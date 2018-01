BMW M5 Hoppla, jetzt kommen vier!

Der erste Eindruck: Ein Prachtbayer, der sich für die Wies'n schick gemacht hat.

Das sagt der Hersteller: Das übliche Wettrüsten der Werkstuner ist für Frank van Meel, den Chef der BMW M GmbH, plötzlich eher nebensächlich. Auch der Sprintwert von 0 auf 100 spielt für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Diese Eigenschaft benötige man in einem Rennen schließlich nur einmal. "Wichtig ist", sagt van Meel, "dass man ein Auto dauerhaft und bei jeder Gelegenheit schnell fahren kann."

Das war bei manchen Modellen, wie sie die M GmbH bislang gebaut habe, bisweilen nicht der Fall - weil sie schlicht zu stark waren. "Mehr als 600 PS Leistung und mehr als 700 Nm Drehmoment bringen zwei Räder an die Grenze der sicheren Kraftübertragung", sagen die M-Entwickler. Deshalb folgen sie jetzt dem Kurs, den der sportliche Audi-Ableger Quattro GmbH schon immer und Konkurrent Mercedes-AMG seit mindestens einer Modellgeneration vorgibt: Auch der neue BMW M5 tritt erstmals mit Allradantrieb an.

Allerdings übernimmt der M5 nicht einfach das so genannte xDrive-Allradsystem aus dem normalen 5er, sondern der Wagen kann die Kraft freier verteilen und vom Fahrer gelegentlich auch wieder zum Hecktriebler umprogrammiert werden. Van Meel: "So kombinieren wir die Agilität und Präzision des Standardantriebs mit der Souveränität und Traktion des Allradantriebs."

Video BMW

Das ist uns aufgefallen: Wer mit der Limousine tatsächlich auf einer Rennstrecke fährt, erlebt dort tatsächlich größeren Fahrspaß. Auf der Geraden ist der M5 jetzt schneller denn je, in Kurven lässt er sich noch besser kontrollieren. In engen Kehren oder wechselnden Schikanen fühlt sich der Brocken aus Bayern ein bisschen sicherer. Man kann etwas später bremsen, die Kurve enger anschneiden und nach dem Scheitelpunkt früher wieder Gas geben, ohne dass die Kehrseite der Limousine ein ungewolltes Eigenleben entwickelt.

Davon profitiert man auch im Alltag. Weniger auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeit und auch nicht unbedingt auf der Autobahn, doch eine Landstraße macht mit einer derart potenten Limousine deutlich mehr Spaß - weil man weniger Angst haben muss vor Pfützen, nassem Laub, Dreck auf der Fahrbahn. Allerdings kann man das Auto per Tasten auf dem Mitteltunnel stufenweise zurück zum Fahrgefühl des alten M5 drücken.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des BMW M5 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Schon im Standardmodus werden ESP & Co. an einer längeren Leine geführt. Dann kann man die Kraftverteilung im Setup "4WD Sport" ein wenig weiter nach hinten verlagern und parallel dazu den Einfluss der Stabilitätssysteme beschränken. Und man kann den M5 - sehr zur Freude der Reifenhändler - zu einem reinen Hecktriebler ganz ohne elektronisches Fangnetz machen. Dann allerdings fährt man mit erhöhtem Risiko und empfindet den neuen M5 als fast wieder so ungestüm und schwer beherrschbar wie das erste Modell, mit dem die Geschichte vor mehr als 30 Jahren begann.

Das muss man wissen: Der neue BMW M5 kommt im Frühjahr zu Preisen ab 117.900 Euro in den Handel. Er übernimmt von den Assistenzsystemen bis zum Anzeige- und Bedienkonzept alle technologischen Innovationen der neuen 5er-Baureihe, speckt ebenso knapp zwei Zentner ab, wird etwas größer und bietet entsprechend mehr Platz - doch unter der Haube ist der neue im Grunde ganz der alte.

Den Antrieb übernimmt der gleiche 4,4-Liter-V8, der schon beim Vorgänger zum Einsatz kam. Das Bi-Turbo-Aggregat leistet 600 PS, kommt auf 750 Nm Drehmoment und ermöglicht damit Fahrleistungen auf dem Niveau eines Supersportwagens. Normal wird bei Tempo 250 abgeregelt, gegen Aufpreis jedoch gibt BMW das Auto bis 305 km/h frei.

Die wichtigste Errungenschaft des neuen Modells und der ganze Stolz der Entwickler ist der Allradantrieb, dem das Marketing das wenig schnelle Kürzel "M xDriv"e gegeben hat. Dafür hat die M GmbH ein neues, zentrales Antriebs-Steuergerät programmiert, das in die Kategorie Supercomputer gehört: Bis zu 4000 Stellgrößen, von der Längssperre nach der achtstufigen Automatik, über die Quersperre an der Hinterachse bis zur Kennlinie des Gaspedals, werden alle fünf Millisekunden ausgelesen und analysiert, um die Verteilung der Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse zu optimieren.

Das werden wir nicht vergessen: Den völlig überladenen Mitteltunnel und den Getriebewählhebel mit all seinen Einstellmöglichkeiten. Obwohl man seine favorisierten Setups auf die neuen Tasten am Lenkrad legen kann, gibt es eben den Tastendschungel auf der Mittelkonsole, dessen Bedienung die Fertigkeiten eines jugendlichen Gamers erfordert. Die Beherrschung des M5 mag - Allrad sei Dank - noch nie so einfach gewesen sein. Die Bedienung dafür noch nie komplizierter.