Auto-Zoff bei den Grünen Kretschmanns Wutrede - hat er recht?

Was genau fordern die Grünen in ihrem Parteitagsbeschluss?

Die Forderung lautet, dass in Deutschland ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. "Die Zukunft, das ist Elektromobilität auf Basis erneuerbarer Energien", heißt es dazu auf der Webseite der Grünen.

Wer 2030 noch einen Wagen mit Diesel- und Benzinaggregat besitzt, soll jedoch nicht enteignet werden. "Ältere Autos können natürlich weiter gefahren werden", schreibt die Partei.

Was regt Winfried Kretschmann daran auf?

Nach Ansicht des grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg ist 2030 ein "Schwachsinns-Termin". Seine in dem Video vorgebrachten Argumente legen nahe, dass er vor allem eine bis dahin funktionierende Infrastruktur anzweifelt: "Überleg dir mal, es fahren fünf Millionen Elektroautos rum", sagt Kretschmann zu einem Parteikollegen. "Wo tanken die?"

Zum Vergleich zieht der Ministerpräsident eine "große Tankstelle" herbei, an der heute "vielleicht zehn Autos gleichzeitig" tanken könnten. Elektroautos, das will Kretschmann seinem Gesprächspartner verdeutlichen, bräuchten an den Ladestationen länger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren an Zapfsäulen. Bei den E-Mobilen dauere das "zwanzig Minuten".

Daraus, so legt seine dann folgende Frage nahe, ergebe sich ein Problem: "Wie soll das funktionieren?", sagt der Ministerpräsident, und fügt hinzu: "Erklären Sie mir mal, wie Sie das machen zu diesem Termin." Er selbst, sagt Kretschmann, könne das "nicht ansatzweise".

Welchen Hintergrund hat Kretschmann?

Er repräsentiert als Ministerpräsident von Baden-Württemberg einen der wichtigsten Automobilstandorte Deutschlands. In seinem Bundesland sind die Hersteller Mercedes-Benz und Porsche beheimatet, außerdem etliche Zuliefererbetriebe. Rund 219.000 Arbeitsplätze (Stand 2015) hängen direkt oder indirekt an der Fertigung von Autos.

Entsprechend schützend stellt sich Kretschmann vor seine Jobgaranten: Hatte er bei seiner Ernennung noch nassforsch gesagt: "Weniger Autos sind natürlich besser als mehr. Wir müssen in Zukunft Mobilitätskonzepte verkaufen und nicht nur Autos", legte er schon bald eine bemerkenswerte Kehrtwende hin und verteidigte fortan die Automobilindustrie.

Was spricht für den Beschluss der Grünen?

Es gäbe im aktuell ziemlich unübersichtlichen Wandel der Mobilität einen Fixpunkt. Zurzeit weiß kaum jemand, wie genau unsere Art, uns fortzubewegen, sich ändern soll - und wird. Akkuelektrisch? Brennstoffzelle? Oder doch sparsame Verbrenner? Erdgas? Auto ganz abschaffen? Selten war die Zukunft für die Hersteller so unkalkulierbar wie in der aktuellen Umbruchphase der Automobilproduktion.

Insofern würde eine wie von den Grünen vorgeschlagene Regelung bei allen Anstrengungen, die sie erforderte, immerhin ein wenig Verlässlichkeit bieten. Die Hersteller könnten ihre Entwicklung ausrichten und anpassen.

"Indien, Kalifornien, China - die wichtigen Automobilabsatzmärkte haben sich längst auf eine Förderung von Elektroautos festgelegt. Die Hersteller sind dafür dankbar", sagt Professor Andreas Knie, Verkehrsforscher an der TU Berlin. "Konzerne sind große Ökosysteme, die sich in er Regel nicht aus sich selbst heraus verändern wollen. Die brauchen klare Ansagen, verlässliche regulatorische Leitplanken."

Das sei bei den meisten deutschen Herstellern Konsens, auch wenn es öffentlich kaum ein Manager zugebe. "Im Sinne einer planbaren Politik", sagt Knie, "hat Kretschmann den Herstellern also einen Bärendienst erwiesen."

Das gilt unter anderem auch für das Problem vieler Autobauer, die CO2-Grenzwerte einzuhalten. Die Hersteller klagen nämlich hinter verschlossenen Türen gerne darüber, dass die Käufer um sparsame Modelle einen Bogen machen und sich stattdessen für größere, stärkere und damit ineffizientere Autos entscheiden. Bestes Beispiel ist der aktuelle SUV-Boom: Er beschert der Branche zwar gute Verkaufszahlen, aber gleichzeitig auch die Gefahr von millionenschweren Strafzahlungen. Durch die geplante Regelung der Grünen würde der Kunde als unberechenbare Variable ein Stück weit aus der Gleichung genommen.

Was spricht gegen die radikale Abkehr vom Verbrennungsmotor?

Um beim Hauptargument Kretschmanns zu bleiben: Die Schaffung einer funktionierenden Infrastruktur ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen der Elektromobilität. Selbst der Beschlussbefürworter Andreas Knie sagt: "Eine ausreichende Anzahl von Fahrzeugen und eine entsprechende Ladeinfrastruktur auf die Beine zu stellen, wird eine Herkulesaufgabe."

Was sich in diesem Bereich tun muss, zeigt eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums: Um die Versorgung von einer Millionen E-Mobilen zu gewährleisten, sind nach Ansicht der Forscher 33.000 öffentliche Ladeanschlüsse für den Alltagsverkehr sowie 2600 weitere Anschlüsse für Fernverkehr notwendig. Außerdem seien 4000 Schnellladepunkte sinnvoll. Andere Studien, wie etwa eine Erhebung der Nationalen Plattform Elektromobilität, gehen bei einem Bestand von einer Million E-Mobile sogar von einem Bedarf von rund 70.000 öffentlichen Ladepunkten aus.

Zum Vergleich: Derzeit gibt es laut Angaben des EU-Datenportals European Alternative Fuels Observatory und des Dienstleisters Chargemap.com rund 18.000 öffentliche Ladepunkte.

Hat Kretschmann mit seinem Tankstellen-Szenario also recht?

Glaubt man den Machern der DLR-Studie, lassen sich die Gewohnheiten bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nicht so einfach auf E-Mobile übertragen. Die Forscher gehen davon aus, dass "Elektroautos vorzugsweise dort geladen werden, wo sie ohnehin parken" - also vor allem zu Hause oder bei der Arbeit. Das widerlegt erst einmal die Sorge Kretschmanns vor langen Wartezeiten an öffentlichen Ladesäulen.

Nun wird aber natürlich nicht jeder Besitzer eines E-Mobils eine Lademöglichkeit im Eigenheim oder vor dem Büro haben. An der dringenden Notwendigkeit von einem Ausbau der Infrastruktur ändert sich also nichts.

Doch so wie bislang geht es angesichts von Klimawandel und Dieselproblematik auch nicht weiter - es muss etwas geschehen in der Autonation Deutschland. Und eine unlösbare Aufgabe ist die Umstellung nicht.

"Wir sind eine starke Industrienation und haben zwölf Jahre Zeit - natürlich können wir bis dahin alle Probleme lösen", glaubt Knie. Falsch wäre auch, sich nur auf das Jahr 2030 zu fixieren. Auf dem Weg dahin müssen regulatorische Zwischenschritte erfolgen, "sonst kommen wir in das Jahr 2030, die Hersteller haben nur abgewartet und zu wenig umgestellt und können dann mit einer gewissen Berechtigung sagen: 'Wenn wir das jetzt so hart umsetzen, geht das bei uns an die Substanz.' Das muss vermieden werden, damit die Politik dann nicht einknickt."