Pkw-Ranking 2018 Das sind die Lieblingsautos der Deutschen

Dieselkrise und Fahrverboten zum Trotz haben die Behörden 2018 etwa 3,4 Millionen Neuwagen in Deutschland zugelassen - gerade einmal 0,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Damals war der Absatz auf den höchsten Wert seit 2009 geklettert.

Die Debatte um schlechte Luft und Stickoxide hat den Markt dennoch beeinflusst: Im vergangenen Jahr haben sich Autofahrer deutlich häufiger für Benziner entschieden. Ihr Anteil an allen zugelassenen Pkw (62,4 Prozent) lag über dem Vorjahresniveau (57,7 Prozent), der Anteil von Diesel-Pkw mit 32,3 Prozent hingegen klar unter den 38,8 Prozent von 2017.

"Der Dieselskandal hat zu einer enormen Vertrauenskrise geführt", sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM). Die Hersteller hätten die Aufklärung der Affäre verschleppt und betroffene Autofahrer nicht oder selten entschädigt - das habe Zweifel am Diesel verstärkt.

Besonders die Aussicht auf Fahrverbote haben Autofahrer häufiger zum Benziner greifen lassen. Denn auch neuere Selbstzünder könnten bald nicht mehr in manche Innenstädte fahren, warnen Fachleute. Die Sonderrabatte für Kunden, die einen alten Diesel in Zahlung geben, haben die Verkaufszahlen von Benzinern nach Bratzels Ansicht zusätzlich in die Höhe getrieben.

Fürs Klima ist deren Boom kontraproduktiv. Benziner verbrauchen mehr Sprit als vergleichbare Dieselmotoren und stoßen damit mehr Kohlendioxid (CO2) aus.

Die 2018 zugelassenen Autos haben im Schnitt wohl mehr CO2 emittiert als 2017. Das legen die Zahlen bis einschließlich August nahe. Demnach emittierten die Wagen im Schnitt 130,1 Gramm CO2 pro Kilometer. Im selben Zeitraum 2017 waren es 128 Gramm. Werte für das Gesamtjahr hat das Kraftfahrt-Bundesamt noch nicht veröffentlicht, weil sich zwischenzeitlich die Messmethode geändert hat.

Elektroautos kommen - aber langsam

Schlecht fürs Klima ist zudem die ungebremste Nachfrage nach durstigen SUVs und Geländewagen. Mehr als jede vierte Neuzulassung entfiel 2018 auf die beiden Segmente (27,1 Prozent) - deutlich mehr als 2017 (23,9 Prozent).

Die wachsende Zahl von Elektroautos gleicht den Trend steigender Emissionen bei weitem nicht aus. Reine Elektroautos erreichten im vergangenen Jahr einen Anteil von gerade einmal einem Prozent - mit etwa 36.000 Neuzulassungen. Hybridautos kommen auf 3,8 Prozent (130.258 Neuzulassungen). Erdgasautos waren mit einem Anteil von gerade 0,3 Prozent (10.804 Stück) vertreten, Flüssiggasautos mit 0,1 Prozent (4663).

Zum Vergleich: Im Elektro-Musterland Norwegen waren 31,2 Prozent aller verkauften Neuwagen reine E-Autos. Zählt man die Plug-in-Hybride hinzu, wächst diese Zahl auf 49,1 Prozent. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller Fahrzeuge betrug lediglich 71 Gramm pro Kilometer.

