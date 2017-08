Kooperation in Indien Volkswagen stoppt Pläne für Billigauto

Ein Billigauto für Indien wird es vorerst von Volkswagen nicht geben. Der Konzern, der derzeit wegen des Dieselabgasskandals massiv unter Druck steht, hat Verhandlungen über eine Partnerschaft mit dem indischen Autobauer Tata eingestellt. Beide Unternehmen seien zu dem Schluss gekommen, dass sich die erwünschten Kostenvorteile nicht erzielen lassen, teilten die für das Projekt zuständige VW-Tochter Skoda und Tata Motors am Donnerstag mit.

Damit scheitert das zaghafte Bündnis der beiden Partner nach nur einem halben Jahr. Erst im März hatte VW angekündigt, die Anstrengungen bei der Entwicklung von gemeinsamen Fahrzeugteilen bis hin zu kompletten Modellen bündeln zu wollen und eine langfristige Partnerschaft mit Tata anzustreben.

Tata besitzt in Indien den Nano, einen 3000 Dollar teuren Familienwagen. VW ist im Segment von Billigautos bis 5000 Euro für Schwellenländer blank. Seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgt VW das Projekt eines sogenannten Budget Cars - erfolglos.

VW entgeht ein gigantisches Geschäft in Schwellenländern

"Wer in der Preisklasse unter 5000 Dollar nichts anzubieten hat, verzichtet auf gut 15 Prozent des Weltmarktes", sagte Automobilwirtschaftler Ferdinand Dudenhöffer damals im März, als VW in einer strategischen Absichtserklärung die Kooperationspläne mit Tata öffentlich machte. Dem Konzern entgeht also ein gigantisches Geschäft in den Schwellenländern.

Die hohe Nachfrage nach Kleinwagen in Indien bedienen vor allem Maruti Suzuki und der koreanische Autobauer Hyundai Motor, die zwei Drittel des Absatzes beherrschen. Bei 1,3 Milliarden Einwohner kommen gerade einmal 25 Autos auf 1000 Menschen, die Zukunftschancen für Autohersteller dort sind wegen der Untermotorisierung gigantisch. Allerdings gilt der Markt als schwierig. Auch VW-Rivale General Motors stellt nach zwei Jahrzehnten ihr Indien-Geschäft Ende des Jahres ein.

Volkswagen scheitert mit einer geplanten Kooperation für Billigautos nicht das erste Mal. Ein Bündnis mit Suzuki, für das VW 2010 ein milliardenschwäres Aktienpaket an dem japanischen Hersteller erwarb, endete im Streit. Auch Suzuki kaufte damals 1,5 Prozent Anteile an VW.

Einen detaillierten Grund für die geplatzten Kooperationspläne mit Tata nannte die VW-Tochter Skoda nicht. Nach einem Bericht des "Manager Magazins Online" (MMO) sei die von Tata angebotene Plattform zu teuer gewesen. In Indien wurden zuletzt die Abgasnormen deutlich verschärft. Nur mit erheblichen Aufwand wäre die Tata-Plattform für strengere Abgasnormen tauglich gewesen, berichtet MMO mit Verweis auf VW-interne Quellen.

Für künftige Gespräche zeigten sich die Unternehmen aber offen. Tata Motors ist in Europa durch die zugekauften Nobelmarken Jaguar und Land Rover bekannt.