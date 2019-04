Der erste Eindruck: Coole Kiste. Ein Kastendesign, das flott und dynamisch wirkt. Erst recht, nachdem Kia die Ecken abgerundet und die Front forscher gestaltet hat.

Das sagt der Hersteller: Für Kia-Europachef Emilio Herrera ist die Baureihe Soul ein Trendsetter. Als das Modell vor zehn Jahren debütierte, trug es als eines der ersten Modelle den SUV-Trend in kleinere Fahrzeugklassen. Der vor sechs Jahren präsentierte Soul EV war der erste Crossover mit reinem Elektroantrieb. "Jetzt betreten wir wieder Neuland und verzichten erstmals ganz auf die Verbrenner", sagt Herrara. Das erscheint konsequent: Vom bisherigen Modell wurden in Europa schon im letzten Jahr mehr E-Modelle als Benziner und Diesel verkauft.

Das ist uns aufgefallen: Elektromobilität durfte bisher vor allem in der Oberklasse Spaß machen, das Tesla Model S oder der Audi e-tron sind zweifellos hedonistische Autos. Nun bringt Kia mehr Fahrfreude ins Segment der elektrischen Kleinwagen - deutlich früher als Lifestyle-Marken wie Mini. Der E-Soul beschleunigt spontan und liegt stabil auf der Straße, denn dank der Akkus im Boden ist der Schwerpunkt extrem tief.

Vergnügen bereitet zudem der poppige Auftritt, der von der Fantasie der Entwickler zeugt. So gibt es Zweifarblackierungen und Felgen in Perlmuttoptik. Die grauen Kunststoffkonsolen wirken nicht mehr so langweilig, wenn sie rund um die Lautsprecher mit der Struktur einer Diskokugel verziert sind. Mit Musik flackert die Beleuchtung im Takt, da werden Erinnerungen an die Lichtorgel im Partykeller wach. Und kein Motorengeräusch stört.

Auch ohne Musik ist schnell vergessen, dass man in einem Elektroauto sitzt. Die Reichweite schmilzt zumindest im reglementierten Verkehr rund um Südkoreas Hauptstadt Seoul so langsam, dass man locker drauflos fährt.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Kia Soul EV - mit unserem 360-Grad-Foto:

Die Kia-Ingenieure haben vier unterschiedliche Fahrmodi programmiert - von einem spaßbefreiten Eco-Plus-Programm, bei dem die Klimaanlage abgeklemmt wird, bis hin zum Sportmodus, in dem die Reifen beim Start auch mal quietschen. Gebremst wird im Soul ungewohnt, nämlich mit zwei Hebeln am Lenkrad. Mit ihnen justiert der Fahrer die Bremsenergierückgewinnung über den Motor in vier Stufen. Zieht er dauerhaft am linken Hebel, kommt der Wagen schließlich zum Stehen. So lässt sich das Auto die allermeiste Zeit mit einem Pedal fahren.

Das muss man wissen: Den Soul gibt es in zwei Varianten - wie den größeren E-Niro. Die Basisversion verfügt über einen 100-kW-Motor und einen Akku mit 39,2 kWh Speicherkapazität für eine Normreichweite von 277 Kilometer. Im Testwagen war der Antrieb mit 150 kW Leistung und 69-kWh-Akku verbaut, der für bis zu 167 km/h Höchstgeschwindigkeit und 452 Kilometer Reichweite steht. Das ist zwar selbst im Sparprogramm wohl kaum zu schaffen. Doch im mit drei Personen besetzten Testwagen und bei flotter Fahrt kamen wir locker durch den Tag und hatten nach rund 200 Kilometern Stadtverkehr, Autobahn und Landstraße eine Restreichweite von mehr als 100 Kilometer.

Während der Antrieb vom E-Niro übernommen wurde, geht Kia bei der Ausstattung einen Schritt weiter. Als erstes Modell in der europäischen Kia-Flotte bekommt er das Infotainmentsystem UVO Connect, mit dem man online navigieren, Ladesäulen suchen oder Wetter- und Parkplatzdaten abfragen kann. Zudem lässt sich via App das Laden der Akkus oder die Klimatisierung des Wagens steuern.

Den Preis gibt Kia noch nicht bekannt, obwohl die Markteinführung unmittelbar bevor steht. Es heißt aber, der E-Soul werde deutlich teurer als das Vorgängermodell und möglicherweise rund 37.500 Euro kosten. Sorge um den Absatz muss sich Kia offenbar nicht machen: Schon jetzt betrage die Lieferfrist mehr als neun Monate.

Das werden wir nicht vergessen: Die gähnende Leere beim Blick unter die Haube. Der E-Antrieb benötigt so wenig Platz, dass man im Bug noch ein, zwei Reisetaschen unterbringen könnte. Doch weil der Wagen außerhalb Europas noch als Verbrenner verkauft wird, hat Kia dem E-Soul vorn kein richtiges Staufach spendiert. Und so würden die Taschen direkt auf dem E-Motor liegen und Kleinteile sogar daran vorbei auf die Straße fallen.