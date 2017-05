Hyundai i10 blue 1.0 Reicht doch

Verzicht kann glücklich machen. Wer zum Beispiel fastet, erhält oft die Einsicht, dass weniger schon genug sein kann. Nach diesem Prinzip funktioniert auch der Reiz des Hyundai i10: Man erfährt darin, wie wenig es eigentlich braucht, um mit einem Auto zufrieden zu sein.

Das kleinste Modell von Hyundai bringt sogar das Kunststück fertig, für zwei unterschiedliche Trends beispielhaft zu sein: Einerseits ist der i10 tatsächlich ein im besten Sinne einfaches Auto, bei dem man nicht das Gefühl hat, für überflüssigen Schnickschnack zahlen zu müssen. Andererseits wird bei der zweiten Generation des Wagens das Bemühen von Hyundai deutlich, das ehemalige Billigimage abzustreifen. Die Plastikoberflächen schimmern schick und müffeln nicht mehr nach Lösungsmitteln, wie das in früheren Modellen durchaus üblich war.

Kurz gesagt: Der neue i10 trifft ziemlich gut die goldene Mitte zwischen lässig und läppisch.

Käufer des Autos erhalten sozusagen serienmäßig das Gefühl, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Zumal, wenn sie die Vorgängermodelle kannten. Denn mit dem einstigen Minimalmobil Hyundai Atos und der ab 2008 gebauten, ultra-schlichten ersten Generation des i10 hat der aktuelle Wagen praktisch nichts mehr gemein. Die Optik des Neuen ist ansprechend, die Einrichtung passabel und die Technik so grundsolide, wie man das von einem Auto dieser Kategorie erhofft.

Der Zündschlüssel wird noch eingesteckt und gedreht. Es erklingt dann ein kernig plärrender Motor - jedenfalls wenn unter der Haube, wie in unserem Testauto, der 1-Liter-Einstiegsmotor mit einem Liter Hubraum, drei Zylindern und einer Leistung von 67 PS steckt. Die Maschine ist okay, wenn man das Auto als das nimmt, was es ist: Nämlich vor allem als Kurzstrecken- und Stadtfahrzeug. Bei einem Ausflug über die Autobahn schwammen wir zwar problemlos im Verkehrsstrom mit, aber ein Vergnügen war es nicht. Und das lag nicht an der maximalen Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h, sondern am Lärm und am Fehlen eines sechsten Gangs.

Ansonsten jedoch ist das Fahrgefühl mit dem Wagen vollkommen in Ordnung. Mit dem i10 bewegt man sich flott und agil, enge Landstraßenkurven machen sogar Spaß und wer dem Schalten nicht abgeneigt ist, dürfte sich auch kaum über mangelnde Leistung beklagen. Zumal das hier ein ganz normales Auto ist, ohne einen Namenszusatz wie RS, GT oder sonst einer Aggro-Verheißung.

Video Jürgen Pander

Ganz neu sind für den i10 ein Spurhaltewarnsystem und ein Frontkollisionswarner erhältlich. Beide beziehen ihre Informationen von einer Kamera, die am oberen Rand der Windschutzscheibe mittig hinter einer schwarzen Plastikabdeckung platziert ist. Der Spurhaltewarner meldet sich per Signalton und Warnanzeige, wenn das Auto mit mehr als 60 km/h unterwegs ist und ohne Blinksignal über eine Fahrbahnbegrenzung fährt. Der Frontkollisionswarner arbeitet in einem Bereich ab 15 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit und warnt akustisch sowie per Warnleuchte vor einem drohenden Auffahrunfall. Bremsen muss man aber noch selbst. Die beiden Warnsysteme sind, zusammen mit der Einparkhilfe, Bestandteil des "Sicherheitspakets", das 720 Euro Aufpreis kostet.

Im Vergleich zum Grundpreis des Wagens (10.290 Euro) ist das hoch - was ebenso auf den Preis des 950 Euro teuren Radio-Navigationssystems mit 7-Zoll-Tochscreen zutrifft. Es unterstützt unter anderem die Einbindung von Smartphone-Funktionen über Android Auto oder Apple Car-Play. Die Grafik ist modern, die Bedienlogik nachvollziehbar. Und im Preis sind immerhin kostenlose Karten-Updates für die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs enthalten. Gerade für ein Stadtauto ist das eine gute Sache, denn öfter als einem lieb ist gibt es neue Einbahnstraßen, Fußgängerzonen oder ein Neubaugebiet, und es ist hilfreich, wenn das Auto davon weiß.

Der Hyundai-Trumpf

Darüber hinaus bietet der i10 vernünftige Platzverhältnisse für vier Erwachsene auf passablen Sitzen sowie ein Kofferraumvolumen, das für Alltagserledigungen ausreicht. Außerdem läuft er einigermaßen effizient. Wir bewegten den Wagen, meist mit vier Insassen, im Schnitt mit 5,7 Liter je 100 Kilometer. Offiziell gibt Hyundai für das Modell blue 1.0 einen Durchschnittsverbrauch von 4,6 Liter je 100 Kilometer an. Wobei der Namenszusatz "blue" für die Start-Stopp-Automatik steht, die 300 Euro Aufpreis kostet und laut Normwerten 0,1 Liter Sprit pro 100 Kilometer spart.

Spricht etwas ausgerechnet für den Hyundai i10, wenn man einen Neuwagen in dieser Klasse kaufen möchte? Das dürfte stark vom persönlichen Geschmack des Interessenten abhängen, denn laut Hyundai treffen rund ein Drittel aller Käufer der Marke ihre Entscheidung aufgrund des Designs. Und wer könnte besser beurteilen als die oder der Kaufwillige, ob nun ein VW Up, ein Fiat Panda oder ein Opel Karl schicker aussehen als ein Hyundai i10 oder eben nicht?

Die koreanische Marke hat mit dem neuen, kleinen Auto vieles richtig gemacht. Und sie bietet nach wie vor für jeden Neuwagen eine Fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Die passt gut zum i10: Einerseits wirkt sie großzügig, aber eigentlich sollte so viel Vertrauen in das eigene Produkt bei einem Autohersteller selbstverständlich sein.