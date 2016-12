Fahrbericht BMW M2 Coupé Kein Witz

Das BMW M2 Coupé ist ein Auto der zwei Wahrheiten, die sich in einem Satz zusammenfassen lassen: Ich war traurig, als ich den Testwagen abgeben musste und meine Nachbarn haben sich bestimmt gefreut.

Ich war traurig bei der Rückgabe, weil dieses Auto bei jeder Fahrt den Eindruck vermittelt hat: Heute geht was. Uncharmanter formuliert lässt sich sagen, dass der BMW M2 ständig auf Krawall gebürstet ist.

Das wird schon beim Starten des Motors deutlich, was per Knopfdruck funktioniert und mit einem lauten Grollen einhergeht. Beim M2 dagegen verharrt der Fuß dabei unweigerlich ein Tick länger auf dem Bremspedal als bei anderen Automatikautos. Denn diesem Wagen traut man zu, dass er von allein losstürmt.

Wenn man dann versucht, nur sachte loszufahren, will auch das nicht richtig gelingen. Erst bei etwa 2000 Umdrehungen pro Minute wechselt der M2 nämlich vom ersten in den zweiten Gang, dazwischen schraubt sich der Motorsound immer höher und lauter. Ehe also Gang zwei drin ist, hat auch der letzte Passant Notiz von dem Auto genommen.

"Sooooo geil"

Ich habe feststellen dürfen, dass der Wagen auch geparkt und ohne laufenden Motor für Aufsehen sorgt: Als ich eines Abends einsteigen will, umrundet der Freund des Nachbarjungen, Anfang 20, das Auto wie ein Museumsbesucher eine Skulptur. Er macht dabei mit seinem Smartphone Videoaufnahmen und gibt mir als Kurzrezension ein "Der ist sooooo geil" mit auf den Weg. Als ich losgefahren bin und nach fünfzig Metern in den Rückspiegel schaue, steht er immer noch an der Straße und filmt.

Ich kann sein Entzücken nicht ganz teilen, zumindest was die Form betrifft, macht der M2 auf mich einen seltsamen Eindruck. Er ist ein bisschen das Schrumpfköpfchen der M-Palette: Alles dran, aber irgendwie zu klein. Die vierflutige Auspuffanlage wirkt an dem Wagen jedenfalls überdimensioniert.

Vielleicht haben sie sich bei BMW M auch einfach gedacht, dass es auf die Verpackung gar nicht so ankommt, wenn der Inhalt ein drei Liter großer Reihensechszylindermotor mit Turbolader ist. Dass 370 PS auf 1,5 Tonnen für sich selbst sprechen. Mich haben sie damit jedenfalls gekriegt.

Woran man das merkt? Weil sogar bei lästigen Pflichten wie der Fahrt zum Recyclinghof Vorfreude aufkommt.

Natürlich sind nicht 370 PS nötig, um ein paar Altkleidersäcke und einen defekten Fernseher zu entsorgen - aber wo soll die Alltagstauglichkeit des M2 noch deutlicher werden, wenn nicht hier? Der Kofferraum bietet ausreichend Platz, die Rückbank lässt sich geteilt umklappen, wenn es sein muss passt ein Kindersitz hinten rein. Diese Funktionen dürften dem Kumpel des Nachbarjungen zwar als letztes durch den Kopf gegangen sein, als er den M2 bestaunte. Aber sie beweisen eben, was BMW M mit diesem Auto gelungen ist: Ein extrem sportliches Coupé zu entwickeln, ohne es zu überzüchten.

Das Fahrwerk ist knackig, ohne dass bei jedem Gullydeckel das Rückenmark zerbröselt; man sitzt tief, ohne sich eingequetscht zu fühlen; das Sportlenkrad ist so dick, dass lässiges Cruisen mit einer Hand sich falsch anfühlt - eine Art haptische Warnung an den Fahrer, lieber mit beiden Händen zuzugreifen. Umso besser lässt sich dann auch spüren, wie direkt der M2 zu führen ist.

Einen großen Motor in ein relativ kleines Auto zu stecken ist weder besonders innovativ noch ausgeklügelt - aber manchmal sind es die simplen Dinge, die Freude machen. Dazu zählt zum Beispiel, mit dem M2 über eine Autobahn ohne Tempolimit zu fahren und festzustellen, dass das Auto bei leicht nassem Straßenbelag seine unbändige Kraft kaum auf den Asphalt kriegt. Oder in einer Rechtskurve auf einer Landstraße mal kurz volle Fliehkraft nach links zu wedeln.

Er knirscht und ächzt

Der M2 ist für solche unterhaltsamen Rückwege vom Recyclinghof zu haben, man kann mit ihm aber auch zu viert eine Spazierfahrt unternehmen - selbst wenn die Passagiere hinten nach dem Aussteigen eine kleine Dehnübung machen müssen. Hinzu kommt der Preis: 56.700 Euro ist zwar sehr viel Geld, allerdings bekommt man dafür die vielleicht praktischste Spaßrakete der Welt.

Die eine Wahrheit lautet also: Es gibt kaum ein alltagstauglicheres Auto als den M2, um dem Alltag zu entfliehen.

Die andere Wahrheit lautet: Der M2 ist als Alltagsauto natürlich totaler Quatsch.

Der Lärm beim Start ist eine Zumutung für jeden, der nicht im Auto sitzt und sich dabei selbst feiert. Zugunsten der Gewichtseinsparung ist der Wagen kaum gedämmt, weshalb man beim Rangieren deutlich mehr Knirsch- und Ächzlaute zu hören kriegt als man von modernen Neuwagen gewohnt ist. Die offizielle Verbrauchsangabe von 7,9 Litern auf 100 Kilometer ist bestenfalls ein Zahlendreher und zudem klebt hinter der Tankklappe der Hinweis, gefälligst Super Plus zu zapfen.

Aber vor allem bringt er einen immer wieder in peinliche Situationen. Zum Beispiel wenn man an der roten Ampel wartet und der Nebenmann sich durch die pure Präsenz des M2 offensichtlich zu einem Rennen provoziert fühlt - und man dann betont gemächlich anfährt und der zweite Gang (siehe oben) trotzdem erst nach kurzen Motorengeheul eingelegt ist.

Ich habe den Testwagen trotzdem ungern zurückgegeben. Sooooo geil wie mit ihm war der Weg zum Recyclinghof seitdem nie wieder.