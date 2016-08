Ducati Scrambler Flat Track Pro: Die Retro-Rakete

Der erste Eindruck: Stollenreifen, Nummerntafeln, breiter Lenker, offenes Heck. Ducati hat bei der Flat Track Pro den amerikanischen Sandbahn-Stil der Achtzigerjahre fast perfekt getroffen.

Das sagt der Hersteller: Als Ducati Ende 2014 die ersten Scrambler-Modelle präsentierte, waren die Zweifler nicht weit: ein Retro-Klettermaxe mit Grobstollen, das passe wohl kaum zum Markenkern und Racing-Image der Italiener. Ducati, das waren traditionell Sportlerinnen für die Rennstrecke und edle Reise-Enduros für die Langstrecke.

"Sieht so aus, als ob wir damals doch auf das richtige Pferd gesetzt haben," sagt Robert Glück, Sprecher von Ducati Deutschland. Die Zahlen sprechen dafür: Im Jahr 2015 war jede vierte in Deutschland verkaufte Ducati eine Scrambler; weltweit liegt ihr Anteil an den gesamten Stückzahlen sogar noch etwas höher.

Die Scrambler-Kunden sind zudem neu: "Die Scrambler bringt uns Leute in den Laden, die wir sonst nie gesehen hätten - junge Einsteiger, die sich etwas Schickes leisten wollen," sagt der Hamburger Ducati-Händler Sascha Marmull. "Die kaufen dann nicht nur das Fahrzeug mit Sonderausstattung, sondern das ganze Paket. Helm, Lederjacke, Stiefel."

Das ist uns aufgefallen: Puristisches Design, mit stilistischen Anleihen bei der verspielten Surfer- und Hippiekultur der Sechziger- und Siebzigerjahre - mit der Scrambler hat Ducati den Zeitgeist voll getroffen. Alles liegt offen; der Motor voll im Blick, dominante Auspuffrohre und -tüten. Dazu ein digitales Cockpit, aber im Simpel-Look: Die Flat Track Pro holt jeden ab, der Sehnsucht nach Purismus verspürt, und sich zugleich als König der Sandbahn fühlen will.

Bei der Sitzprobe baut die Flat Track erstaunlich niedrig; bei Fahrern mit mehr als 1,80 Meter Körpergröße wird der Kniekehlenwinkel auf Dauer unangenehm. Dafür hat Ducati andere Kinderkrankheiten der Scrambler ausgemerzt. So ist die Sitzbank inzwischen auch auf langen Strecken erträglich.

Jochen Vorfelder Der 2-Zylinder-L-Twin 803 ccm-Motor mit Termignoni-Auspuffanlage

In der Scrambler läuft Ducatis letztes klassisches Antriebsaggregat: Während in allen anderen Modellen aus dem Werk im Bologneser Stadtteil Borgo Panigale inzwischen flüssigkeitsgekühlte Achtventil-Hightech-Motoren verbaut werden, werkelt in den Scramblern noch der alte luftgekühlte 2-Zylinder-L-Twin. Er wird als 803 Kubik- und 399 Kubik-Version angeboten und mittels Drosselklappenkörpern und modifizierten Nockenwellen für Euro 4 fit gemacht.

Die Frischzellenkur hat dem Oldtimer - zumindest in der gefahrenen 803-Kubik-Version mit 75 PS und 68 Nm Drehmoment - gut getan: Das Motormapping wirkt rund, das Ducati-typische Ruckeln oder Mucken bei niedrigen Drehzahlen ist kaum noch zu spüren. Schon ab 2500 Touren ist richtig Durchzug da; die Zugkräfte halten vor bis in die Drehzahlbereiche über 9000 Umdrehungen.

Auf der Straße ist die Flat Track Pro ausgesprochen gutmütig und stellt auch Fahranfänger vor keine unlösbaren Aufgaben. Fahrmodi, ABS-Bremsen, und Anti-Hopping-Kupplung: Check. Getriebe: typische Ducati, kurze knackige Wege. Fahrverhalten und Dämpfer: pumpt gerne mal in schnellen, welligen Langkurven. Das geht sicher noch besser.

Aber egal: Die Liebe zur Flat Track Pro lebt vom Zusammenspiel des genialen Motors mit der Termignoni-Auspuffanlage. Die coole Combo erzeugt einen Klangteppich, der das Herz erwärmt. Tiefe Bässe beim Beschleunigen, harte Riffs bei hohen Drehzahlen und trockenes Plopp-Plopp beim Schieben, ohne die Nachbarn durch tumbe Lautstärke zu nerven - so wie die Flat Track Pro muss ein Motorrad klingen.

Das muss man wissen: Ducati hat seit der Markteinführung vor 18 Monaten sechs verschiedene Scrambler-Modelle generiert. Die Bologneser Designer machen aus dem Basis-Fahrzeug neben der Flat Track Pro unter anderem die Icon, die Classic und den Enduro-Ableger Urban Jungle. Die seit 2016 angebotene Sixty2 ist das erste Derivat mit dem 399-Kubik-Motor. Die Unterschiede sind nicht nur optischer Natur: Bei der Flat Track Pro erzeugt der niedrigere, aber sehr breite Lenker ein aggressiveres Fahrgefühl als etwa bei der Classic-Variante.

Die Preisspanne für die Serienmodelle liegt zwischen 7790 Euro für die Sixty2 und 10.990 Euro für das Premium-Modell Flat Track Pro. Bei allen sechs Modelle sind Bauteile untereinander frei kombinierbar; Glaubt man Sascha Marmull von Ducati Hamburg, wird selten ein Fahrzeug im Serienzustand verkauft.

Das werden wir nicht vergessen: Bravo, die Designer aus Bologna haben der Scrambler ein kleines Fach und eine USB-Steckdose für das Smartphone gegönnt. Das braucht man als entspannt im Post-Heritage-Modus fahrender Hipster, um in den sozialen Netzwerken Hashtags wie #scramblerducati zu füttern.

Blöd nur, dass der Anschluss unter der Sitzbank verbaut ist und damit in der Praxis völlig sinnfrei wird. Kein Like!