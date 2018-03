Autogramm Infiniti QX50 Hubraum wechsel Dich

Der erste Eindruck: Kaum ein SUV in dieser Klasse zeigt ganz ohne Tuning so viele Muskeln und so viel Körperspannung wie der QX50. Und kaum eines hat derart animalische Scheinwerfer.

Das sagt der Hersteller: Für Motorenentwickler Shinichi Kiga geht mit dem QX50 ein Traum in Erfüllung. Weil in dem neuen Modell ein Motor steckt, an dem er seit 20 Jahren arbeitet. "Der QX50 ist das erste Auto mit variabler Verdichtung", sagt der japanische Motorenpapst und dankt der Elektronik, der er den Durchbruch verdankt. Ohne elektronische Motorsteuerung und vor allem ohne aufwändige Simulationen wäre er wohl nie ans Ziel gekommen, glaubt Kiga.

Der Motor mit der neuen VC-Turbo-Technik (hier finden Sie einen ausführlichen Artikel zum neuen Motorkonzept) vereint scheinbar unvereinbares: Der Vierzylinder leistet so viel wie ein Sechszylinder, verbraucht aber 30 Prozent weniger. "So machen wir uns weniger abhängig vom Diesel und gewinnen Zeit bei der Elektrifizierung", sagt Kiga. Er ist zuversichtlich, dass das Beispiel Schule machen wird. Erst einmal gibt es die Technik exklusiv für Infiniti, doch schon bald könne die variable Verdichtung zum Standard werden, ähnlich wie heute die Benzindirekteinspritzung. "Auf dem Weg zu weniger CO2-Ausstoß gibt es dazu kaum eine Alternative."

Das ist uns aufgefallen: Nichts, man merkt absolut nichts. Unter der Haube vollführen Elektronik und E-Motor ein feinmechanisches Kunststück, und der Fahrer bekommt davon nichts mit. Ob der Motor jetzt mit niedriger Verdichtung fährt oder mit hoher, kann er allenfalls an einer Anzeige ablesen - oder es fühlen. Denn sobald man etwas fester aufs Pedal tritt, entwickelt der Vierzylinder Bärenkräfte und wirft den wuchtigen QX50 mit so viel Elan nach vorn, dass er der Konkurrenz beim Sprint mindestens eine Sekunde abnehmen soll.

Mit 272 PS leistet der neue Motor genau so viel wie der 3,5-Liter-V6 des Vorgängermodells QX70 und hat mit 380 Nm sogar mehr Drehmoment. Und wenn man den Gasfuß etwas leichter macht, verbrennt er so wenig Sprit, dass man zumindest theoretisch pro Tankfüllung locker 200 Kilometer weiter kommt als mit dem V6-Aggregat des Vorgängers.

Aber der Motor wechselt nicht nur unbemerkt und fließend den Druck in den Brennräumen, er hält sich auch vornehm zurück. Das liegt daran, dass die Maschine mit aktiven Lagern vibrationsarm aufgehängt, so gut gedämmt und von der elektronischen Soundpolitur so gezähmt ist, dass man sie nur selten hört. An Bord herrscht Ruhe wie in einem Bentley. Das ist auch gut so. Denn sobald der neue Motor doch mal durchdringt und die Drehzahl steigt, vermisst man den V6-Motor eben doch - rein klanglich.

Die Ruhe an Bord ist nicht die einzige Parallele zu Bentley & Co., auch das Ambiente ist feiner als bei der deutschen Konkurrenz. Infiniti verarbeitet mehr Leder, bespannt damit auch Flächen, die maschinell kaum zu bearbeiten sind und perforiert die Haut mit Laserstrahlen für ein tadelloses Nahtbild. Dazu gibt es Sitze, die gemeinsam mit der NASA entwickelt wurden und weniger ermüden - fertig ist ein Wohlfühl-SUV, wie es in dieser Klasse allenfalls noch von Volvo mit dem XC60 gebaut wird. Mit dem ist der Infiniti QX50 auch wegen der eher gemütlichen Auslegung des Fahrwerks und der leichtgängigen Lenkung am ehesten vergleichbar.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Infiniti QX50 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Umso leichter akzeptiert man im QX50 eine weitere Neuheit, den ProPilot Assist. Während man bei BMW & Co. das Steuer nur ungern aus der Hand gibt, drückt man hier bereitwillig den blauen Knopf im Lenkrad und überlässt Spurführung, Abstandhalten und Temporegelung der Elektronik. Dass man die Hände trotzdem am Lenkrad lassen muss, liegt nur am Gesetzgeber.

Das muss man wissen: Der jetzt erstmals in Europa angebotene QX50 steht auf einer nagelneuen Plattform und ist mit 4,70 Metern so groß, dass er bei uns den QX70 ersetzen wird. Das Platzangebot ist immens und dank einer um 20 Zentimeter verschiebbaren Rückbank auch variabler als bei vielen Konkurrenten. In den USA kommt der QX50 in ein paar Wochen auf die Straße, bei den neun deutschen Infiniti-Händlern wird der Wagen erst im Frühjahr 2019 eintreffen. Niemand bei Infiniti kann so recht erklären, warum. Auch zum Preis gibt es noch keine Auskunft, doch unter 40.000 Euro wird das Auto wohl kaum verkauft. Ebenfalls nur Schätzungen gibt es bislang zum Verbrauch, es dürfte auf eine Sechs vor dem Komma hinauslaufen.

Um Gewicht zu sparen, nutzt Infiniti beim QX50 erstmals einen neuen, besonders festen Stahl, der entsprechend dünn verarbeitet werden kann. Der rote Lack ist eine Spezialentwicklung und hat mehr Tiefe als jedes andere Rot. Und die Bleche an den Flanken sind tiefer eingezogen als bei jedem anderen Auto aus der Großserie.

Glanzlicht des QX50 ist aber der erwähnte VC-Turbo-Motor, der für die variable Verdichtung eine neuartige Kurbelwelle erhält. Drei Stellglieder und ein E-Motor variieren den Kolbenhub um bis zu sechs Millimeter und blenden so stufenlos zwischen einer niedrigen Verdichtung von 8:1 bei hoher Leistungsanforderung und einer hohen Verdichtung von 14:1 bei niedriger Last hin und her. Effektiv hat der Motor deshalb je nach Betriebszustand zwischen 1970 und 1997 Kubikzentimeter Hubraum.

Das werden wir nicht vergessen: Das altbackene Infotainment-System mit schmucklosen Analoginstrumenten und zwei Touchscreens, die zwar groß sind und viele Knöpfe ersetzen, die aber lausig integriert wurden und beinahe wie eine Nachrüstlösung aussehen. Anders als unter der Haube hat Infiniti auf dem Weg in die Zukunft in diesem Fall die falsche Richtung eingeschlagen.