Elektroauto im Alltagstest Mein Leben als Ladesäulen-Nomade

Worum geht's?

Versuchen kann man's ja mal: Christian Frahm lebt in einem Wohngebiet im Osten Hamburgs und möchte herausfinden, wie praktisch ein Elektroauto für ihn ist. Ein Test unter verschärften Bedingungen - denn er hat keine Garage und kann sein E-Mobil nur an öffentlichen Ladesäulen mit Strom befüllen. Auf SPIEGEL ONLINE berichtet er über seine Erfahrungen.

Hallo Zoe!

Da steht er nun. Unweit meiner Haustür parkt der rote Renault Zoe, mit dem ich in den kommenden Tagen durch die Gegend surren werde. In meiner Straße ist das vier Meter lange Elektroauto ein Exot. Die nächste Möglichkeit, Strom zu tanken, ist etwa 800 Meter von meiner Haustür entfernt. Dort steht eine der derzeit rund 6800 Ladesäulen, die über Deutschland verteilt sind. Die Zahl der Anschlüsse beläuft sich auf rund 20.000, an der Säule in meiner Nähe gibt es zwei Ladebuchsen.

Geringe Reichweite, hoher Preis, schlechte Ladeinfrastruktur - das sind die drei großen Hemmnisse der Elektromobilität. Und es sind die drei wesentlichen Gründe, warum Elektroautos bislang nur etwas für wohlhabende Überzeugungstäter waren - die ein Eigenheim samt Wallbox oder eine Lademöglichkeit bei der Arbeitsstelle haben.

Laden unter Laternen Weit und breit keine Ladesäule in Sicht. SPIEGEL-ONLINE-Autor Christian Frahm wohnt in einem durchschnittlichen Hamburger Wohngebiet. Er möchte herausfinden, wie es sich dort mit einem Elektroauto lebt. Tag 1 des Selbstversuchs: Noch muss man sich keine Sorgen machen, denn die Batterie des Renault Zoe reicht laut Anzeige noch für 329 Kilometer. Der Bordcomputer wird ab jetzt jeden gefahrenen Kilometer und jede verbrauchte Kilowattstunde Strom aufzeichnen. Am Ende der Elektro-Odyssee wird dann Bilanz gezogen. Der Renault Zoe hat vom Hersteller gerade ein Batterie-Update bekommen. Der 40-kWh-Akku des Autos soll genug Strom für eine Strecke von realistischen 300 Kilometern liefern. Geladen wird vorne. Auf Knopfdruck öffnet sich das Renault-Markenlogo und gibt die Ladebuchse des Stromers frei. Der Renault Zoe ist das meistverkaufte Elektroauto in Europa. In Europa wurde er im vergangenen Jahr 21.377-mal zugelassen. Seit 2013 wird der Renault Zoe nahezu unverändert gebaut. jetzt aber spendierte der französische Autobauer dem Elektroauto ein Batterie-Update. Statt wie zuvor 22 kWh liefert die Batterie nun 41 kWh Strom. Im Innenraum ist alles sehr aufgeräumt. Durch die geringe Anzahl von Schaltern und Reglern und durch das zentrale Display findet sich der Fahrer schnell zurecht. Einzig die Bedienung der Sitzheizung ist gewöhnungsbedürftig. Die Schalter dafür liegen jeweils links und rechts neben der Wählhebel-Armatur. Das Innenraumdesign ist schlicht und trotzdem elegant. An mehreren Orten im Innenraum findet sich die "Z.E. Signatur" wieder - eine Anspielung auf Zero Emission, also Null Emission. Die Reichweite des Renault Zoe wird nach dem NEFZ-Zyklus mit 400 Kilometern angegeben. Renault selbst sieht es realistischer und gibt eine Reichweite von 300 Kilometern an. Bei den Sitzen haben sich die Designer laut Renault von modernen Hochgeschwindigkeitszügen inspirieren lassen. Der Renault Zoe sieht aus wie ein gewöhnlicher moderner Kleinwagen. Die blau hinterlegten Rückleuchten sind ein echter Hingucker. Der Zoe ist startbereit. Die Türgriffe der hinteren Türen sind in den Fensterrahmen integriert und lassen den Zoe damit wie ein Coupé aussehen. Auf dem Griff ist übrigens der Fingerabdruck des Designers des Zoe. Mit Batterie kostet der Renault Zoe mindestens 33.200 Euro. Abzüglich der Kaufprämie für E-Mobile (2000 Euro Staat / 3000 Euro von Renault) werden dann noch 28.200 fällig. Wenn man die Batterie monatlich für 69 Euro mietet, fällt der Basispreis auf 25.200 Euro (20.200 nach Abzug der Prämie). Angetrieben wird der Renault Zoe von einem Elektromotor mit 92 PS. Damit geht es in gemütlichen 13,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Bei 135 km/h ist dann Schluss. Um Energie zu sparen, ist das Auto elektronisch abgeriegelt. Das Ladekabel sollte immer an Bord sein. Zur Verfügung steht ein Ladekabel für die Säule und ein Kabel mit herkömmlichem Schuko-Stecker. Ist der Akku leer, benötigt der Zoe an einer 22-kW-Säule mehr als zweieinhalb Stunden, um den Akku zu 100 Prozent zu laden. Die 80-Prozent-Marke ist allerdings schon nach anderthalb Stunden erreicht. Das "E" auf dem Nummernschild zeigt, dass der Zoe elektrisch fährt. In einigen Städten wie beispielsweise Hamburg kann man mit dem Kennzeichen auf bestimmten Plätzen kostenlos parken. Mit dem größeren Akku taugt der Zoe inzwischen zum Alltagsauto. Im Stadtverkehr fühlt sich der Stromer zwar zu Hause, aber auch Autobahnstrecken sind kein Problem mehr.

Für mich als Laternenparker ohne Firmenparkplatz waren E-Autos mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern daher bislang völlig uninteressant. Doch das ändert sich derzeit. Denn die neue Generation von Elektroautos verspricht reale Reichweiten von 300 Kilometern und mehr. Tägliches Akkuladen ist also nicht mehr nötig. Und ein paar mehr öffentliche Ladesäulen gibt es inzwischen auch - zumindest in Großstädten wie Hamburg.

Wird das Elektroauto damit jetzt zum Fahrzeug für jeden?

Das möchte ich herausfinden. Als Testwagen dient ein Renault Zoe, das aktuelle Modell mit einer Akkukapazität von 41 kWh. Laut NEFZ-Norm schafft der Wagen rund 400 Kilometer Reichweite, Hersteller Renault nennt als realistischen Wert immerhin noch 300 Kilometer. Der Preis: Inklusive Akku 33.200 Euro. Abzüglich der Kaufprämie (2000 Euro vom Staat, 3000 von Renault) werden 28.200 Euro fällig. Billiger wird es, wenn man den Akku nicht kauft, sondern mietet. 69 Euro pro Monat kostet das. In diesem Fall liegt der Basispreis des Zoe bei 25.200 Euro (abzüglich Prämie: 20.200 Euro).

Das ist immer noch happig für einen Kleinwagen und deutlich teurer als ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor. Allerdings: Die sinkenden Produktionskosten der immer leistungsfähigeren Akkus lassen auf billigere E-Autos hoffen. Kostete eine Kilowattstunde Akkukapazität vor zehn Jahren noch rund 1000 Euro, sind es jetzt nur noch etwa 150 Euro.

Ich drücke den Startknopf des Autos, eine sanfte Begrüßungsmelodie ertönt. Im digitalen Cockpit erscheint ein Ladebalken, der mir signalisiert, dass der Akku voll geladen ist. 329 Kilometer Reichweite werden angezeigt. Das beruhigt mich erst einmal.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Renault Zoe - mit unserem 360-Grad-Foto:

Ich fahre los, rolle leise und geschmeidig durch mein Viertel und will das Auto erst einmal ein bisschen kennenlernen. Im energieschonenden "Eco"-Modus geht es durch Hamburgs Innenstadt, der Verkehr ist dicht, der Zoe flutscht locker mit. Nach etwa 30 Kilometern meldet der "Tour-Report" im Bordcomputer, dass ich aktuell mit 81 von 100 möglichen Effizienzpunkten unterwegs bin. Dann biege ich jedoch Richtung Autobahn ab.

Die Beschleunigung des Zoe im Eco-Modus entpuppt sich dort als derart dürftig, dass ich in den Standard-Modus wechsle, um zumindest die Lkw überholen zu können. Als die Strecke frei ist, trete ich das Pedal durch, bis der Tacho 139 km/h anzeigt - dann regelt die Elektronik automatisch ab. Das Tempo zehrt natürlich an der Akkuladung, die Restreichweite reduziert sich schneller, als der Kilometerzähler zulegt. Als ich von der Autobahn abfahre, ist mein Effizienzpunktestand auf 76 gefallen.

Was heißt das?

Laut Tacho endet meine erste Fahrt nach 72 Kilometern. Die Reichweitenanzeige im Cockpit hat jedoch um das doppelte abgenommen - 142 Kilometer sind weg. Mir wird bange: Stecken in den anfangs angezeigten 329 Kilometern Reichweite tatsächlich nur rund die Hälfte reale Kilometer? Wo soll das enden, ohne eigene Lademöglichkeit? Ich habe vor, mit dem Auto an die Ostsee zu fahren, Besorgungen zu erledigen. Was ich eigentlich nicht vorhabe, ist den Zoe mit meiner Kabeltrommel durch Vorgarten und Wohnzimmerfenster an einer Steckdose meiner Erdgeschosswohnung aufzuladen.

Oder lag der hohe Energieverbrauch bei der ersten Fahrt an meiner Fahrweise? Ist man erst jenseits von 90 oder 95 Effizienzpunkten für ein Elektroauto wie den Zoe geeignet? Ich sehe mich schon von Ladesäule zu Ladesäule zuckeln, in der Hoffnung, eine freie Buchse zu finden. Und funktioniert das Stromzapfen dann wirklich so einfach, wie es von E-Auto-Lobbyisten stets suggeriert wird?

Mit diesen Fragen im Kopf drücke ich auf die Verriegelungstaste der Chipkarte, die beim Zoe den klassischen Autoschlüssel ersetzt. Ich bin gespannt auf die Antworten.

Lesen Sie im nächsten Teil: Wie ich das erste Mal erfolgreich Strom zapfe und warum das keine Selbstverständlichkeit ist.

Wie gut kennen Sie sich mit Elektroautos aus? Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz.