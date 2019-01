Volkswagen startet in Hamburg mit dem Elektrobus-Shuttle Moia. Das Sammeltaxi soll günstiger als eine Taxifahrt und etwas teurer als eine Tour mit dem öffentlichen Nahverkehr sein. Doch lohnt sich das neue Angebot? SPIEGEL ONLINE hat Moia mit anderen Verkehrsmitteln verglichen.

Die - virtuelle - Teststrecke führt von der Elbphilharmonie bis in Hamburgs Szeneviertel Sternschanze. Für den 4,5 Kilometer langen Weg braucht man mit dem Auto bei durchschnittlichem Verkehrsaufkommen etwa 15 Minuten, mit dem Fahrrad etwa zwei Minuten länger. Verglichen haben wir wichtige Sharing-Anbieter. Aufnahmegebühren wurden nicht berücksichtigt. Die Rechnung gilt für den jeweils günstigsten Tarif (tagsüber) und für eine Person.

Verglichen haben wir stationsbasierte Anbieter mit festgelegten Anmietstationen als auch sogenannte Freefloat-Anbieter wie Car2Go. Auch Anbieter von Leihrollern und -fahrrädern sowie öffentliche Verkehrsmittel sind aufgeführt. Mit welchem Anbieter und Verkehrsmittel man in unserem Testszenario am günstigsten durch die Stadt kommt, erfahren Sie in unserem Ranking.