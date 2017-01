Kia Venga Das ist ja wohl die Höhe

Mal angenommen, Sie sind ein durch und durch rationaler Mensch. Sie bemühen sich bei Alltagsprodukten um ein gesundes Kosten-Nutzen Verhältnis, sind immun gegenüber Imagegedröhn und haben es kein bisschen nötig, Nachbarn, Arbeitskollegen oder Bekannte zu beeindrucken. Wenn Sie zudem liiert sind, Kinder haben und für manche Wege des Alltags ein Auto benötigen - dann wäre es nicht überraschend, wenn Sie irgendwann das Lenkrad eines Kia Venga in der Hand halten würden.

Kia wer? Venga! Das ist Spanisch und heißt soviel wie "Komm' schon!". Gebaut wird das Auto jedoch im slowakischen Zilina. Es gehört zur Familie der Kleinwagen und dort in die Gattung der Mini-Vans, wo sich beispielsweise auch der Ford B-Max und der Opel Meriva tummeln. Von letzterem wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahres bereits mehr als 13.500 Exemplare in Deutschland verkauft, vom Ford B-Max waren es knapp 9000 und vom Kia Venga gut 4000. Das ist gewiss kein riesiger Markt, aber ein überaus interessanter.

Warum, das lässt sich rasch erklären: Mini-Vans haben den Anspruch, auf kompakter Grundfläche - der Kia Venga ist 4,07 Meter lang - ein Maximum an nutzbarem Raum zu bieten. Sie ragen daher hoch auf und sehen deshalb etwas unförmig aus. Aber dafür können sie eben auch mehr einstecken.

Mit 1,60 Meter Höhe ist der Venga etwa 15 Zentimeter höher als ein VW Polo und bietet daher deutlich mehr Kopffreiheit, was wiederum zu einem insgesamt luftigeren, entspannteren Raumgefühl führt. Dazu kommt beim Kia ein variabler Fond, in dem sich beispielsweise die Rückbank um 13 Zentimeter in Längsrichtung verschieben lässt. Das ergibt je nach Bedarf mehr Beinfreiheit für die hinten Sitzenden oder mehr Platz fürs Gepäck. Außerdem können die Rücksitzlehnen flach umgeklappt werden und der Laderaumboden lässt sich in zwei Stufen fixieren - somit kann man auch mal was Sperriges nach Hause karren.

Auch Kleinigkeiten wie das Festgurten der Kleinen auf dem Kindersitz fällt im Venga konstruktionsbedingt leichter als bei herkömmlichen Kleinwagen. Da machen sich schon um ein paar Zentimeter größere Türausschnitte positiv bemerkbar. Allerdings sind bei den Konkurrenten Opel Meriva und Ford B-Max die Fondtüren cleverer konstruiert. Beim Opel nämlich sind sie hinten angeschlagen, und beim Ford sind beidseitig Schiebetüren verbaut - beide Lösungen machen das Ein- und Aussteigen der Fondpassagiere sowie das Hantieren im hinteren Teil des Autos deutlich bequemer.

Video Jürgen Pander

Konventionell wie die Mini-Van-Karosserie sind auch die Motorisierungen, die Kia für das Auto anbietet. Es gibt zwei Benziner mit 90 und 125 PS sowie einen Turbodiesel mit 128 PS Leistung. Unser Testwagen war mit dem stärkeren Ottomotor sowie einem Sechsgang-Schaltgetriebe bestückt. Der Antrieb war in jeder Hinsicht unauffällig, außer dass es ab Tempo 120 auf der Autobahn laut wird im Innenraum - Motorgebrumme und Fahrtwindrauschen erzeugen dann einen Krach, den man bei Gesprächen erst einmal übertönen muss.

Aber gut, das hier ist keine wattierte Luxuslimousine, sondern ein Kleinwagen mit extragroßem Resonanzkörper. Ein Auto für den Alltag, nicht unbedingt für die Langstrecke. Auch das Thema Verbrauchssenkung war für die Entwickler des Venga offenbar nicht vorrangig. Offiziell liegt der Spritverbrauch für den Venga mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder bei 6,4 Liter. Bewegt man da Auto bestimmungsgemäß auf Kurzstrecken, muss man eher mit 7,5 Liter kalkulieren, was mit Sparsamkeit nichts zu tun hat. Es gibt auch keine Start-Stopp-Automatik, aber immerhin ein Rekuperationssystem, das beim Gaswegnehmen die überschüssige Bewegungsenergie nutzt, um über die Lichtmaschine die Batterie zu laden.

Während die Marke Kia bemüht ist, das einstige Billig-Image vergessen zu machen und neue Modelle wie die Elektro-Variante des Soul oder die modischen SUV-Typen Niro und Sportage den Vergleich mit ähnlichen Autos europäischer Konkurrenten nicht mehr scheuen müssen, verkörpert der Venga auf den ersten Blick noch die einstige "Gut-und-günstig"-Mentalität.

"Gut", weil unprätentiös und vor allem praktisch, ist er auch auf den zweiten Blick. Doch die billigste Variante kostet 14.490 Euro, das Modell mit dem von uns gefahreren 1,6-Liter-Motor mindestens 17.690 Euro und unser Testwagen in der Ausstattung "Spirit" sowie mit 17-Zoll-Rädern trug 22.130 Euro auf dem Preisschild - "günstig" ist das leider nicht mehr.