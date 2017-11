Autogramm BMW 6er GT Nie wieder Biber

Der erste Eindruck: Angepasst. Die erste Generation des GT hatte einen komischen Buckel hinten und eine BMW-Niere vorn, die an Biberzähne erinnerte. Die zweite Generation fährt ohne gestalterische Schrullen vor.

Das sagt der Hersteller: BMW übt sich beim 6er GT in der Kunst der Kompromisse. Als Mischung aus Coupé, Kombi und SUV muss der Sonderling der Modellpalette viele Eigenschaften vereinen. Beim Vorgängermodell gelang das nur bedingt - selbst in München findet sich trotz des Erfolgs der Modellvariante kaum jemand, der den 5er GT als Schönheit bezeichnen würde.

BMW-Designchef Adrian van Hooydonk hat die zweite Auflage nun korrigiert. "Wir wollen den Reisekomfort einer Oberklasselimousine mit der Ästhetik eines Coupés vereinen", sagt van Hooydonk und setzt auf "gestreckte Proportionen, eine deutlich dynamischere Linienführung und eine kraftvollere Flächengestaltung". Weil der GT dabei in die Länge geht und die Nähe zu wirklich schönen Autos ja nicht schaden kann, gibt es zur neuen Optik auch die Beförderung zum 6er.

Das ist uns aufgefallen: Augen zu und rein? Das galt für den Vorgänger - das neue Modell ist ansehnlicher geworden. Eine Augenweide wird das Auto trotzdem erst, wenn man eingestiegen ist. Dann fällt der Blick auf Hightech-Instrumente und -Anzeigen, die man aus dem neuen 5er kennt. Im 6er wirkt das Arrangement noch ein wenig vornehmer, feiner und je nach Materialauswahl auch sinnlicher als in der Business-Limousine.

Video Tom Grünweg

Den größten Unterschied zum 5er bemerkt man trotzdem erst, wenn man sich weg vom Steuer bewegt und in die zweiten Reihe setzt. Dort genießt man jede Menge Platz. Das liegt an dem gestreckten Radstand und der entsprechend größeren Beinfreiheit, es liegt aber auch daran, dass die Türen größer sind als beim X5 und der sogenannte Hüftpunkt höher liegt als beim 7er, so dass man bequemer einsteigt als in jedem anderen BMW. Und es liegt an der luxuriösen Lederbank, die BMW in den Rückraum gesetzt hat. Deren Lehnen lassen sich elektrisch verstellen und sogar in eine Ruheposition bringen.

Zur perfekten Chauffeurslimousine fehlen dem 6er trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten: So gibt es zwar riesige Bildschirme an den Rückenlehnen der Vordersitze, aber anders als im 7er keine Fernbedienung für das Bordsystem. Die Vordersitze kann man, anders als im Flaggschiff, im 6er GT von hinten nicht per separatem Schalter verstellen.

Dafür bietet der Wagen laut BMW die Nehmerqualitäten eines Touring. Unter die elektrische Heckklappe passen immerhin 610 Liter. Wenn man alle drei Teile der Rückbanklehne elektrisch umlegt, gehen sogar 1800 Liter in den Kofferraum. Und im Souterrain gibt es sogar einen Platz für die ebenso große wie sperrige Kofferraumabdeckung.

Dennoch scheitert der GT trotz des Platzangebots gerade an seiner Größe: Weil die gegenüber dem Vorgängermodell um sechs Zentimeter abgesenkte Ladekante noch immer relativ hoch und die Ladefläche so lang ist, muss man fast ins Auto hineinkriechen, wenn man Dinge herausholen möchte, die hinter der Rückbank liegen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des BMW 6er GT - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das muss man wissen: Der 6er GT kommt im November in den Handel und kostet mindestens 62.300 Euro. Damit ist er 11.500 Euro teurer als eine 5er Limousine und liegt 9000 Euro über dem Kombimodell Touring. Vom 7er trennen ihn allerdings rund 25.000 Euro.

Zum Start gibt es den Wagen als 630i mit 258 PS starkem Vierzylinder-Benziner, als 630d mit einem Sechszylinder-Diesel und 265 PS sowie als 640i, dem allerdings - auch das ist neu für einen 6er - der Achtzylindermotor fehlt. Das passt zwar nicht ganz zum selbstproklamierten Führungsanspruch des GT als sportlichem Gran Turismo, tut dem Fahrgefühl allerdings keinen Abbruch. 340 PS und 450 Nm Drehmoment sind mehr als genug Leistung für einen ausgesprochen dynamischen Umgang mit dem bayerischen Brocken.

Außerdem bewegt man den GT ganz anders als einen normalen 5er - nämlich gelassener. Auf Wunsch baut BMW sogar das Executive-Fahrwerk aus dem 7er ein, das auch die letzten Spitzen kappt und den Wagen mit Luftfederung und Wankstabilisierung vollends zur Sänfte macht. Vergleichsweise handlich ist das Auto obendrein, was an einer Gewichtsreduzierung von durchschnittlich 150 Kilo im Vergleich zum Vorgängermodell liegt und an der optional verfügbaren Hinterachslenkung.

Das werden wir nicht vergessen: Elektrisch verstellbare Komfortsitze mit großen Bildschirmen vor der Nase, ein wolkenweiches Fahrwerk und reichlich Platz für Knie und Kopf - für den Motor interessiert sich im 6er GT keiner mehr. In diesem Auto verschieben sich die Präferenzen, und aus der sprichwörtlichen Fahrfreude wird die Freude am Fahren lassen.