickoxid-Grenzwerte einhalten und gleichzeitig attraktiv für Kunden sein.

Einziger Ausweg für die Ingenieure und fünf namentlich genannte Manager schien die Verwendung einer Betrugssoftware. Durch sie erkannte das Auto, wenn es sich in einem Testbetrieb für die Ermittlung des Abgasausstoßes befand. Es reduzierte dann die Emissionen. In Wahrheit war der Stickoxid-Ausstoß auf der Straße um das 40-fache höher.

Das ursprüngliche Konzept für die Betrugssoftware stammte von Audi, einer Schwestermarke von VW. In den Jahren darauf kam die Software dann sowohl in den VW-Fahrzeugen mit 2-Liter-Dieselmotoren als auch in Autos von Porsche und Audi mit 3-Liter-Dieselmotoren in den USA zum Einsatz.

Im Jahr 2012 traten in den USA bei Dieselautos aus dem VW-Konzern Mängel an bestimmten Bauteilen auf. Die Ingenieure führten das auf die Betrugssoftware zurück; sie sorgte teils dafür, dass die Abgasbehandlung der Autos auch im Alltagsbetrieb korrekt funktioniert; dadurch wurden Bauteile überstrapaziert.

Daraufhin "perfektionierten" die Ingenieure (im Dokument der US-Behörde werden sie als "Mitverschwörer" bezeichnet) die Betrugssoftware. Fortan erkannte das Programm am Einschlagwinkel des Lenkrads, ob das Auto gerade einen Test durchläuft und sauber sein muss, oder ob es frei unterwegs ist und dreckig sein darf.

Im März 2014 stellten Umweltwissenschaftler des International Council on Clean Transportation (ICCT) bei Untersuchungen von VW-Dieselautos fest, dass diese im Alltagsbetrieb extrem viel Abgas ausstoßen. Das rief die kalifornische Umweltbehörde (CARB) auf den Plan.

Konfrontiert mit den verheerenden Testergebnissen leugnete VW zunächst die Verwendung einer Betrugssoftware. Der Autohersteller begründete die hohen Abgaswerte stattdessen mit technischen Problemen.

Über einen Zeitraum von 18 Monaten versuchte VW, das Lügengebilde aufrechtzuerhalten. So lange, heißt es in dem Statement of Facts, hat der Konzern die Behörden daran gehindert, die Wahrheit aufzudecken.

Erst am 19. September 2015 gab Volkswagen zu, in rund einer halben Million Dieselautos in den USA eine Betrugssoftware zu verwenden. Daraus wurden kurz darauf elf Millionen Autos weltweit. (Die darauffolgenden Ereignisse bis Ende des Jahrs 2016 sind in dieser Chronologie aufgelistet.)

Kein Ende in Sicht

Die in dem Statement of Facts festgehaltenen Erkenntnisse stützen sich auf bisherige Ermittlungen der US-Justiz und interne Investigationen von VW. Die Behörden sind sich indes sicher, dass noch mehr ans Tageslicht kommen wird. "Tausende Seiten" möglicherweise belastender Beweisdokumente seien von Mitarbeitern von VW und Audi im Vorfeld der Untersuchungen vernichtet worden. "Die Ermittlungen des Justizministeriums gegen Einzelpersonen", heißt es in dem Dokument, "werden fortgeführt".

DiCaprio wird noch einige spannende Szenen für seinen Film geliefert bekommen. Im Vorspann wird er einblenden können: "Nach einer wahren Begebenheit".