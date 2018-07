Weltrekord im Velomobil Extremsportlerin fährt 1088 Kilometer in 24 Stunden

Es war der ersehnte Weltrekord für Nicola Walde, 1088 Kilometer fuhr sie in 24 Stunden. Eine größere Distanz hat in diesem Zeitraum bisher noch keine andere Frau mit reiner Muskelkraft zurückgelegt, den bisherigen Weltrekord übertraf die 44-Jährige um 76 Kilometer. Das ganz große Ziel, den Weltrekord der Männer ebenfalls zu überbieten scheiterte jedoch, trotz einer Höchstgeschwindigkeit von 56 km/h und 227 Runden auf der Opel-Teststrecke in Dudenhofen.

Denn der liegt aktuell bei 1219 Kilometern in 24 Stunden - die wären allerdings nur bei idealen Bedingungen drin gewesen. Temperaturen von über 30 Grad Celsius und sintflutartige Regenschauer zwischendurch senkten jedoch das Tempo des gerade einmal 14 Kilogramm schweren Velomobils. "Schade, dass es geregnet hat - sonst wäre noch mehr drin gewesen", erklärte Nici Walde im Ziel. Zufrieden ist sie trotzdem, denn "die 24-Stunden-Weltrekordmarke für Frauen zu knacken, war mein Ziel", so die 44-Jährige. Damit hält sie nun die Weltrekorde der Frauen über zwölf und 24 Stunden.