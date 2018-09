Autogramm Cadillac XT4 Klein und gemein

Der erste Eindruck:

Droht mir der Cadillac XT4? Die schmalen LED-Scheinwerfer wirken wie das Lichtschwert von Darth Vader. Sie lehnen sich optisch an den größeren XT5 an, dazwischen steckt ein mächtiger Kühlergrill, der fast senkrecht steht. Im Winter kann der bestimmt den Schnee zur Seite räumen. Ein scharfes Design wider dem Einheitsbrei.

Das sagt der Hersteller:

Erstmals seit Jahren zeigt die Luxusmarke Cadillac ein neues Auto. Es ist eines der momentan beliebten kompakten SUV. Rund 20 Prozent aller Neuzulassungen fallen derzeit auf dieses Segment. Mit der Größe, einer Vollausstattung und einem neuen Diesel hofft Cadillac auf mehr Kunden. Zumal es günstiger ist als ein vergleichbares Auto deutscher Hersteller. Cadillac-Europachef Felix Weller gibt sich angriffslustig wie das Fahrzeug selbst. Der XT4 werde den Markt kräftig durcheinanderbringen. In Europa ist der Wagen allerdings erst ab Ende 2019 erhältlich.

Das ist uns aufgefallen:

Im Vergleich zum Cadillac-Flaggschiff Escalade sieht der XT4 zierlich aus: Er kommt auf 4,60 Meter Länge und 1,63 Meter Höhe. Die Dachlinie fällt am Heck ab, die hinteren Seitenscheiben verlaufen spitz, geben dem Auto eine Coupé-Form und machen es optische sportlicher.

Sein neuer 2,0-Liter-Turbobenziner zeigt auf dem Datenblatt gut Werte: 237 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Die liegen schon ab 1500 Touren an und beschleunigen das kompakte SUV in weniger als acht Sekunden auf Tempo 100. Allerdings klingt der Vierzylinder unter Volllast (Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h) angestrengt.

Das straffe Fahrwerk bügelt tiefe Löcher locker weg, hält aber noch ein Stück Restkomfort bereit. Optional regelt eine aktive Federung in der Sportausstattung kontinuierlich die Dämpfung des XT4. Ein Allradantrieb mit Doppelkupplung steuert die Kraft gegen Aufpreis (2500 Dollar in den USA) elektronisch zwischen den beiden Achsen.

Im Innenraum fühlen sich das lederbezogene Cockpit, die feinen Nähte, das Alu und der Kunststoff fühlen sich hochwertig an. In der Mittelkonsole verschwindet das Handy in einer speziellen Ablage, dahinter passt noch ein Tablet-Computer. Enttäuschend klein hingegen ist der Kofferraum. Er bietet mit umgeklappter Rückbank nur ein Fassungsvermögen von 1385 Litern und damit weniger als ein BMW X1 (1550 Liter) oder VW Tiguan (1655 Liter).

Der Wagen ist üppig ausgestattet, mit Klimaanlage, Lederausstattung, Automatikgetriebe, Navi und Bose-Entertainmentsystem. Es gibt beheizte und belüftete Massagesitze, Acht-Zoll-Touchscreen, Head-up-Display und kabelloses Handyladen. Assistenten helfen beim Einparken, Spurhalten und -wechseln sowie beim rechtzeitigen Abbremsen. Die genaue Zusammenstellung der Ausstattungspakete für Europa steht noch nicht fest.

So modern Technik und Design ausfallen, die Anzeige im Cockpit sieht altbacken aus: Zwischen den beiden analogen Rundinstrumenten klafft ein schwarzes Display-Loch, das mit groben Zeichen und Buchstaben bespielt wird - schön ist anders. Die Landkarte findet sich nur im acht Zoll großen Touchscreen im Armaturenbrett.

Das muss man wissen:

Cadillac galt lange als vernachlässigte Luxusmarke im GM-Konzern. Seit 2002 kommen aber wieder neue Ideen: Damals stellte Cadillac ein adaptives Fahrwerk vor, 2015 eine LTE-Internetverbindung, dieses Jahr eine Rückspiegel-Kamera und einen weit fortgeschrittenen Selbstfahrassistenten, der wirklich funktioniert und in den USA zugelassen ist.

Bisher verkauften die Amis neben dem Riesen-SUV Escalade vor allem Limousinen und Coupés mit starken Benzinmotoren. Ein Produktportfolio, das in Europa nicht gerade gefragt ist. Der XT4 ist wichtig für den geplanten Wachstumskurs. Die Plattform teilt er sich mit Buick Envision, Chevrolet Equinox und GMC Terrain. Der Wagen ist damit das derzeit kleinste SUV der Marke.

Einen genauen Preis nennt Cadillac noch nicht, gibt aber für Benziner und Diesel grob 35.000 Euro an. Mit neuen Verkaufsräumen und Mietangeboten geht Cadillac dann ungewohnte Wege: Beim Flottenangebot "Book", das in Deutschland in München läuft, können Kunden für monatlich 1700 Euro Autos von Cadillac, Camaro und Corvette beliebig oft wechseln.

Das werden wir nicht vergessen:

Es sind Details, die den neuen Cadillac ausmachen: So stellt die Cadillac-Rückspiegel-Kamera den rückwärtigen Verkehr komplett dar. Der tote Winkel wird dadurch auf ein Minimum reduziert. So sehr der XT4 auf andere auch bedrohlich wirkt - den Insassen vermittelt er viel Sicherheit.