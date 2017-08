Autogramm Hyundai i30 Kombi Heck-Angriff

Der erste Eindruck: Den sieht man am liebsten von hinten. Von vorne schaut der Hyundai i30 trotz des neuen Kaskaden-Kühlergrills etwas beliebig aus.

Das sagt der Hersteller: Wenn die Hyundai-Manager auf die Kombi-Quoten deutscher Hersteller schauen, können sie einen gewissen Neid nicht verhehlen. Opel, VW oder Ford verkaufen hierzulande deutlich mehr Autos diesen Typs als Schrägheckmodelle oder Limousinen - und verdienen entsprechend mehr. Das werde einem Importeur wie Hyundai zwar vorerst nicht gelingen, räumt Hyundai-Sprecher Bernhard Voss ein, "doch mit dem neuen Modell wollen wir den Kombianteil von 30 auf 50 Prozent steigern." Dafür bietet das Auto ein deutlich größeres Platzangebot und mehr Ausstattung, und es zielt vor allem auf neue Zielgruppen. "Wir wollen explizit Flotten- und Gewerbekunden ansprechen", sagt Voss. Um den Kombi-Anteil zu erhöhen, nutzt Hyundai einen buchstäblich billigen Trick. Voss: "Wir verlangen nur einen sehr moderaten Aufpreis für diese Karosserievariante."

Das ist uns aufgefallen: Der vordere Teil des i30 Kombi ist typisch Hyundai. Das Frontdesign ist im Bemühen um maximale Gefälligkeit ziemlich gewöhnlich geraten. Drinnen bietet das Auto bequeme Sitzplätze und ein ergonomisches, übersichtliches Cockpit. Mit seinen vielen Grautönen sieht es ein wenig trist und dröge aus. Doch dank feiner Materialen und sauberer Verarbeitung hinterlässt es einen hochwertigen Eindruck.

Nähert man sich dem Auto von hinten, sieht die Sache anders aus. Denn die Kehrseite hat mit weit ausgestellten Kotflügeln und scharf geschnittenen Rückleuchten von außen ein bisschen was von Porsche. Und im Innern macht das Heck den i30 zum perfekten Praktiker.

Offenbar hat es Hyundai nicht gereicht, den Laderaum deutlich zu vergrößern. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der neue Kombi um zehn und gegenüber dem aktuellen Fünftürer um 25 Zentimeter verlängert worden. Der Laderaum mit 602 Liter Fassungsvermögen (bei aufrecht stehenden Lehnen und 1650 Liter bei flachgelegter Rücksitzbank) wurde extrem geschickt aufgeteilt. Serienmäßig gibt es eine Durchreiche in der Rückbank und in den gehobenen Varianten auch Befestigungsschienen im Ladeboden. Für alle Versionen bietet Hyundai ein System an Trennwänden, Klappen und Deckeln im Souterrain unter dem doppelten Boden an. Soviel Variationsmöglichkeiten erinnern fast an ein Ikea-Regalsystem. Notfalls findet die Gepäckraumabdeckung auch unter dem doppelten Boden Platz, falls die Einkäufe im Möbelhaus etwas größer ausgefallen sind als geplant.

Was sonst noch auffällt am i30 Kombi: Die üppige Ausstattung mit zahlreichen Komfort- und Sicherheitsfeatures: City-Notbremsfunktion, Aufmerksamkeitsassistent und aktive Spurführung sind ab Werk an Bord, ein aktiver Notbremsassistent, der Totwinkel-Warner sowie die Abstandsregelung gibt es gegen Aufpreis. Insgesamt werde der i30 so zum sichersten Kombi in der Kompaktklasse, prahlt der Hersteller.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Hyundai i30 Kombi - mit unserem 360-Grad-Foto:

Eine weitere Erkenntnis dieser Testfahrt betrifft den Motor. Der stärkste Benziner, der 140 PS Leistung aus 1,4 Liter Hubraum schöpft, ist eine angenehme Alternative zum Diesel. Der Motor läuft ruhig, tritt mit 242 Nm Drehmoment stark an und ist mit einem Normwert von 5,5 Liter je 100 Kilometer zumindest kein Säufer.

Das muss man wissen: Der im Laufe des Sommers lieferbare Kombi kostet mindestens 18.450 Euro und ist damit exakt um 1000 Euro teurer als der Fünftürer. In der Basisversion fährt er mit einem 1,4-Liter-Saugmotor mit 100 PS vor. Darüber rangieren ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo mit 120 PS und der 140-PS-Benziner aus dem Testwagen, mit dem der Preis auf mindestens 23.350 Euro steigt. Alternativ bietet Hyundai einen 1,6-Liter-Diesel an, der mit 110 oder 136 PS bestellbar ist.

Mit Fünftürer und Kombi sind die beiden wichtigsten Karosserie-Varianten des Segments abgedeckt. Doch dabei wird Hyundai es nicht bewenden lassen. Für auf Individualität bedachte Kunden wurde gerade ein Fastback, in dem Fall ein fünftüriges Coupé, im Stil des Mercedes CLA enthüllt. Das Auto soll ab Anfang 2018 in den Handel kommen. Bereits zum Jahresende fährt der i30N vor, das erste Modell der neuen Performance-Marke von Hyundai. Das Kürzel "N", das ähnlich wie AMG bei Mercedes oder M bei BMW bald mehrere Baureihen zieren soll, steht für das Entwicklungszentrum in Namjang und die Dependance am Nürburgring. Beim i30 bedeutet es konkret: Die Variante ist mit einem 2,0-Liter-Turbomotor ausgestattet, der es in der stärksten Ausbaustufe auf 275 PS bringt und dem VW Golf GTI das Fürchten lehren soll.

Das werden wir nicht vergessen: Den folgenlosen Tritt unter die Stoßstange. Denn unter dem Wagen gibt es keinen Sensor, der die Kickbewegung erkennt und anschließend die Heckklappe automatisch öffnet wie es bei verschiedenen Konkurrenten bereits der Fall ist. Schade, denn mit diesem Extra würde es bei potenziellen Kombi-Kunden wohl buchstäblich besser klappen.