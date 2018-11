Der erste Eindruck: Bitte recht freundlich! Während andere SUV auf scharfe Kanten und dicke Plastikwülste setzen, wirkt der Citroën C5 Aircross bei aller Robustheit charmant und zugewandt.

Das sagt der Hersteller: Glaubt man Citroën-Markenchefin Linda Jackson, hat sich Citroën in den vergangenen Jahren quasi neu erfunden. Denn der französische Hersteller hat die Fahrzeugpalette umgekrempelt und sich von klassischen Kompaktwagen und Limousinen weitgehend verabschiedet. Als Schlusspunkt dieser Entwicklung kommt jetzt der C5 Aircross, der die neue Identität im wichtigen SUV-Segment repräsentieren und für Citroën-Werte wie Design, Komfort und Variabilität stehen soll. Als neues Flaggschiff der Marke sei das Auto zudem wichtig für Citroëns internationales Wachstum, sagt Linda Jackson und berichtet von 92 Ländern, in denen der C5 Aircross demnächst an den Start gehe.

Das ist uns aufgefallen: Der C5 Aircross probiert es auf die sanfte Tour. Das gilt nicht nur für das Design, sondern mehr noch für das Fahrgefühl. Seit Citroën erst den butterweich gefederten 2CV, besser bekannt als Ente, und dann das hydropneumatische Fahrwerk des legendären DS entwickelt hat, stehen die Autos der Marke für wolkenweichen Fahrkomfort. Diesem Ruf wird auch der neue C5 Aircross gerecht.

Wer durch Kurven schneiden will und bei einem SUV den Schwerpunkt auf das S, das für Sport steht, legt, der ist mit einem VW Tiguan wohl besser bedient. Der fährt sich verbindlicher und präziser. Doch wer entspannt fahren und sich nicht von ein paar Bodenwellen die Tour verderben lassen will, dem kommt beim Citroën das Fahrwerk sehr entgegen. Statt eines mechanischen Anschlags für Federn und Dämpfer nutzen die Citroën-Ingenieure eine hydraulische und damit flexible Lösung: Bei leichtem Druck machen Federn und Dämpfer die Arbeit allein, doch die hydraulischen Anschläge ermöglichen einen größeren Federweg. Wächst bei Bodenwellen der Druck oder bei Schlaglöchern die Entlastung, nimmt der hydraulische Anschlag die Energie aus Federn und Dämpfern voll auf und absorbiert sie - und unterbindet damit lästiges Rückfedern. Das Ergebnis ist ein locker-lässiges Fahrverhalten auch auf schlechten Straßen. Das fühlt sich dann in etwa an, als hätte man zum Mittagessen ein Glas Bordeaux getrunken.

Der Fahrkomfort passt einerseits gut zur Charmeoffensive von Citroën. Andererseits wissen die Verantwortlichen, dass man mit solchen weichen Faktoren allein in diesem dicht besetzten Segment nicht genügend punkten kann. Deshalb will der C5 Aircross auch mit ein paar harten Fakten überzeugen und die Konkurrenz in Sachen Variabilität und Raumangebot ausstechen. Der Schlüssel dazu ist die Rückbank, die nicht wie bei den meisten anderen SUV aus einem oder zwei Teilen besteht, sondern aus drei Einzelsitzen. Das kennt man sonst allenfalls von Vans. Die Einzelsitze des C5 Aircross lassen sich individuell verschieben, in der Neigung verstellen oder ganz zusammenklappen. Damit lässt sich in jeder Situation ein Kompromiss zwischen Kniefreiheit und Kofferraumkapazität arrangieren, wobei der Spielraum von 580 bis 1630 Liter Ladevolumen reicht und damit deutlich größer ist als bei den meisten Konkurrenten.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Citroen C5 Aircross - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das muss man wissen: Bestellen kann man den C5 Aircross schon seit ein paar Wochen, ausgeliefert wird er ab Anfang Februar. Die Preise beginnen bei 23.290 Euro, und man hat die Wahl zwischen je zwei Diesel- und Benzinmotorisierungen. Die Selbstzünder leisten 131 oder 177 PS, die Benziner 131 oder 181 PS. Die Normverbrauchswerte der einzelnen Varianten liegen zwischen 4,0 und 5,7 Liter je 100 Kilometer Fahrstrecke.

Besonders stolz sind die Citroën-Leute auf die Ausstattung des C5 Aircross, der als neues Flaggschiff fast alles mitbekommt, was die Marke an Technik zu bieten hat. Das beginnt beim Assistenzpaket mit Spurführungshilfe und Abstandsregelung und endet bei der Kamera im Innenspiegel. Sie filmt permanent den Ausblick des Fahrers, der diesen mit einem Klick als Foto oder Video in den sozialen Netzwerken teilen kann. Und wenn es zu einem Crash kommen sollte, arbeitet die Bilderfassung wie eine Dashcam und zeichnet den Unfall automatisch auf.

Das werden wir nicht vergessen: Die Sitze in der ersten Reihe, die breiter und weicher sind als in jedem anderen SUV dieser Klasse und eher für ein Wohnzimmer gemacht sind als für ein Auto. Nicht zuletzt, weil sie mit einer 15 Millimeter dicken Schicht zusätzlichen Schaums gepolstert wurden. Deutlicher kann man den Anspruch vom Kuschel-SUV kaum unterstreichen.