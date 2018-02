Autogramm SUV-Coupé X2 Dieser BMW geht an die Nieren

Der erste Eindruck: Ein ausbalanciertes Auto! Während SUVs wie der BMW X1 zum Sterben langweilig sind und Coupé-Ableger wie der X4 vor allem unpraktisch, hat BMW mit dem X2 einen guten Mittelweg gefunden.

Das sagt er Hersteller: "Wir betreten ein neues Segment und haben deshalb ganz neue Möglichkeiten", sagt Josef Kaban. Als frisch angetretener Designchef der Marke BMW hat er am X2 kaum mehr mitgearbeitet. Mit dem neuen X2 will BMW vor allem neue Kunden gewinnen und muss obendrein um Aufmerksamkeit im übervollen Segment der kompakten SUVs kämpfen. Folglich durften sich die Designer ein bisschen austoben. Selbst die heiligen BMW-Nieren im Kühlergrill seien auf den Kopf gestellt worden, um dem Auto mehr Breite und einen sportlichen Stand zu geben, erläutert Kaban, der zuvor bei Skoda gearbeitet hat. Damit trotz des relativ steilen Hecks der X2 als Coupé durchgeht, erhält der Wagen ein BMW-Logo auf der C-Säule. "Das soll an legendäre Zweitürer wie den 2000 CS, den 3.0 CSL und natürlich den M1 erinnern", sagt Kaban.

Das ist uns aufgefallen: Es ist nicht nur das Design, das den X2 vom X1 unterscheidet, obwohl beide Autos die identische Plattform nutzen. In den straffer ausgeschnittenen Sitzen der M Sport-Version lässt sich eine engere Verbindung zum Auto herstellen und damit ein besseres Gefühl für die Fahrbahn. Der X1 schlüpft mehr in die Rolle der vernünftigen wie gemütlichen Familienkutsche, während der X2 die Freude des Fahrers am Fahren bedient.

Die Mitfahrer hingegen haben im X2 eher schlechtere Karten. Das flachere Dach beeinträchtigt die Kopffreiheit und der tiefere Türsturz behindert den Zugang in den Fond. Auch die Aussicht wird durch die schmaleren Scheiben stark beschnitten. Die schränken auch die Sicht des Fahrers ein. Beim Blick in den Rückspiegel verengt sich die Heckscheibe scheinbar zum schmalen Schlitz.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des BMW X2 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Auch der Kofferraum ist nicht ganz so praktisch wie im X1. Während der 1er-SUV 505 Liter schluckt und es in der Variabilität beinahe mit dem Kombimodell BMW 3er Touring aufnehmen kann, passen in den X2 lediglich 470 Liter. Außerdem ist die Ladekante höher und die Luke kleiner als beim X1.

Das muss man wissen: Der X2 kommt im März in den Handel und startet zunächst bei 41.350 Euro. Wenn im Lauf des Jahres alle Motorvarianten verfügbar sind, sinkt der Basispreis zwar auf 34.050 Euro, doch auch dann ist das Auto noch immer 1800 Euro teurer als der praktischere X1. Verglichen mit dem normalen 1er , dem er der Silhouette nach erschreckend ähnlich sieht, beträgt der Preisunterschied sogar 7000 Euro.

Zunächst sind folgende Motorisierungen verfügbar: ein 2,0-Liter-Benziner mit 192 PS und zwei Diesel-Aggregate, die aus ebenfalls zwei Liter Hubraum 190 oder 231 PS schöpfen. Später im Frühjahr folgen weitere Maschinen, etwa der 140 PS starke 18i mit Dreizylinder-Benziner sowie der 150 PS starke 18d mit Front- oder Allradantrieb.

Das werden wir nicht vergessen: den Schrecken beim Blick in die Preis- und Ausstattungsliste. Gar nicht so sehr wegen der hohen Zahlen, schließlich will BMW ja Premium sein. Doch dass bei einem neuen Auto in dieser Liga in der Grundausstattung tatsächlich noch Halogen-Scheinwerfer verbaut werden, das lässt den X2 tatsächlich ziemlich trüb und funzelig erscheinen.