Autogramm Bentley Bentayga Diesel Ein letzter Anschein von Bescheidenheit

Der erste Eindruck: My car is my Palace. Während andere Geländewagen oft wie Trutzburgen auf Rädern aussehen, hat Bentley den Bentayga palastartig herausgeputzt.

Da sagt der Hersteller: Wenn Bentley-Chef Wolfgang Dürheimer über den ersten Dieselmotor in der Geschichte von Bentley spricht, dann geht es nicht ohne die üblichen Superlative. Dieser Bentayga sei die Spitze in seinem Segment und nicht nur eines der stärksten, sondern auch der schnellste Diesel-SUV der Welt. So weit, so bekannt. Doch dann schlägt Dürheimer ungewohnte Töne an. Er lobt den Koloss zugleich als sparsamsten und effizientesten Bentley in der Palette und zudem als den mit der größten Reichweite.

Allerdings relativiert er das gleich selber wieder: Ums Tanken kümmere sich ein Bentley-Eigner in der Regel ohnehin nicht selbst. Und auch wenn die Kunden zwar durchaus sensibel seien, gelte das nicht "für den Spritpreis oder den Verbrauch." Deshalb rechnet Dürheimer in Europa mit lediglich 15 Prozent Verkaufsanteil für das Dieselmodell; in wichtigen Regionen wie China oder den USA wird er gar nicht erst angeboten. Dort setzen die Briten auf einen Plug-In-Hybrid mit V6-Benziner, der 2017 folgen wird.

Warum dann überhaupt einen Diesel, Herr Dürheimer, wo doch der Antrieb seit dem VW-Skandal kein technologisches Aushängeschild mehr ist? Antwort: "Weil sich einige Kunden vor allem in Deutschland eher mit einem Selbstzünder sehen lassen möchten als mit einem Zwölfzylinder. Es gehe - gerade in einem exponierten Auto wie dem Bentayga - um den letzten Anschein von Bescheidenheit.

Das ist uns aufgefallen: Das vier Liter große Triebwerk ist so gut gekapselt und so dick gedämmt, dass man auf den Drehzahlmesser schauen muss, im zu wissen, ob der Motor läuft. Hören nämlich kann man die Maschine erst beim Kickdown, wenn es in der Ferne leise knurrt. Der Reiz des Aggregats liegt vor allem darin, dass der Diesel das maximale Drehmoment von 900 Nm schon knapp jenseits der Leerlaufdrehzahl bereit stellt. "Uns trennen nur noch 1000 Touren vom Elektroantrieb", sagt Dürheimer, weil nur E-Maschinen noch früher zupacken.

Video Bentley

Dass der Bentayga einen extremen Punch hat, verdankt er einen technischen Kunstgriff: Statt sich allein auf die Leistung der beiden konventionellen Turbolader zu verlassen, haben die Ingenieure auch noch einen elektrischen Verdichter eingebaut. Gespeist aus einem separaten Bordnetz mit einer Spannung von 48 Volt, braucht er nicht erst den Abgasdruck, um in Fahrt zu kommen, sondern erreicht binnen 250 Millisekunden eine Drehzahl von mehr als 70.000 Touren. Wenn der 2,5 Tonner in 4,8 Sekunden von 0 auf Tempo 100 stürmt oder auf der Landstraße zum Überholen ansetzt, ist von einem Turboloch deswegen nichts mehr zu spüren.

Dabei erweist sich das Super-SUV als souveräner Dauerläufer. Obwohl er sich trotz des immensen Gewichts dank elektrische Stabilisatoren einigermaßen sportlich über eine kurvige Landstraße kämpft, spielt er seine Stärken vor allem auf der Geraden aus, wenn er bei Tempo 180 flüsterleise dahin schwebt und mit immer neuen Reichweiten-Angaben auf dem Bordcomputer irritiert. Die 1000 Kilometer bei Normverbrauch man in der Praxis wohl nie schaffen, doch auch Reichweitenangaben von 600 oder 700 Kilometer sind für Bentley-Fahrer eine neue Diemsion.

Bei so viel Entspannung bleibt Zeit, sich mit den Sekundärtugenden des Bentayga zu beschäftigen. Dabei lernt man im ersten SUV von Bentley die gleiche Opulenz kennen, wie sie den Coupés und Limousinen bereits zu eigen ist - von den Orgelzügen an den Lüftungsdüsen über die pfundschweren Aschenbecher in den Türen bis hin zum dicken Leder und den erlesenen Hölzern überall im Interieur. Zu entdecken gibt es endlich auch auch ein ziemlich fortschrittliches Infotainmentsystem mit gesonderten Tablet-Computern und einer Fernbedienung wie à la iPhone.

Doch es gibt auch ein paar eklatante Brüche. Denn dass man bei einem Auto mit Extras für 83.000 Euro die Kopfstützen noch von Hand verstellen muss und die Hutablage von den gleichen schnöden Schnüren gehalten wird wie in einem Audi A3, das passt einfach nicht.

Das muss man wissen: Wenn der von außen nur an einer kleinen Plakette zu erkennende Bentayga Diesel ab März 2017 zu Preisen ab 174.335 Euro in den Handel kommt, markiert er noch einen weiteren Superlativ: Das Trumm wird - nun ja - zum billigsten Bentley im Angebot der britischen Nobelmarke. Selbst wenn Bentley-Kunden im Schnitt sieben Autos besitzen, dürfte das den Absatz weiter ankurbeln. Schon jetzt allerdings kommt der zum VW-Konzern gehörende britische Autobauer mit der Produktion kaum hinterher. In diesem Jahr waren 3200 Exemplare des Bentayga geplant, mehr als 5600 wurden bereits gebaut, sagt Dürheimer.

Die Manager freut das, weil es der Marke zum Beispiel in Europa ein zweistelliges Wachstum beschert hat. Doch den Männern am Band verhagelt es den Jahresabschluss - zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird in Crewe über den Jahreswechsel beinahe durchgearbeitet.

Das werden wir nicht vergessen: Das große, weiße Warnschild auf der Rückseite des Tankdeckels, dass auf den blauen Ad-Blue-Einfüllstutzen für den Stickoxid-Katalysator hinweist. Wäre es nicht so groß angeschrieben, könnte man angesichts der Ruhe fast vergessen, dass unter der Haube ein Dieselmotor sitzt.