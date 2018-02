Audi A7 im Test Plattgemacht

Der erste Eindruck: Fließend schön. Mit der zweiten Generation hat der A7 seine Linie gefunden. Dank eines neuen Kühlergrills sowie den stechenden Scheinwerfern kann man den Wagen nun auch von anderen Audi-Modellen unterscheiden.

Das sagt der Hersteller: "Das Beste aus drei Welten" - so umschreibt Projektleiter Stefan Einsle das Wesen des A7. Zu der Eleganz eines Coupés und dem Platzangebot einer Limousine geselle sich beim A7 noch die Variabilität eines Kombis. Eine gewisse Lässigkeit schwinge auch noch mit. Während der auf der gleichen Plattform basierende Audi A8 vergleichsweise streng und förmlich daherkommt, nennt Einsle den A7 einen Gran Turismo, bei dem das Fahren auch mal wieder Selbstzweck sein dürfe.

Video AUDI

Das ist uns aufgefallen: Wo ist der beste Platz? Vorne links oder hinten rechts? Hinter dem Lenkrad, natürlich.

Dort spürt man am deutlichsten, wie lässig der stattliche Wagen über die Landstraße cruist, um wie viel leichter er sich dabei anfühlt als ein A8 und wie entspannt es sein kann, einen Umwege abseits der Autobahn einzuplanen. Zwar fehlen dem A7 die 48-Volt-Steller in der Federung, mit denen der A8 ausgestattet ist und sich gegen die Fliehkraft und andere Gesetzmäßigkeiten der Fahrphysik stemmt. Doch mit einer gut ausbalancierten Stahl- oder Luftfeder, einem hecklastig ausgelegten Allradantrieb und einer Hinterachslenkung mit dem bislang größten Einschlag (bis zu sechs Grad) fühlt sich der A7 leichter und handlicher an, als er eigentlich ist. Die lenkende Hinterachse etwa reduziert den Wendekreis um mehr als einen Meter. Und mit 1890 Kilo Gewicht ist der A7 einen Zentner leichter als der A8.

Nach dem A8 ist der A7 das zweite Audi-Modell mit einer neuen Generation von Cockpit- und Bediensystem. Statt Schaltern und Tasten gibt es fast nur noch Touchscreens und Sensorfelder. Selbst der Warnblinker verbirgt sich hinter schwarz glänzendem Glas und aus dem Lichtschalter ist ebenfalls ein berührungsempfindlicher Bildschirm geworden. Anders als bei den meisten Konkurrenten zwingt Audi den Fahrer aber nicht zu einem gefühllosen Gefinger, sondern quittiert jede Eingabe mit einem sanften Klicken und einem Kribbeln in den Fingerspitzen. Das ist praktische Sinnlichkeit - und obendrein Garantie für eine treffsichere Bedienung.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Audi A7 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Dem Tastsinn wird geschmeichelt, das Gehör im A7 geschont. Wenn man nicht die teure B&O-Anlage kauft oder wenigstens das Radio beherzt aufdreht, herrscht Stille an Bord. Schaltbare Motorlager, wie man sie von Porsche kennt, eine steifere Anbindung des Fahrwerks in Vorderwagen und Heck und doppelt verglaste Scheiben drücken das Geräuschniveau im A7 trotz der rahmenlosen Türen auf ein rekordverdächtiges Niveau. Der A7 wird zu einer Oase der Ruhe.

Das muss man wissen: Der Verkauf des A7 beginnt im März und die Preise starten zunächst bei 67.800 Euro für den 55 TFSI mit einem drei Liter großen V6-Benziner (340 PS) oder bei 66.500 Euro für den TDI 50, der von einem V6 mit ebenfalls drei Liter Hubraum und einer Leistung von 286 PS angetrieben wird. Damit ist er 24.000 Euro billiger als der A8 und zugleich eine Referenz für den nächsten A6, der im März beim Autosalon in Genf enthüllt wird und die neue Oberklasse-Familie von Audi abrundet.

Beide Motoren schaffen locker Tempo 250 und sind gemessen an den Leistungsdaten und dem Format des Autos mit Normwerten von 6,8 und 5,5 Litern vergleichsweise sparsam. Das liegt nicht zuletzt am neuen Starter-Generator mit 48-Volt-Technik und einem Pufferspeicher mit Lithium-Ionen-Zellen. Das Mildhybrid-System lässt zwar kein rein elektrisches Fahren zu, doch verhilft es dem A7 damit bei ausgeschaltetem Motor zu einer Segelfunktion, leistet sich längere und komfortablere Start-Stopp-Phasen und es kann effektiver rekuperieren. "Unterm Strich spart das im Alltag bis zu 0,7 Liter Treibstoff", sagt Projektleiter Einsle und rühmt den A7 als zweites Audi-Modell mit durchgehend elektrifizierter Motorpalette. Auch alle weiteren Aggregate werden diese Technik erhalten. Und das könnten noch eine ganze Menge sein, deuten die Audi-Leute an: Ein S7 oder RS7 sind gesetzt, ebenso wie weitere Sechs- und billigere Vierzylinder. Nur der Plug-in-Hybrid-Antrieb und der W12-Motor bleiben wohl dem A8 vorbehalten.

Ob der A7 elegant ist wie ein Coupé, liegt im Auge des Betrachters. Und selbst wenn er unbestritten das geräumigstes Auto seiner Art ist, nimmt Projektleiter Einsle den Mund mit dem Versprechen vom Platzangebot einer Limousine vielleicht ein bisschen voll. Doch zumindest die Sache mit der Variabilität eines Kombi stimmt. Denn die Klappe des A7 reicht bis ins Dach und ist damit größer als bei jedem Standard-Kombi. Mit mindestens 535 Litern Gepäckvolumen kann es die Coupé-Limousine tatsächlich mit vielen Lademeistern aufnehmen.

Das werden wir nicht vergessen: Die spektakuläre Inszenierung von Frontscheinwerfern und Rücklichtern zur Begrüßung und zum Abschied. Falls man den A7 tagsüber tatsächlich übersehen sollte, wird er zumindest bei Dunkelheit endgültig zum Blickfang.