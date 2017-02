Fahrbericht Fiat Tipo Kombi Preiswertes Privatvergnügen

Kompakt-Kombis sind wie Socken. Notwendig und angenehm, aber kein Mensch interessiert sich wirklich dafür. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn gerade eine Neuanschaffung ansteht. Dann vergleicht man Sockenpreise, und bei einem Kompakt-Kombi außer dem Preis noch ein paar andere Dinge, etwa Ladekapazität, Spritverbrauch oder Aussehen. Seit ein paar Monaten nun ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dabei auf den Fiat Tipo Kombi stößt. Ein Auto weit unterhalb des üblichen "Sportlichkeits-Premium-Hightech"-Radars, aber trotzdem so modern, praktisch und gut gemacht, dass man aufmerksam wird.

Die Fiat-Tipo-Baureihe - das sollte man besser erwähnen - gehört hierzulande zu jener Auto-Minderheit, die tatsächlich überwiegend von Privatleuten (und nicht als Geschäftswagen) zugelassen werden. Das Kraftfahrt-Bundesamt zählt aktuell 41 Automodelle zur Kompaktklasse, und von denen werden lediglich zehn Typen mehrheitlich von privaten Haltern als Neuwagen angemeldet, darunter eben der Tipo. Das Ende vergangenen Jahres auf den Markt gekommene Kombi-Modell wird diesen Effekt noch verstärken, denn mehr Auto für weniger Geld ist schwer zu bekommen.

Video Tom Grünweg

Die offizielle Preisliste für den Tipo Kombi beginnt bei 16.250 Euro, ein Hyundai i30 Kombi kostet mindestens tausend Euro mehr, ein Opel Astra Sportstourer zweitausend Euro und ein VW Golf Variant mehr als dreitausend Euro. Gut, man könnte jetzt mit dem Dacia Logan Kombi kommen, der ähnlich lang und voluminös ist wie die genannten Autos, und ab 7990 Euro angeboten wird. Doch der Witz beim Fiat Tipo Kombi ist, dass man ihm den vergleichsweise niedrigen Preis weder ansieht noch sonst irgendwie anmerkt.

Man nimmt hinter einem formschönen Lenkrad mit diversen Tasten Platz, blickt in ein modernes Cockpit mit zwei Rundinstrumenten und einem dazwischen liegenden Display, findet auf der Mittelkonsole einen schicken Touchscreen und darunter übersichtlich gruppierte Regler für die Klimaanlage sowie den belederten Schaltknauf des Sechsgang-Getriebes. "Ist doch nichts Besonderes", könnte man einwenden, aber so einfach ist es nicht. Denn so, wie die Fiat-Designer die Standards in dieser Klasse arrangieren und gestalten, sehen sie besser aus als in vielen Konkurrenzmodellen (okay, das ist Geschmackssache), vor allem jedoch ist ihre Handhabung völlig klar, unkompliziert und in jeder Hinsicht nahe liegend.

Man steigt skeptisch ein - und ist dann umso überraschter

Vielleicht ist es auch so, dass man in den Fiat Tipo Kombi mit gedämpfter Erwartungshaltung einsteigt, und daher der angenehme Überraschungseffekt umso größer ist: über die formschönen und bequemen Sitze, die ordentliche Rundumsicht und die problemlose Smartphone-Koppelung. Auch hier gilt wieder: Das alles gibt es auch woanders, aber bei Fiat wirkt es auf selbstverständliche Art stimmig - und es kostet weniger als bei vielen Konkurrenten.

Fünf Motorisierungen gibt es für den Tipo Kombi, darunter drei Benziner und zwei Diesel von 95 bis 120 PS. In unserem Testwagen sorgte der stärkste Benziner, der 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbo mit Start-Stopp-Automatik für den Antrieb. Fiat gibt als Durchschnittsverbrauch 6,0 Liter je 100 Kilometer an, mit 6,8 Liter im Schnitt bewegten wir den Wagen - eine vergleichsweise akzeptable Abweichung.

Das Fahrgefühl mit diesem Motor ist in Ordnung, obwohl es schon auffällt, dass die Maschine offenbar ein wenig Mühe hat, die knapp 1,4 Tonnen schwere Fuhre flott in Schwung zu bringen. Man unterlässt solche Beschleunigungseskapaden am besten und eignet sich ein pragmatisches Phlegma an. Autofahren geht auch so, also ohne den ständigen Versuch, Sportlichkeit zu simulieren, wo Sportlichkeit schnell zum Verhängnis werden kann.

Genug Platz fürs Familiengepäck

Wir sind auch mit dem Fiat Tipo Kombi immer pünktlich angekommen. Und vor allem: sehr bequem und mit umfangreichem Gepäck. Der sauber ausgeschlagene Laderaum steckt was weg, insgesamt 550 Liter (nur der VW Golf Variant mit 605 Liter und Dacia Logan Kombi mit 573 Liter bieten mehr Stauvolumen). Auch dank des doppelten Bodens, der mit einem einfachen Handgriff justiert ist, sodass entweder ein maximal geräumiges Gepäckabteil entsteht, oder eines, dass auf einem Niveau mit der Ladekante liegt. Die Rücksitzlehne ist selbstverständlich geteilt, lässt sich umklappen und dann wird der Tipo Kombi zum Minilaster.

Wohltuend ist auch das Design. Nach Jahren, in denen Fiat lediglich das Retro-Modell 500 in immer neuen Variationen auf den Markt schob - mal mit Faltverdeck (500 C), mal aufgebläht auf Minivan-Format (500 L) oder aufgebockt als Mini-SUV (500 X) - tut der Tipo der Marke vor allem optisch richtig gut. Und der Kombi setzt die frische, harmonische und dennoch an keiner Stelle außergewöhnliche Designlinie fort. Kein Kompakt-Kombi wird wegen des Aussehens gekauft - und es war klug von den Fiat-Designern, es dabei auch beim Tipo zu belassen. Jetzt ist er ein Auto wie eine Socke: Wie praktisch und angenehm das Ding ist, bemerkt man erst, wenn es mal fehlt.