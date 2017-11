Monster 821 "Ohne dieses Motorrad wäre Ducati mausetot"

Der erste Eindruck: Monströs.

Das sagt der Hersteller: "Ohne dieses Motorrad wäre Ducati mausetot," gibt Stefan Tarabusi unumwunden zu. "In den Neunzigerjahren hat die Monster uns gerettet", sagt der für das Modell zuständige Projektmanager.

Damals steckte Ducati wieder einmal tief in den roten Zahlen. Der rettende Vorschlag kam vom Konstrukteur Massimo Bordi und dem argentinischen Designer Miguel Galluzzi. Ihre gemeinsam ersonnene Ur-Monster M900 war, als sie im Herbst 1992 auf der IFMA-Messe in Köln vorgestellt wurde, völlig gegen den Strich gebürstet: Unverkleidet, befreit von allen unnötigen Blechen und Schnörkeln. Ein Affront gegen den barocken Motorradzeitgeist.

Ducati Einer der ersten Entwürfe für die Ducati Monster

Doch die Optik und der Charakter der ersten Monster schlug die Messebesucher in ihren Bann - und die Begeisterung hat seither angehalten: Im letzten Vierteljahrhundert hat Ducati mehr als zwei Dutzend Varianten, luft- oder wassergekühlt, zwischen 400 und 1200 Kubik, gebaut und bis dato mehr als 320.000 Exemplare verkauft. In den 2010er-Jahren war das Modell meist für mehr als die Hälfte der Gesamtverkäufe verantwortlich.

Die Entwicklung der Ikone aus dem Werk Borgo Panigale in Bologna ist auch eine Geschichte der Aufrüstung: Technisch war die M900 im Jahr 1992 keine Innovation; Bordi und Galluzzi besorgten sich im Ducati-Lager einen vorhandenen Gitterrohrrahmen und den bewährten Zweizylinder-Desmodromik-Motor. Während die Maschine damals mit 66 PS an den Start ging, wird die Premium-Monster 1200 R heute mit 152 PS ausgeliefert.

Warum dann zum Jubiläum ein Update der seit 2014 verkauften und eher mittelmäßig motorisierten 821? "Sie kommt der Ur-Monster am nächsten", sagt Stefan Tarabusi. "In ihr sind die alten Gene immer noch ganz deutlich zu erkennen."

Das ist uns aufgefallen: Die Ducati-Designer haben den Tank wieder schmaler und flacher gestaltet, die Front mit dem markanten Scheinwerfer prägnanter gezeichnet. Damit sieht die Monster endlich wieder radikal und reduziert aus. Auch das neue Heck trägt seinen Teil dazu bei, dass die Mittelklasse-Monster 821 optisch nicht so weichgespült wirkt wie etliche Vorläufermodelle. Neu ist ein schmuckes TFT-Display im Cockpit mit brillanter Anzeige auch bei strahlender Sonne.

Ducati So sieht die neue Monster aus der Sattelperspektive aus

Am Grundkonzept der 821 hat Ducati dagegen nichts geändert: Im unveränderten Rahmen arbeitet weiterhin der flüssigkeitsgekühlte Testastretta 11-Grad-Motor, der 109 PS und ein maximales Drehmoment von 86 Nm liefert. Auch die Elektronikausstattung war schon rundum üppig: Das sogenannte Ducati Safety Pack (DSP) besteht aus einem Bosch-ABS und einer mehrstufigen Traktionskontrolle; gekoppelt wird das Paket mit den drei frei konfigurierbaren Fahrmodi Sport, Touring und Urban.

Also raus auf die Straße. Für die Testfahrt hat Ducati eine typische Monster-Strecke ausgesucht: eine enge und frickelige Route entlang San Marino mit extrem brüchigen Straßenbelägen - eine Herausforderung für jedes Fahrwerk.

Die Monster 821 schlägt sich gut, die Ergonomie von Lenker und Sitzposition passt auf Anhieb, der Sitz ist leicht verstellbar. Der Motor kommt ohne Mühen mit dem Stadtverkehr zurecht; das Ruckeln und Gepötter älterer Monstermotoren ist verschwunden.

Wenn der Testastretta-Motor dann im Hinterland von Rimini beschleunigen und frei atmen darf, gibt er sich als typisches Monster-Aggregat zu erkennen: Er arbeitet ausgesprochen bissig und packt vor allem im Sport-Modus sofort zu. Ducati-Manager Stefan Tarabusi erklärt die neue Aggressivität der Monster 821 mit feinen Eingriffen in die elektronischen Fahrmodi. Gut getan hat die Feinjustierung und Besinnung auf die Ur- Merkmale dem Fahrzeug allemal: Auf Anfrage ruppig und im Grenzfall nervös - dieses Verhalten schätzten die M900-Fans. Beim neuen Modell werden sie es wiederentdecken.

Um gleichzeitig genug Sicherheit zu bieten, hat Ducati die nötigen Bauteile an Bord: Das Chassis garantiert dank Aluschwinge, Brembo-Bremselementen, Upside-Down-Gabel und griffigen Pirelli-Pneus genügend Stabilität. Auch an das subjektive Wohlgefühl hat Ducati bei der Monster Jahrgang 2018 gedacht, denn die Hitzeschutzbleche an der verschnörkelten Auspuffanlage sind inzwischen wirksam. Im Klartext: Es wird einem auf dieser Maschine immer noch warm ums Herz - aber glücklicherweise nicht mehr heiß am Schenkel.

Das muss man wissen: Zum Jubiläum hat Ducati eine lange verschollene Monster-Farbe aus dem Regal geholt, die 821 gibt es in drei Farben: Rot, Mattschwarz - und wieder in Gelb. Für die rote Maschine werden 11.490 Euro fällig, für die beiden anderen Farbvarianten 11.680 Euro.

Als Zubehör gibt es unter anderem einen Quick-Shifter, edle Karbonteile, passende Racing-Accessoire wie einen Termignoni-Auspuff; die Monster-Rechnung kann also noch erheblich teurer werden. Sogar eine passende Bekleidungslinie bietet Ducati zu dem Modell.

Das werden wir nicht vergessen: Dass auch die Ducati-Ingenieure es nicht geschafft haben, eine der größten Herausforderungen der Motorradtechnik befriedigend zu lösen: Die optimale Positionierung des Hupenknopfs.

Bei der 821 wurde der runde Tonsignalgeber ganz nach unten und nah an den Daumen gerückt. Da kann es schon vorkommen, dass man die Tröte bei einer Lenkbewegung unfreiwillig betätigt - und angesichts aufgeschreckter Passanten immer wieder "Oh, sorry... " in den Helm murmelt.