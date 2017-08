Fahrbericht Audi Q2 1.0 TFSI Kleiner Streber

Auf Seite 50 im Werbekatalog zum Q2 trägt Audi so richtig dick auf: Ein großes Foto zeigt den Mini-SUV an einem See in Skandinavien, passgenau am Heck des Wagens ist ein aufblasbares Campingzelt angebaut (das Extra kostet 1390 Euro). Die Botschaft: Noch nie war ein Audi so unkonventionell, unangepasst und unerwartbar. Der Eindruck, wenn man das Auto zuvor gefahren ist: Unfug - eher trifft das Gegenteil zu.

Das fängt mit dem Design an. Breiter Kühlergrill, glatte Flächen, stämmiger Auftritt, akribisch gestaltete Leuchten, sowie - quasi als Essenz der reduzierten Formsprache - eine abgekantete Partie oberhalb der Türgriffe: Der Q2 sieht aus, wie alle SUV von Audis aussehen. Nur eben kleiner. Mit exakt 4,19 Meter ist er rund 20 Zentimeter kürzer als der nächstgrößere Audi Q3, dazu etwa drei Zentimeter schmaler und zehn Zentimeter niedriger.

Audi nennt den Kühlergrill übrigens "oktogonalen Singleframe" und die Kante an der Seite "polygonale Fahrzeugschulter". Diese Bezeichnungen klingen so steril und ernst wie die Bauteile aussehen, was natürlich in Ordnung geht: Denn so ist diese Marke nun mal. Die Autos aus Ingolstadt sind geradlinig und versprechen eine verlässliche und hochentwickelte Technologie. Audi steht für Perfektionismus einerseits und streberhafte Langeweile andererseits. Das alles findet sich im Q2 wieder, in komprimierter Form.

Audi bietet den Q2 mit zwei Benziner-Varianten (116 und 150 PS) und drei Dieselmotorisierungen (116, 150, 190 PS) an. Wir fuhren den 1.0 TFSI, einen Fronttriebler mit Sechsgang-Schaltgetriebe. Im Motorraum brummelte ein 1-Liter-Dreizylinder mit Benzindirekteinspritzung, Turboaufladung und 116 PS Leistung. Wer den Q2 als Langstreckenauto nutzen möchte, wird sicher nicht zu diesem Aggregat greifen, aber als Antrieb für ein überwiegend im Stadtverkehr bewegten Mini-SUV ist es absolut okay.

Der Durchschnittsverbrauch lag bei 5,9 Liter je 100 Kilometer, das ist nicht allzu weit entfernt vom offiziellen Wert von 5,1 Liter und insofern schon mal gut. Der Motor ist seiner Größe entsprechend unspektakulär, auffallend agil ist dagegen die Lenkung. Dahinter steckt ein technischer Kniff: Je mehr man das Steuer einschlägt, desto direkter reagiert die Lenkung. Andere Hersteller bieten diese elektronische Unterstützung ebenfalls an, oft entsteht dabei aber ein merkwürdig künstliches Gefühl beim Steuern - so, als ob sich das Volant verselbstständigt. Beim Q2 vermittelt die Hilfe dagegen ein sehr präzises Lenkgefühl.

Überhaupt wirkt das Fahren in dem Mini-SUV vor allem: unaufgeregt und präzise - und damit sehr angenehm. Dank seiner Abmessungen lässt der Wagen zum Beispiel eine gute Sicht auf die Fahrzeugumgebung zu. Wer einen noch kompakteren Audi mag, muss mit dem A1 Vorlieb nehmen, aber mit dem Kleinwagen ist der Q2 nun wirklich nicht vergleichbar: Stattdessen bietet er sogar mehr Kofferraumvolumen als ein A3, obwohl er ein Stück kürzer ist. Gleichzeitig sitzt man im Vergleich zum A3 auch einen Tick höher. Unter die Heckklappe des Q2 passen 405 Liter. Umklappen lassen sich die im Verhältnis 60:40 geteilten Rücksitzlehnen natürlich auch, dann steigt das Ladevolumen auf 1050 Liter.

Video Jürgen Pander

An Ausstattungsmöglichkeiten herrscht ebenfalls kein Mangel. Serienmäßig an Bord sind unter anderem eine Klimaanlage (samt diesem Audi-Klimaregler mit dem spezifischen Einrastgefühl, das eine haptische Glanzleistung ist - und nicht mal eine komische oktopolynale Bezeichnung trägt), ein höhenverstellbarer Fahrersitz sowie ein zentrales 8,3-Zoll-Farbdisplay.

Gegen Aufpreis gibt es zum Beispiel ein Head-up-Display (600 Euro), einen Tempomat (200 Euro) oder das digitale Cockpit (650 Euro) samt Navigationssystem, Sprachsteuerung und WLAN-Hotspot (1420 Euro). Man kann den Wagen also ganz nach den persönlichen Vorlieben ausstatten, wobei man dann natürlich weit jenseits des Basispreises von 22.900 Euro landen wird.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Audi Q2 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Anbau-Zelt und See-Romatik von Seite 50 des Katalogs hin oder her: Der Q2 ist nicht unkonventionell, sondern ein klassischer Audi-Streber. Für den Preis eines einigermaßen ordentlich ausgestatteten Exemplars erhielte man größere SUV-Modelle anderer Hersteller. Und wer einen billigeren SUV im Q2-Format sucht, wird zum Beispiel beim Renault Capture fündig. Aber: Ein Mini-SUV mit den oben genannten Vorzügen und derartiger Reife bietet eben nur Audi.

Ein Automobiljournalist aus Österreich attestierte dem Wagen kürzlich einen Mangel an "schiefer Liebenswürdigkeit" - das trifft es recht gut. Obwohl, eine Ausnahme gibt es da vielleicht: Und zwar die sogenannten "Blades" an der C-Säule. Erstmals aufgetaucht sind diese Karosserieelemente bei Audi am Sportwagen R8, wo sie als Verkleidung für den Lufteinlass des Heckmotors dienen. Beim Q2 haben sie dagegen ausschließlich eine dekorative Funktion.

Ein Bauteil, das seine Daseinberechtigung vor allem als buntes Kontrastmittel verdient? Bei Audi grenzt das fast schon an Selbstironie.