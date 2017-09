Autogramm Kia Stonic Modeerscheinung

Der erste Eindruck: Biene Maja erobert die Stadt.

Das sagt der Hersteller: Kia-Produktmanager Ivan Batard sagt, der Kia Soul von 2010 sei einer der ersten modischen Crossover-Kleinwagen gewesen, danach jedoch habe man lange gebraucht, um auf den Erfolg von Fahrzeugen wie dem Ford Eco-Sport, dem Renault Captur oder dem Opel Mokka X zu reagieren. "Deshalb müssen wir jetzt beim Design ein bisschen mehr wagen, um die nötige Aufmerksamkeit zu erregen", sagt Batard und erklärt damit die buchstäblich schräge Form des neuen Stonic ebenso wie die mutigen Farbkombinationen mit grellen Grundlacken und Kontrasttönen wie "Tan Orange" oder "Electric Green". Batard: "So bunt haben wir es noch bei keinem anderen Auto getrieben."

Das könnte sich auszahlen. In dieser Klasse gehe es den Kunden weniger um die Marke als um die Mode und den Look; das expressivste Auto habe deshalb die besten Karten, sagt Batard. Offroad-Fähigkeiten spielen keine Rolle, weshalb Kia - anders als die Schwestermarke Hyundai beim ähnlich konzipierten Mini-SUV Kona - auf Allradantrieb verzichtet.

Video Kia

Das Segment der Mini-SUVs wuchs schon in den vergangenen Jahren rasant, und bis zum Jahr 2020 soll sich der Absatz in dieser Klasse noch einmal verdoppeln, prophezeien Marktkenner. "Der Stonic hat das Zeug, unser wichtigstes Modell zu werden", sagt Batard.

Das ist uns aufgefallen: Abgesehen von den frechen Farben und der ungewöhnlichen Form ist der Stonic vergleichsweise konventionell gestrickt und im Prinzip ein Kia Rio im Trekking-Dress. Statt einer verschiebbaren Rücksitzbank gibt es lediglich klappbare Lehnen; und die Platzverhältnisse sind allenfalls gehobener Durchschnitt. Während man vorn prima sitzt und der Kofferraum mit dem doppelten Boden 352 Liter fasst, wird es hinten im Fond für Erwachsene eher unbequem.

Der farbenfrohe Auftritt setzt sich im Auto mit bunten Konsolen im Cockpit, passenden Nähten im Lenkrad und entsprechenden Dekors in den Sitzpolstern fort, die Liste der Ausstattungsoptionen ist lang. Mit schlüssellosem Zugangssystem, Lenkradheizung oder Spurführungshilfe bietet der Stonic zum Teil deutlich mehr Auswahl als viele Konkurrenten. Und einen großen Touchscreen samt Apple Car-Play und Android-Auto schon in der Grundausstattung hat sonst kein Konkurrent in dieser Klasse zu bieten.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Kia Stonic - mit unserem 360-Grad-Foto:

Überraschend für das Möchtegern-SUV ist auch die Sitzposition. Denn obwohl Kia die Bodenfreiheit auf knapp 20 Zentimeter angehoben hat, man bequemer einsteigen und besser hinausschauen kann, hockt man nicht auf, sondern im Sitz und fühlt sich der Straße eng verbunden. Das soll ein sportliches Fahrgefühl fördern, ebenso wie die etwas knackigere Abstimmung. So wirkt der Stonic handlich, agil und wendig und obwohl der Ausblick nach hinten eher eingeschränkt ist, surft man locker-flockig durch den Stadtverkehr. Dass sich der Wagen jenseits des Ortschildes längst nicht so erwachsen anfühlt, stört diesen Eindruck nicht. SUV-Zwerge wie dieser sind ohnehin meist innerorts unterwegs, Vielfahrer bevorzugen andere Typen.

Das muss man wissen: Der 4,14 Meter lange Kia Stonic teilt sich die Architektur mit dem acht Zentimeter kürzeren Kleinwagen Rio, der bei identischer Motorisierung und ähnlicher Ausstattung - aber einem langweiligerem Auftritt - um etwa 2300 Euro billiger angeboten wird. Vom Rio übernimmt der Stonic auch die Motoren. Wenn am 30. September der Verkauf beginnt, dann gibt es zu Preisen ab 15.790 Euro zwei Vierzylinder-Saugdiesel mit 1,2 Liter Hubraum und 84 oder 99 PS und einen Dreizylinder-Turbobenziner mit einem Liter Hubraum und 120 PS. Dieser Antrieb ist zwar munter und passt zum lebendigen Charakter des Modells, spielt sich aber wie fast alle Dreizylinder mit einem nervigen Pöttern in den Vordergrund, wenn man ihm die Sporen gibt. Ein weiterer Grund, mit dem Stonic in der Stadt zu bleiben.

Als vierte Motorvariante bieten die Koreaner noch einen 1,6-Liter-Diesel mit 110 PS und einem Normverbrauch von 4,2 Litern an, können aber kaum einschätzen, welche Rolle der noch spielen wird. Und spätestens, wenn im nächsten Jahr ein SCR-System eingebaut werden muss, um die Abgase zu reinigen, wird die Luft für den Selbstzünder noch dünner.

Das werden wir nicht vergessen: Den dezenten Warnhinweis auf der schwarzen Plastikleiste unterhalb der Türkante, der den Stonic vollends als modische Mogelpackung entlarvt. Dass ein SUV für den Großstadtdschungel keinen Allradantrieb braucht, dafür gibt es gute Argumente. Doch wenn die Schutzleisten nicht einmal trittfest sind, dann sollte man sich wirklich nicht auf ruppige Pisten wagen. Matschbraune Spritzer auf dem Biene-Maja-Gelb würden ohnehin nicht gut aussehen.