Autogramm BMW M 760 Li Lauter Kompromiss

Der erste Eindruck: Fies statt fein.

Das sagt der Hersteller: Ein Jahr nach dem Generationswechsel feiert BMW den neuen 7er als großen Erfolg, der Absatz wurde im Vergleich zum Vorgängermodell um 30 Prozent gesteigert. "Jetzt legen wir in jeder Hinsicht noch eine Schippe drauf", sagte Peter Quintus. Er leitet das Marketing der hausinternen Tuning-Tochter M GmbH, die erstmals Spitzenmodell der Baureihe verantwortet. Der M 760 Li biete alles, was einen M-BMW ausmache, sagt Quintus: mehr Dynamik, mehr Agilität, mehr Leistung. Zugleich bewahre der 7er die Eigenschaften einer Luxuslimousine, betont er.

Das ist uns aufgefallen: Für den Motor gilt das nur noch eingeschränkt. Bislang definierte BMW das Zwölfzylindermodell eher über Laufruhe als über Leistung. Nur allzu gern demonstrierten die Ingenieure den Trick mit der Münze, die auch beim Anlassen senkrecht auf dem Motorblock stehen bleibt, weil das Aggregat kaum vibriert. Beim neuen M 760 Li könnte das schwierig werden. Schließlich soll der luxuriöse Leisetreter ab sofort seine sportliche Seite zeigen und wurde deshalb auf Krawall gebürstet - ein dröhnender Sportauspuff mit Klappensteuerung inklusive.

Video Tom Grünweg

Klar, die Fahrleistungen sind beeindruckend: Beim Kickdown gibt es eine Klatsche wie mit dem Boxhandschuh, so gewaltig und schlagartig wirkt das maximale Drehmoment von 800 Nm, das bereits bei 1500 Touren anliegt. "Damit erreichen wir ein Beschleunigungsgefühl fast wie im Elektroauto", sagt Quintus. Dass der Wagen dabei deutlich mehr Dreck in die Atmosphäre schleudert als ein Stromer, sagt er nicht. Und mit der bei Stromern üblichen akustischen Zurückhaltung ist es bei diesem Auto und solchen Manövern natürlich auch nicht weit her.

Der auf 610 PS getunte V12-Motor ist das bislang stärkste Serienaggregat in der BMW-Historie; zudem das spurtstärkste, denn der Sprint von 0 auf 100 ist in lediglich 3,7 Sekunden möglich. Wenn gegen Aufpreis die Tempobegrenzung vom Werk entfernt wird, liegt eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h an. Ein Sportwagen ist der Wagen deshalb nicht: 2,2 Tonnen Fahrzeuggewicht und 5,24 Meter Länge lassen sich nicht kleinreden. Das räumt auch DTM-Champion Marco Wittmann ein, der den Tross der Autotester bei der Premiere im M 760 Li über eine Rennstrecke führte.

Das Fahrgefühl ist gewöhnungsbedürftig. Als müsse man sich mit einem Ozeandampfer im Rekordtempo den Rhein hinaufschlängeln. Aber das Auto schlägt sich besser als befürchtet: Die Hinterachslenkung kompensiert zumindest zum Teil die Länge von 5,24 Meter, das um einen Zentimeter abgesenkte Luftfeder-Fahrwerk stemmt sich dank Wankstabilisierung gegen die Fliehkraft, die Reifen geben wimmernd Halt und mit jeder Kurve wächst der Respekt vor dem Kampf der Entwickler gegen die Physik. Noch lieber als die sportliche Übung gönnt man dem Fahrwerk und den eigenen Knochen aber die Entspannung des Komfort-Modus und lässt auch die Schallklappen ohrenfreundlich geschlossen. Dann allerdings steht die Frage nach dem Sinn eines solchen Autos wieder groß und gewichtig im Raum.

Am Ende der Testfahrt steht entsprechend die Erkenntnis, dass der Wagen trotz allen Aufwands letztlich nur ein lauter Kompromiss ist. Für den Kaufpreis der Topversion von der M GmbH bekäme man nämlich auch zwei Autos: Den nicht minder souveränen, normalen 750 Li, und hätte dann noch Geld für den Wuthocker M2 übrig. Zwei jeweils extrem positionierte Autos, einmal gediegen, einmal sportlich - und in beiden Disziplinen jeweils besser als der teure Zwitter.

Das muss man wissen: Während der normale BMW 7er bei 83.200 Euro startet, steht der M 760 Li seit dem Jahreswechsel erst ab 166.900 Euro zum Verkauf. Allerdings gibt es dafür nicht nur den 6,6 Liter großen V12-Motor, der eng verwandt ist mit den Triebwerken von Rolls-Royce. Sondern BMW bietet das Top-Modell ausschließlich in der Langversion an, die über 14 Zentimeter mehr Radstand verfügt und zudem ausnahmslos mit Allradantrieb.

Mit dem M 760 Li müssen die Bayern einen Spagat hinlegen und gleich zwei Varianten der Mercedes S-Klasse parieren - den betont sportlichen S 65 AMG und den opulenten Maybach S 600. Deshalb gibt es das neue Flaggschiff aus München nicht nur mit dem fiesen Look, sondern auch in vornehm. Denn preisgleich zur Performance-Variante bietet BMW auch eine technisch identische Excellence-Vision an, die mit funkelndem Chromornat auf andere Weise aufdringlich daherkommt.

Das werden wir nicht vergessen: Das neue Sportlenkrad mit spürbar dickerem Kranz. So ein Trumm sollte man im Griff haben, wenn man es mit 610 PS und 2,2 Tonnen fliegen lässt.