Der erste Eindruck: Der neue BMW X4 sieht aus, als hätten die Designer die Karosserie mit zu viel Druck aufgeblasen. Die Form blieb in etwa gleich, doch das Auto wirkt insgesamt muskulöser und protziger.

Das sagt der Hersteller: Die BMW-Verantwortlichen feiern den X4 als Pionier, weil er das erste SUV-Coupé in dieser Klasse war. Bis heute gibt es lediglich den Mercedes GLC als Konkurrenzmodell. Mit 200.000 verkauften Exemplaren in den vergangenen vier Jahren sei der X4 sehr erfolgreich, sagt BMW-Sprecher Christophe König. Deshalb habe man beim Generationswechsel auch nichts am Konzept geändert, sondern nur einige Eigenschaften stärker herausgearbeitet. Mehr Spaß beim Fahren, mehr Noblesse im Innenraum, und einen individuelleren Auftritt - das ist es, was König für die zweite Auflage des "ausdrucksstarken Athleten" verspricht.

Das ist uns aufgefallen: Der X4 ist ein Auto voller Widersprüche, die das Coupé unter den SUVs so spannend machen.

Das beginnt beim Design. Von außen will der neue X4 - mehr noch als die erste Generation - dick auftragen. Die Karosserie wurde um vier Zentimeter breiter und die BMW-Niere an der Frontpartie steht jetzt noch aufrechter im Wind. Innen dagegen macht der neue Wagen auf praktische Familienkutsche. Fünf Zentimeter mehr Radstand sorgen im Fond für angemessene Kniefreiheit, der Kopfraum ist trotz des flachen Dachs überraschend großzügig und im Kofferraum lässt sich tatsächlich Gepäck unterbringen.

Hinter der elektrischen Klappe befindet sich ein Ladevolumen von 525 Liter - 25 Liter mehr als bisher. Zum ersten Mal lässt sich die Rückbank auch in die sogenannte Cargo-Stellung bringen. Die Lehne kann also bei Bedarf steiler gestellt werden, so dass noch ein paar Liter Ladevolumen mehr dabei herausspringen. War der X4 in der ersten Auflage ein Auto für Angeber und Egoisten mit allenfalls einer Begleitperson, taugt er nun auch als Familienkutsche für Väter und Mütter mit erhöhtem Geltungsbedürfnis.

Widersprüchlich ist auch das Fahrverhalten. Denn wenn man in ein hoch aufragendes Auto von gut zwei Tonnen Gewicht steigt, halten sich die Erwartungen an die Dynamik in Grenzen. Doch bei diesem Sport Utility Vehicle wird das S groß geschrieben. Aufgrund der buchstäblich einnehmenden Sitzposition und einem gegenüber dem X3, etwas abgesenkten Schwerpunkt, geht der X4 überaus schnittig ums Eck. Auch dank einer progressiven Sportlenkung, deren Übersetzung mit zunehmendem Einschlag direkter wird.

Das Aggregat, das am besten zum X4 passt, ist ein Diesel: M40d steht am Heckdeckel, und das Kürzel beschreibt einen Reihensechszylinder mit drei Liter Hubraum, der auf dem Weg ins US-Werk Spartanburg (wo der X4 gebaut wird) einen Zwischenstopp bei der M GmbH in Garching macht, die für BMW die Fahrzeuge tunt. Daher leistet der Motor imposante 326 PS, hat mit seinen 680 Nm Drehmoment einen ordentlichen Antritt und reagiert auch danach noch freudig aufs Gas. In 4,9 Sekunden spurtet das Auto von 0 auf Tempo 100 - mit einem Klang, der an einen V8-Benziner erinnert. Wenn man sich schon gegen den Trend für einen Diesel entscheiden, dann für so einen. Der Normverbrauch liegt bei 6,4 Litern.

Das muss man wissen: Der X4 kommt Mitte Juli in den Handel und startet zunächst bei 49.700 Euro. Das sind rund 5000 Euro mehr, als für einen vergleichbaren X3 hingelegt werden müssen. Alle X4-Varianten sind mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik bestückt. Die Motorenauswahl besteht aus drei Benzinern (184 bis 360 PS) sowie vier Dieselaggregaten (190 bis 326 PS).

Das werden wir nicht vergessen: Den Tunnelblick nach hinten. Durch die kleinen Seitenfenster und die schmale Heckscheibe bekommt man nicht viel mit. So kommt die Rücksicht zumindest in diesem BMW zu kurz.