Bremsprobleme VW weitet Rückrufaktion aus

Bereits Ende Juni hatte VW bekannt gegeben, dass in Deutschland 385.000 Autos in die Werkstätten geordert werden müssen. Am Donnerstag teilte ein Sprecher des Konzerns mit, dass weltweit insgesamt 766.000 Fahrzeuge von der Rückrufaktion betroffen seien.

Der Grund: Die Stabilisierungsfunktion des Fahrzeugs über das Bremsregelsystem könne in fahrdynamischen "Grenzsituationen", wie zum Beispiel Übersteuern, Untersteuern oder Vollbremsungen, nicht mehr gegeben sein, hieß es. Ursache des Problems sei eine "thermomechanische Überlastung" im Steuergerät für das ABS (Antiblockiersystem) und ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm). In der Werkstatt werde die Software für das Steuergerät aktualisiert.

Betroffen sind Autos der Marken VW, Audi und Skoda. In Deutschland entfalle mit 288.000 Wagen der größte Teil auf die Hauptmarke VW. In der Schweiz seien insgesamt 22.000 Autos des Konzerns betroffen.