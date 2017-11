Autogramm Hyundai i30N Ballermann in Babyblau

Der erste Eindruck: Man könnte den Hyundai i30N kaum unpassender lackieren.

Das sagt der Hersteller: "Wir sind über den Preis gekommen und haben uns mit Qualität und Zuverlässigkeit als Volumenmarke etabliert", sagt Deutschlands Hyundai-Chef Markus Schrick über den Aufstieg des Herstellers in den letzten Jahrzehnten. Seit Hyundai mit den Modellen ix35 FuelCell sowie Ioniq als Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektroauto als einziger Hersteller hierzulande sämtliche alternativen Antriebe anbietet, nimmt man dem Unternehmen auch die technische Kompetenz ab. "Doch Emotionen sind bislang ein bisschen kurz gekommen", sagt Schrick.

Das ändert sich mit dem i30N. Der Wagen ist nicht nur ein neues Topmodell der Baureihe i30. Um das Auto wurde mit viel Tamtam eine eigene Sub-Marke geschaffen. Mit dem "N" im Appendix ist neben dem Entwicklungszentrum in Namjang auch der Nürburgring gemeint, denn dort erfolgte in den vergangenen drei Jahren das Gros der Abstimmung.

Zudem gibt es bei der koreanischen Marke nun auch Kundenveranstaltungen auf Rennstrecken und einen eigenen Klub der N-Thusiasten, der bereits 200 Mitglieder hat. Ziel des Boheis: Das Sport-Image soll auf die anderen i30-Typen und am besten gleich auf die ganze Marke abstrahlen. Tausend i30N pro Jahr will Schrick auf die Straße bringen. Das wären immerhin fünf Prozent der i30-Zulassungen.

Das ist uns aufgefallen: Statt einer albernen Harmoniefolge zur Begrüßung des Fahrers meldet sich der zwei Liter große Turbomotor zu Wort, und selbst mit geschlossenen Klappen - wir sind schließlich noch im Standard-Programm ohne künstliche Fehlzündungen und Schubbrabbeln - lässt der Motor keine Zweifel an seiner Mission aufkommen. Normalerweise dämpft Hyundai die Motoren so gut es geht, dieser hier jedoch darf betören und begeistern und Vorfreude wecken.

Hyundai hat, nicht zuletzt für dieses Projekt, Albert Biermann, den ehemaligen Entwicklungschef der BMW M GmbH, abgeworben und ihn zum obersten Fahrdynamiker des Konzerns gemacht. Das hat sich ausgezahlt. Es ist beeindruckend, mit welcher Lust man den i30N durch die Kurven treiben und über die Geraden jagen kann. Erst recht, wenn man mit den unschuldig-babyblauen Tasten im Lenkrad die Klaviatur der Abstimmungen bedient und Wagen scharf stellt. Im Overboost reißen bis zu 378 Nm Drehmoment das Auto in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Man mag angesichts des ungebrochenen Schubs kaum glauben, dass bei 250 km/h tatsächlich Schluss ein soll.

Also dreht man lustvoll die Gänge aus, bis die Kontrollleuchten im Cockpit wild flackern, danach moduliert die Elektronik denn Drehzahlsprung beim Kuppeln so geschickt, dass man mit dem Schalten in den verkürzten Gassen des knackigen 6-Gang-Getriebes kaum hinterherkommt. Den Perfektionsgrad eines VW Golf GTI erreicht der koreanische Konkurrent nicht - doch das ist gut so.

Ja, bisweilen verlieren die Vorderräder des i30N den Grip, wenn man am Kurvenausgang zu früh zu viel Gas gibt, spürt man ein leises Zerren im Lenkrad. Aber das Auto fühlt sich lebendig an, echt und authentisch und nicht so antiseptisch wie das große Vorbild aus Wolfsburg. Und obwohl er bei PS-Zahl und Perfomance nicht konkurrieren kann, ist das Fahrgefühl im i30N viel näher an einem Ford Focus RS oder einem Honda Civic Type R, als an einem Golf GTI.

Das muss man wissen: Der i30N ist seit wenigen Tagen bei den Händlern und wird in zwei Varianten angeboten. Das Grundmodell des Fünftürers fährt für 29.700 Euro mit 250 PS vor, und wem das nicht reicht, der kann für 32.200 Euro den i30N Performance mit noch etwas mehr Rennausstattung und weiteren 25 PS bestellen. Damit liegt der Hyundai sogar vor dem VW Golf GTI, denn der hat in der Grundversion 230 PS, kostet aber mindestens 29.975 Euro. Und auch in Wolfsburg gibt es eine "Performance"-Version, die für 32.475 Euro 245 PS bietet.

Das werden wir nicht vergessen: Ein halbes Dutzend Parameter für die Fahrprofile, eine neue Vorderachse, ein getunter Motor und jede Menge Feinschliff beim Fahrwerk - Hyundai hat bei der Jagd auf GTI & Co seine Hausaufgaben gemacht. Wer daran zweifelt, dem sei ein Blick in den Kofferraum empfohlen. Denn selbst lebt der Performance-Gedanke - in Form einer Strebe zwischen den Radkästen, die für mehr Fahrstabilität sorgen soll. Spaß muss sein, aber bitte mit dem nötigen Ernst!