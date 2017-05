Autogramm BMW 5er Touring Zum Erfolg verdämmt

Der erste Eindruck: Darling aller Dienstwagenfahrer.

Das sagt der Hersteller: "Dieses Auto ist für uns wichtig für Europa, und hier speziell für Deutschland", sagt Johann Kistler, Projektleiter der BMW-5er-Baureihe. Warum das so ist? "Weil der Kombi als Geschäftswagen ebenso überzeugt wie als Familienauto." Zumindest deutsche Kunden teilen offenbar diese Meinung. Der Kombi-Anteil unter allen verkauften BMW 5ern hierzulande beträgt 60 Prozent, in Italien sind es 50, in Großbritannien 35. In China und den USA wird der 5er Touring dagegen gar nicht erst angeboten.

Der SUV-Boom zehre zwar am Kombi-Absatz, heißt es bei BMW, doch wem es auf sportliches Fahren ankomme, der sei mit der flacheren, dynamischeren Kombi-Karosserie wesentlich besser bedient.

Das ist uns aufgefallen: Einsteigen und losfahren, das ist die normale Reihenfolge bei der ersten Begegnung mit einem Auto. Bei einem Kombi jedoch interessiert erst einmal der hintere Teil des Wagens. Ein Schlenker mit dem Fuß unter den Stoßfänger, schon schwingt die Kofferraumdeckel nach oben und öffnet ein 570 Liter großes Gepäckabteil. Die dreigeteilte Rücksitzlehne lässt sich dank zweier kleiner Hebel im Kofferraum elektrisch flach legen, dann stehen 1700 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Bis zu 730 Kilo dürfen im neuen 5er Touring zugeladen werden.

Clever: Für die Laderaumabdeckung und das Trennnetz gibt es neue, passgenaue Staufächer im Kofferraumboden. Schienen im Ladeboden mit Verzurrösen und Spannbändern sowie in der Neigung verstellbare Rücksitzlehnen hat BMW im "Gepäckraumpaket" zusammengefasst und verlangt dafür 380 Euro Aufpreis. Serienmäßig hingegen ist nach wie vor die nützliche, separat zu öffnende Heckscheibe.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des BMW 5er Touring - mit unserem 360-Grad-Foto:

Luftfederung und automatische Niveauregulierung an der Hinterachse gibt es ebenfalls serienmäßig ab Werk. Entsprechend ausgewogen war der Eindruck, den das Fahrwerk bei den ersten Testfahrten hinterließ - der Wagen fährt sich kommod und sportlich zugleich. Obwohl man das mit der Sportlichkeit auch nicht überbewerten sollte, schließlich werkelte im Motorraum des 520d ein Vierzylinder-Diesel mit 190 PS Leistung und damit schwächste Motor im 5er-Touring-Angebot. Selbstverständlich bringt der den rund 1,7 Tonnen schweren Kombi völlig ausreichend auf Trab, doch das Aggregat glänzt mehr in Puncto Verbrauch als mit Vortrieb.

Irgendwas fehlte auf der Testfahrt im neuen 5er-Kombi - und zwar im positiven Sinne. Lauscht man unterwegs genau hin, hört man: kaum was. Dabei klangen einem noch die Worte von BMW-Karosserieingenieur Uwe Köhler im Ohr. "Gerade der Kombi ist aufgrund des großen Resonanzraums anfällig für störende Fahrgeräusche", hatte er gesagt. Um genau diesen Krach zu unterbinden wurde beim eine spezielle Folie zwischen den Glasplatten der Windschutzscheibe gelegt, ein ausgeschäumter Querträger vor der Armaturentafel platziert, unterm Dachhimmel wurde ein Vlies und in den Radhausschalen Dämmmatten verlegt - und der Motorblock verkapselt. Vielfahrer wird diese Stilllegung freuen, die Familie auf längeren Reisen ebenso.

Das muss man wissen: Der neue 5er Touring steht seit einigen Tagen bei den BMW-Händlern. Zum Verkaufsstart sind vier Motorisierungen im Angebot, je zwei Benziner und Diesel und jeweils ein Vierzylinder- und ein Reihensechszylinder. Die Leistungspalette reicht von 190 bis 340 PS. Das preiswerteste Modell ist vorläufig der 520d mit Sechsgang-Schaltgetriebe, der 47.700 Euro kostet. Für 2250 Euro Aufpreis gibt es diese Variante mit Achtgang-Automatikgetriebe, das bei allen anderen Motorisierungen ohnehin Standard ist. Drei weitere Motorisierungen sollen in den kommenden Monaten das Angebot ergänzen, und einen Expressfrachter von der M GmbH wird es ebenfalls geben.

In Sachen Automatisierung stecken im 5er Touring all jene Assistenzsysteme, die schon in der 5er Limousine debütierten: Also Spurhalteassistent, Querverkehrs- und Vorfahrtswarnung sowie eine aktive Geschwindigkeitsregelung. Sind die Systeme aktiviert, kann man sich von der Technik kilometerweit auf der Landstraße chauffieren lassen, wenn man hin und wieder das Lenkrad anfasst und so den Algorithmen signalisiert, dass man noch anwesend und aufmerksam ist.

Video Jürgen Pander

Das werden wir nicht vergessen: Die aufwendig perforierte Lautsprecherblenden, die akribisch gestaltete Innenraumleuchten oder die filigran gemusterten Aluminium-Zierleisten. Sowas kannte man von BMW bisher nicht. Mit der Ruhe scheinen die Entwickler auch die Liebe zum Detail erkannt zu haben.