Alfa Romeo Giulia Veloce Perfekt unperfekt

Eine Herbstlandschaft, links und rechts winkt goldfarbenes Laub, dazwischen die Straße. Die Alfa Romeo Giulia Veloce rauscht dahin wie ein Bob durch den Eiskanal. Das Lenkgefühl ist grandios, was einerseits am griffig modellierten, prall gepolsterten Lenkrad liegt, andererseits am Fahrwerk, das straff und seidig zugleich rüberkommt und die Illusion nährt, man gleite auf Kufen. Wenn Autofahren immer so wäre, könnte man den ganzen Zirkus ums autonome Fahren vergessen.

Der italienischer Viertürer hat eine automatische Notbremsfunktion, dazu einen Spurhalte-, einen Fernlicht- und einen Toter-Winkel-Assistenten.– Mehr Hilfe ist vom Auto nicht zu erwarten. Offenbar glauben die Alfa-Romeo-Ingenieure noch an Fahrerin und Fahrer, das ist die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht in diesem Zusammenhang lautet: Womit soll der Wagen im Wettbewerb punkten, wenn nicht mit Digitaldetails? Die gehören bei Mittelklasse-Limousinen nun mal dazu. Okay, da wäre das schon erwähnte Fahrgefühl. So sportlich zugespitzt, ohne dabei penetrant oder peinlich zu werden, ist kein anderes Standard-Auto in dieser Klasse - –also keiner der ungetunten Typen von Audi A4, BMW 3er, Mercedes C-Klasse oder Jaguar XE.

Die Alfa Romeo Giulia Veloce ist allerdings auch wuchtig motorisiert. Unter der Haube sitzt ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit einer Leistung von 280 PS, was in Kombination mit der Achtgang-Automatik und dem Allradantrieb (die Vorderräder bekommen Drehmoment ab, sobald die Traktion hinten nachlässt) ein strammes Paket ergibt. Logisch, dass da ein Gefühl von erfrischender Mühelosigkeit hinterm Lenkrad aufkommt. Die Kehrseite des übertriebenen Leistungsvorrats ist ein Praxisverbrauch von rund zehn Liter je 100 Kilometer - der Normverbrauch klingt natürlich weitaus bescheidener, er liegt bei 6,4 Liter.

Das andere Feld, auf dem die Alfa Romeo Giulia punkten kann, ist das Design. Steigt man aus dem Auto aus, wird man immer wieder auf dieses Schmuckstück angesprochen. Unter anderem ein Mercedes-Fahrer, eine Volvo-Fahrerin, ein Nissan- und ein VW-Besitzer schwärmten uns gegenüber von der Form der Karosserie. Tenor: Klasse, wenn sich mal ein Auto vom optischen Einerlei abhebt.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Alfa Romeo Giulia - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das gilt übrigens nicht nur für die Karosserie, sondern auch für den Innenraum. Der ist angenehm dezent und doch charakteristisch. Das fängt beim Startknopf für den Motor links unterhalb des Lenkrad-Pralltopfes an, geht über die beiden klassisch-analogen Rundinstrumente für Geschwindigkeit und Drehzahl im Cockpit bis zu den spartanisch gestalteten Bedienfeldern auf der Armaturentafel und in der Mittelkonsole. Lässigen Chic könnte man das nennen. Oder auch: typisch italienisch.

Der Griff zum Blinker wird versperrt

Dazu gehört auch eine gewisse Nachlässigkeit. Die zeigt sich zum Beispiel im Billigplastik rund um den Automatikwählhebel, das umso mehr auffällt, als die Mittelkonsole darum herum mit feinem Holzfurnier verkleidet ist; oder am extraflachen Handschuhfach, wo nicht einmal der Papierpacken der diversen Bedienungsanleitungen Platz findet; oder an den Schaltpaddles im Lenkrad. Die sind so ungeschickt gestaltet, dass man den dahinter liegenden Blinkhebel kaum zu fassen bekommt. Könnte also sein, dass Alfa-Giulia-Fahrer schon allein aus ergonomischen Gründen zu Blinkmuffeln werden.

Auch an anderen Stellen des Autos trafen die Entwickler leider nur die zweitbeste Entscheidung. Denn eigentlich kann es nicht sein, dass man in einer Limousine dieses Formats als durchschnittlich großer Erwachsener (1,82 Meter) im Fond mit dem Kopf anstößt, wenn man sich einigermaßen rückenschonend hinsetzt. Und dass der Kofferraum mit 480 Liter Fassungsvermögen nur durch eine Luke zugänglich ist, durch die sich eine Mineralwasserkiste nur schwer bugsieren lässt, ist im Autoalltag ebenfalls kein Pluspunkt.

Es scheint, als verlasse sich Alfa Romeo auch bei der Giulia vor allem auf den klangvollen Markennamen, das tolle Design und die sportlich-rassige Abstimmung. Vielleicht ist das nötig, um allzu viele Kompromisse zu vermeiden und ein charakterstarkes Auto bauen zu können. Vielleicht ist es aber auch zu wenig, um den Wagen zu dem zu machen, was Alfa Romeo so dringend bräuchte: ein Modell, das stückzahlmäßig durch die Decke geht.

Es könnte aber auch sein, dass die Alfa Romeo Giulia eher für Image und Gefühl zuständig ist, während die Sache mit den Stückzahlen der neue SUV Stelvio regeln soll. Immerhin teilen sich beide Autos die technische Basis.