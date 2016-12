Audi A3 Sportback 1.0 TFSI ...und so bescheiden!

Autos werden sich immer ähnlicher, von optischen Eigenheiten einmal abgesehen, sind kaum noch Unterschiede zwischen den einzelnen Fabrikaten spürbar. Oder? Wer jetzt nickt, sollte sich vielleicht mal wieder in einen Audi A3 setzen. Klar, der A3 ist der Inbegriff des Mainstream-Autos. Trotzdem fühlt er sich anders an, griffiger, solider, prägnanter. Ungefähr so, als seien gerade erst alle Schrauben und Muttern am Fahrzeug noch einmal nachgezogen worden.

Es ist nichts Gravierendes, trotzdem spürt man es beim Schließen der Tür, beim Drehen des Lautstärkereglers, beim Einstellen des Navigationsgeräts, beim Anlassen, Blinker setzen und ganz besonders beim Lenken. So leicht und penibel hat man nur wenige Autos in der Hand. Dazu kommen eine bequemes Sitzgefühl, eine gute Dämmung, ein flauschiges Abrollen. So reiste man früher in mondänen Limousinen.

Im Sommer wurde die Kompaktbaureihe A3 aufgefrischt. Bei dieser Gelegenheit wurde die Optik nur marginal geändert. Die Scheinwerfer sind nun etwas schmaler, und der Kühlergrill entspricht jetzt dem aktuellen Audi-Single-Frame-Design. Aus technischer Sicht jedoch gibt es einen gänzlich neuen A3, nämlich den 1.0 TFSI. Das ist das Kürzel für den 1-Liter-Dreizylinder-Benzindirekteinspritzer mit Turboaufladung und einer Leistung von 116 PS.

Video Jürgen Pander

Auf dem Papier macht der Motor eine gute Figur: In knapp zehn Sekunden von 0 auf Tempo 100, mehr als 200 km/h Höchstgeschwindigkeit und vor allem 4,7 Liter Durchschnittsverbrauch je 100 Kilometer. Erfreulich ist, dass die Maschine auch in der Realität sehr ordentlich agiert. Unser Testauto, ein A3 Sportback mit eben jenem Dreizylindermotor, würde niemand ernsthaft als Sportskanone bezeichnen, ein munteres Familienauto aber ist der Wagen durchaus.

Dreizylinder-Motor mit Manieren

Störende Vibrationen und Geräusche, beides gefürchtet bei Dreizylinder-Aggregaten, haben die Audi-Ingenieure dem Motor weitgehend abgewöhnt. Vier Gegengewichte an der Kurbelwelle sorgen für einen ruhigen Lauf, und was die Lautstärke betrifft, so hört man nur beim herzhaften Beschleunigen, dass hier lediglich drei anstelle von vier oder mehr Kolben gegen Masseträgheit und Luftwiderstand ankämpfen.

Der Durchschnittsverbrauch des Testwagens lag bei 6,5 Liter; da wir fast immer zu viert und mit Gepäck unterwegs waren, ist das ein ordentlicher Wert. Zumal die Bordelektronik darüber informiert, dass der Sprit nicht nur in Vortrieb verwandelt wird, sondern auch als "Komfortverbrauch" verfeuert wird. 0,1 Liter pro Stunde etwa für die Klimaanlage. Die Maschine selbst bemüht sich um Bescheidenheit, das fängt bei der Zylinderzahl an, geht weiter über das Gewicht des Motors von lediglich 88 Kilogramm und endet bei der Start-Stopp-Automatik.

Noch ein Argument gegen den Diesel

Jedenfalls ist der Motor ein weiteres Argument gegen einen Diesel. Der vergleichbare A3 Sportback mit 110-PS-TDI kostet 2650 Euro mehr als der Dreizylinder-Benziner. Von diesem Geld kann man - beim jetzigen Benzinpreis gesehen - rund 2040 Liter Sprit kaufen und kommt - einen Verbrauch von 6,5 Liter vorausgesetzt. rund 31.000 Kilometer weit.

Wem Sparsamkeit wichtiger ist als Spritzigkeit, und wer solides Vorwärtskommen mehr schätzt als hektisches Vorandrängen, dürfte mit dem neuen Einstiegsmotor gut bedient sein. Ob man ein Sechsgang-Schaltgetriebe wählt oder, für 2000 Euro Aufpreis, das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, ist eher eine Geschmacksfrage. Logisch, dass die Fahrerei mit DSG noch bequemer wird.

Familienauto in vernünftiger Größe

Während VW den Golf als Dreitürer, Fünftürer und als Kombi anbietet, können A3-Interessenten lediglich zwischen Drei- und Fünftürer wählen. Letzterer trägt dann den Namenszusatz Sportback und sieht wie ein Mittelding zwischen Schrägheckmodell und Kombi aus. Es ist ein brauchbarer Kompromiss zwischen Außenabmessungen, die die innerstädtische Parkplatzsuche einigermaßen aussichtsreich machen, und vernünftigem Innenraumangebot. Zwei Erwachsene im Fond sind gar kein Problem, notfalls geht es auch mal zu dritt. Und das Kofferraumvolumen entspricht dem Üblichen in der Kompaktklasse.

Eher unüblich, nämlich überaus groß, ist die Auswahl an kostenpflichtigen Extras für das Auto. Im Testwagen waren unter anderem LED-Scheinwerfer und dynamisches Blinklicht (980 Euro), das "Virtual Cockpit" mit 12,3-Zoll-Monitor (310 Euro), ein Navigationssystem (1295 Euro) und eine Bang & Olufsen Musikanlage mit 14 Lautsprechern (790 Euro) verbaut. Der Preis des Autos lässt sich also problemlos auf mehr als 30.000 Euro treiben, was natürlich Erwartungen weckt. Zum Beispiel die, dass sich der Wagen so tadellos anfühlt und benimmt wie oben beschrieben.