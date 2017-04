Autogramm Ford F-150 Raptor Ein Ungetüm wird ungestühm

Der erste Eindruck: Sieht aus wie der neue Dienstwagen von Mad Max.

Das sagt der Hersteller: Ursprünglich hat Ford den getunten Pick-up für die Teilnahme an Wüstenrennen wie der Baja California entwickelt, sagt Ed Krenz aus dem Performance-Team des US-Herstellers. Aber: "Kaum ein Kunde nimmt damit tatsächlich an irgendwelchen Wüstenrennen teil. Man fährt den Raptor nicht zum Gasgeben, sondern zum Angeben." Krenz ist das recht, denn Ford verdient gut daran. "Wir kommen mit der Produktion kaum hinterher", sagt er.

Das ist uns aufgefallen: Der Ford Raptor ist wohl der einzige Sportwagen, für den man zum Einsteigen eine Leiter gut gebrauchen könnte. Es gibt noch weiter Unterschiede zu anderen schnellen Autos: Man schnallt sich nicht in enge Sitzschalen, sondern thront auf butterweichen Ledersitzen. Statt durch flache Scheibenschlitze blickt man durch Panoramafenster. Platzprobleme für Gepäck gibt es nicht. Und die Kabine ist so geräumig, dass man fast die Stimme erheben muss, wenn man mit dem Beifahrer oder den Hinterbänklern sprechen möchte.

Video Tom Grünweg

Alles an diesem Auto hat Übergröße, selbst die Kleinigkeiten. Die Pedale sind breit genug, dass man sie auch mit schweren Stiefeln sicher trifft, der Schaltknauf ist dick wie das obere Ende einer Baseballkeule, das Lenkrad kann man mit der Hand kaum voll umfassen.

So sehr sich diese Powerpritsche von einem Porsche unterscheidet - eine Gemeinsamkeit gibt es doch: Das Gefühl nämlich, das sich bei einem Tritt aufs Gaspedal schlagartig einstellt. Denn auch auf diesem Hochsitz wirkt es geradezu explosiv, wenn der Raptor mit der ganzen Kraft von 691 Nm Drehmoment gegen die Trägheit der Masse vorgeht. In kaum mehr als fünf Sekunden beschleunigt das Trumm von 0 auf Tempo 100. Bei 170 km/h ist Schluss, und vielleicht ist das auch ganz gut so.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Ford Raptor - mit unserem 360-Grad-Foto:

Dabei ist es durchaus faszinierend, wie sicher der Raptor mit seinen 35-Zoll-Reifen auch bei hohem Tempo die Spur hält. Die Entwickler haben einen zuschaltbaren Allradantrieb, eine Geländeuntersetzung und verschiedene Drive-Modes für unterschiedliche Terrains eingebaut - aber wenn man nur auf den Hinterradantrieb setzt und den Koloss allein mit dem Gasfuß lenkt, macht das Fahren am meisten Spaß. So muss sich Rodeo auf einem Elefanten anfühlen.

Das muss man wissen: In den USA ist der Raptor seit einigen Monaten zu haben, in Deutschland wird er offiziell nicht angeboten. Ein paar Importeure gibt es aber doch, die den Wagen ins Land holen - das müssen Kunden allerdings teuer bezahlen. In den USA startet die Raptor-Preisliste bei knapp 50.000 Dollar, in Deutschland müssen Interessenten nahezu mit dem doppelten Rechnen, und zwar in Euro.

Dafür gibt es den Wagen dann in der Regel mit extrageräumiger "Super-Crew-Kabine" und mit allen Sonderausstattungen von Lederpolstern über LED-Spots im Kühlergrill bis hin zum beheizten Lenkrad. Und natürlich mit einem Antrieb, der seinesgleichen sucht. Zwar hat Ford beim Generationswechsel den 6,2 Liter großen V8 ausgemustert, doch jetzt bollert der gleiche V6-Turbomotor aus den armdicken Sportauspuff, der auch den Supersportwagen Ford GT antreibt. Das Aggregat mit 3,5 Liter Hubraum leistet im Raptor 450 PS und ist an eine Zehnstufen-Automatik gekoppelt.

Das werden wir nicht vergessen: Nach der Kurve ein Kickdown und mit Vollgas über die nächste Kuppe - wenn dann die langen Dämpfer voll ausfedern und aus der Fahrt ein kurzer Flug wird, weiß man, dass Gewicht relativ ist und Masse nicht zwingend träge sein muss. So leicht jedenfalls hat sich so ein Koloss von Auto noch nie angefühlt. Zumindest nicht für den kurzen Augeblick, bis einen die knapp drei Tonnen mit einem schweren Schmatzen der Fox-Federn buchstäblich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt haben.