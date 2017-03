Ducati Scrambler Desert Sled Wüster Schlitten

Der erste Eindruck: Goldene Felgen mit Chromspeichen, tropfenförmiger Tank mit silbern-weißer Farbgebung: Lädt Ducati zu einer Revival-Ausfahrt auf der guten alten Yamaha XT500 ein?

Das sagt der Hersteller: "Nein, natürlich nicht", sagt Rocco Canosa etwas angespannt. Canosa ist Produktmanager bei Ducati und verantwortlich für die Scrambler-Familie. Er kann sie nicht mehr hören, die Frage nach der Wiedergeburt jener legendären Eintopf-Japanerin Yamaha XT, die in den Achtzigern zur Mutter und Inspiration aller Reise-Enduros wurde. "Die Desert Sled können Sie auch in roter Lackierung kriegen, dann wirkt sie ganz anders. Und schauen Sie auf den Motor und den Rahmen: Das sind andere Welten als bei der XT und den Einzylindern, die wir damals schon gebaut haben".

In der Tat hat Ducati schon lange vor Yamaha Einzylinder für den Geländeeinsatz ins Feld geschickt. Die Desert Sled ist tief in der Markenhistorie verwurzelt: 1969 gewannen zwei Werksfahrer das legendäre Baja-1000-Rennen in Mexiko auf einer Ducati 350 SS Einzylinder-Scrambler, einem damals typischen "Wüstenschlitten": Aufgebrezelte Serienmaschinen, ausgestattet mit Stollenreifen, härteren Federn und roh geschnittenem Motorschutz.

Mit der Desert Sled will Ducati nun die adäquate Nachfolgerin gefunden haben: Es wäre die erste Scrambler auf dem Markt, die das Versprechen vom Spaß im Gelände tatsächlich hält.

Das ist uns aufgefallen: Zum Beweis der Allrounder-Tauglichkeit hat sich Ducati das passende Wetter ausgesucht - es regnet in Strömen. Die Desert Sled lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Die Bremsen sind trotz der einfachen 330-mm-Scheibe vorne völlig ausreichend dimensioniert, das abschaltbare Ducati-ABS erledigt seine Dienst auch auf der nassen Straße zuverlässig. Passend zum hemdsärmligen Scrambler-Charakter gibt es weder elektronische Fahrmodi noch eine Traktionskontrolle.

Bei der Fahrt in die in die Berge wird es dann holprig, die Straßenverhältnisse sind eher drittklassig. Auch hier hat das Wüstenschlitten-Fahrwerk keine Probleme und behält seine Stabilität und Spurtreue bei.

Dann geht es rein ins Gelände: bucklige 4x4-Pisten, sandige Canyon-Pfade, schnelle Hoppelpassagen mit fiesen Schlaglöchern, enge Turns auf schlüpfrigem Tongestein. Eine richtige Herausforderung.

Der Motor ist - erste Überraschung - sehr offroad-tauglich. Der Zweizylinder mit 803 Kubik, mittels Drosselklappenkörpern und modifizierten Nockenwellen für Euro 4 fit gemacht, leistet 75 PS, aber entscheidend in Dreck und Schlamm ist das durchzugstarke Drehmoment von 68 Nm bei 5.750 U/min. Das reicht allemal, um die 207 Kilo Leergewicht stoisch über alle Hindernisse zu schieben. Die Desert Sled spricht dabei sehr direkt aufs Gas an, aber gibt ihre Kraft sehr linear, fast sanft ab.

Auch Schwungmasse kann der Desert Sled-Motor genügend vorweisen; fahrtechnisch diffizile Passagen im ersten Gang und ganz niedriger Drehzahl meistert die Italienerin bravorös fast ohne Kupplungsschleifen. Vergleichbare Fahrzeuge wie die 700er oder 800er Enduros von BMW gehen in solchen Situationen gerne mal schlagartig aus. Die Desert Sled nicht.

Ducati Testfahrt im Gelände

Zweite Überraschung bei der Desert Sled: das leichte Handling in schwieriger Spur. Wenn es auf schnellen Passagen schlingert oder im Sand anfängt zu wobbeln, genügt genügt ein Gasstoß. Er richtet das Fahrwerk aus und die Desert Sled ist schnell wieder auf Kurs.

Die Ducati-Entwickler haben die Scrambler diesmal konsequent fürs Gelände gerüstet. Vom Standard-Baukasten sind nur Motor, Tank, Schalldämpfer (tauschbar im Zubehör) und kleinere Bauteile übrig geblieben. Der Rest ist neu und auf Offroad getrimmt: Die Desert Sled hat einen eigenständigen Rahmen mit verstärktem Hinterbau, eine 2,5 Zentimeter längere Schwinge, ein 19 Zoll-Vorderrrad und wesentlich längere Federwege.

Vor dem Gang ins Gelände sollte man allerdings nicht nur über das etwas verschachtelte Elektronik-Menü das ABS ausschalten, sondern auch per Hand die voll justierbaren Federelemente härter vorspannen: werksseitig sind Gabel und hinterer Dämpfer nämlich viel zu weich eingestellt.

Das muss man wissen: Für Ducati hat die Desert Sled das Potenzial, die unerwartete Erfolgsstory der Scrambler fortzuschreiben. Seit Ende 2014 haben die Italiener weltweit über 32.000 Maschinen mit dem luftgekühlten Zweiventil-Zweizylinder verkauft - also just jenem Motor, der einige Jahre davor noch ganz oben auf der Streichliste der Geschäftsführung gestanden hatte. Nur noch moderne, flüssiggekühlte Aggregate, lautete damals die Devise.

Inzwischen expandiert die Retro-Marke Scrambler fast schneller als das Mutterhaus: Seit 2015 sind jährlich rund 30 Prozent aller weltweit verkauften Ducatis in Wahrheit Scrambler. Tendenz: steigend. Mächtig nach oben strebt bei den Scramblern inzwischen allerdings auch der Verkaufspreis; für die nackte Desert Sled - Performance-Zubehör und entsprechende Bekleidung gibt es in Hülle und Fülle - sind 10.990 Euro zuzüglich Nebenkosten fällig.

Dafür liefert Ducati allerdings einen Schlitten, der überraschend potent und gutmütig auch im dreckigeren Gelände ist. Und wenn die Desert Sled dann gekärchert ist - oder vielleicht besser auch nicht - dann ist sie allemal das Fahrzeug, nach dem man sich vor der Szene-Bar umdreht.

Das werden wir nicht vergessen: Dass lästige Kleinigkeiten einem den Alltag versauen können. Bei der Desert Sled ist der vordere Kotflügel zu kurz, bei manchen Geschwindigkeiten spritzt der Dreck nach oben weg und dem Fahrer voll ins Gesicht.