Autogramm Citroën Berlingo Der Zauberwürfel

Der erste Eindruck: Quadratisch, praktisch, gut.

Das sagt der Hersteller: Citroën feiert den Berlingo als Meister der Möglichkeiten, der mit hoher Variabilität, großem Platzangebot und kluger Ausstattung zum idealen Begleiter für Familien und Freizeitsportler werde. Das Konzept kommt bei den Kunden an: Seit 1996 wurden von den ersten beiden Berlingo-Generationen mehr als 1,7 Millionen Exemplare verkauft, was den Gründer des Segments zu einem der erfolgreichsten Vertreter dieses Autotyps macht, wie Citroën vermeldet. Damit das so bleibt, biete das neue Modell mehr Modularität, frisches Design und viel moderne Technik.

Video Citroen

Das ist uns aufgefallen: Mit dem Berlingo liefert Citroën einen gelungenen Gegenentwurf zu den allgegenwärtigen SUV. Denn der Hochdachkombi kann nichts schlechter, aber vieles besser als diese Trendmobile und ist obendrein billiger.

Die Vorteile beginnen bei der Variabilität. Wo SUVs allenfalls eine verschiebbare Rückbank bieten, gibt es im Berlingo drei oder fünf einzelne Sitze, die in einigen Versionen nicht nur verschoben, sondern mit einem Handgriff ausgebaut werden können. Ab 2019 soll auch eine Funktion angeboten werden, mit denen sich die Sitze vom Kofferraum aus umklappen lassen. Weil es beim Fahren mit der Familie nicht nur darum geht, großes Gepäck zu verstauen, gibt's auch reichlich Platz für Kleinigkeiten: Mehr als zwei Dutzend Ablagen finden sich im Berlingo, die zusammen 186 Liter Stauraum bieten. Manche Fächer - etwa die im Fußboden - sind wirklich gut versteckt.

Auch der Zugang zum Auto ist besser als bei den meisten SUV. Die etwas höhere Sitzposition ist vergleichbar. Sie erleichtert das Einsteigen, weil die Passagiere sich nicht Bücken müssen. Im Berlingo fällt der Einstieg besonders leicht, denn die Fondspassagiere gelangen fast aufrecht durch die Schiebetüren in den Innenraum.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Citroen Berlingo - mit unserem 360-Grad-Foto:

In engen Parklücken hilft eine Rückscheibe, die sich separat aufklappen lässt. So kann bei Platzproblemen die große Kofferraumklappe geschlossen bleiben.

Obwohl der Berlingo kein SUV sein will, flirtet er zumindest mit dem Genre. Die Neuauflage erhielt ein bulligeres Design mit einer höheren Frontpartie und robusten Plastik-Planken in dem für Citroën typischen Airbump-Look. Die auffälligen Anbauteile verkauft der Hersteller als Beulenschutz. Auch technisch wappnet sich der Kastenwagen fürs Abenteuer. So gibt es eine für unterschiedliche Fahrbahnbeschaffenheiten programmierte Traktionskontrolle, die für mehr Grip beim Anfahren sorgt, sowie eine elektronische Bergabfahrhilfe. Nur Allradantrieb wird für das Auto nicht angeboten.

Dass der Berlingo im Grunde seines Herzens ein Nutzfahrzeug ist und ursprünglich für Handel, Handwerk und Gewerbe entwickelt wurde, merkt man nur an der Größe des Innenraums.

Ansonsten fühlt sich der Berlingo an wie ein gewöhnlicher Pkw. Das liegt auch am vergleichsweise noblen Ambiente mit einer üppigen, wenn auch zumeist optionalen Ausstattung mit mehr als einem Dutzend Assistenzsystemen (es gibt auch ein Head-up-Display). Aber das Fahrgefühl entspricht mehr einem Familienwagen als einem gewerblichen Nutzfahrzeug. Der 130-PS-Diesel im Testwagen wirkt ausgesprochen kultiviert. Er ist leise, das Fahrwerk arbeitet relativ komfortabel, und dank der leichtgängigen Lenkung hat man das große Auto auch im Parkhaus gut im Griff. Die Fahrleistungen sind trotz des wuchtigen Aufbaus übrigens nicht schlechter als bei einem SUV in dieser Liga.

Das muss man wissen: Der Berlingo wird ab September bei den deutschen Händlern stehen. Citroën bietet die Pkw-Version sogar in zwei verschiedenen Längen an. Er kostet mindestens 19.090 Euro in der 4,40 Meter langen Version "M" und wird für 1650 Euro Aufpreis auch als "XL" angeboten. Dann misst er 35 Zentimeter mehr und das Kofferraumvolumen steigt von 775 auf 1050 Liter bei voller Bestuhlung.

Hinter dem hohen Bug bietet Citroën zunächst einen 110 PS starken Dreizylinder-Benziner mit 1,2 Liter Hubraum für das Basismodell sowie zwei Vierzylinder-Diesel mit 1,5 Liter Hubraum an. Die Grundversion hat 102 PS, die stärkere wie im Testwagen 130 PS. Dieser Motor ist - eine Seltenheit im Segment - auch in Kombination mit einer Achtgang-Automatik verfügbar.

Der Berlingo kommt übrigens nicht allein, sondern es gibt technisch verwandte Ableger anderer Konzernmarken. So bietet das Unternehmen den Familienfreund bei Peugeot als Partner-Nachfolger Rifter und bei der neuen Tochter Opel als Combo an.

Das werden wir nicht vergessen: Die Stimmung an Bord, wenn das Abendrot durch die wie aus Milchglas konstruierte Ablage im Dachhimmel schimmert. Spätestens dann erkennt auch der Letzte, dass es zu einem gemütlichen Auto nur ein paar pfiffige Ideen und keinen Firlefanz braucht.