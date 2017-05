KTM 1290 Super Adventure S Motorrad oder Lichtmaschine?

Der erste Eindruck: Ist das ein Motorrad oder eine Lichtinstallation? Beim Scheinwerfer-Design der 1290er haben sich die KTM-Entwickler wirklich was getraut - die Formgebung ist so kompromisslos, dass man sie entweder liebt oder hasst.

KTM/ Romero/ Campelli Die markante Front der KTM 1290 Super Adventure S

Das sagt der Hersteller: "160 PS muss man bei einem Adventure Bike vielleicht nicht haben, aber sie machen sicher eine Menge Spaß," sagt Jens Borrusch, Marketing-Manager bei KTM Deutschland. Die Leistung der Maschine ist tatsächlich höher als bei Konkurrenten wie der BMW R 1200 GS und der Multistrada Enduro. Doch auf dem hart umkämpften Markt für große Reisemotorräder mit Geländefähigkeiten sind solche Alleinstellungsmerkmale wohl nötig.

Die KTM-Entwickler waren bei der Super Adventure S ohnehin zu einem Spagat gezwungen: Einerseits soll ihr Premium-Produkt als komfortables Travelbike die Reisefreunde abholen, anderseits erwarten die Möchtegern-Enduristen Geländegängigkeit. Und dann muss auch noch das Versprechen des KTM-Slogans "Ready to Race" eingelöst werden.

Die Folge: Jetzt hat die Maschine 160 PS - und alles an elektronischen Assistenz- und Infotainmentsystemen, was derzeit in einem Motorrad Platz findet.

Das ist uns aufgefallen: Im Schongang merkt man dem Bike die starke Leitung erst einmal nicht an. Der V-Zweizylindermotor mit 1301 Kubik zieht ab 2000 Umdrehungen entspannt durch, ohne in den bei KTM-Motorrädern oft nervigen Ruckelbetrieb zu verfallen. In die höheren Drehzahlbereichen geht es ausgesprochen linear, bis sich ab etwa 8000 Umdrehungen eine brachiale Extraportion Power entfaltet. Die Reise-Enduro katapultiert sich dann so explosiv nach vorn, dass manche Supersportmaschine alt aussieht.

Dass man sich auf der 1290er trotzdem jederzeit gut aufgehoben fühlt, liegt an der hervorragenden Brembo-Bremsanlage und dem Chassis mit dem Trellis-Stahlrahmen. Diese Konstruktion und das mit 238 Kilo angenehm schlanke Fahrzeuggewicht ermöglichen ein gutes Handling. Zudem bietet die Sitzbank einen bequemen und windgeschützten Platz.

Unterstützt wird der Fahrer von einem extrem umfangreichen Elektronik-Paket des Zulieferers Bosch, zu dem unter anderem ein Tempomat, verschiedene Fahrmodi, ABS und Offroad-Traktionskontrolle gehören. Besonders erwähnenswert ist eine weitere Technologie: die sogenannte Motorrad Stability Control (MSC).

Über dieses System wird die Dämpfung von Gabel und Federbein abhängig von vorgewählten Eckdaten wie zum Beispiel der Beladung sowie der Vorspannung der Vorder- und Hinterradfederung geregelt. Der Fahrer kann aus vier Einstellungen wählen: Comfort, Street, Sport und Offroad. Sensoren liefern dann während der Fahrt Informationen für Federhub und Beschleunigung, die zusammen mit den Daten der Traktionskontrolle direkt verarbeitet werden. Darauf basierend passt sich die Federung in Echtzeit an die Fahrbedingungen an.

In der Praxis funktioniert das MSC-System der 1290 Super Adventure S hervorragend, nur anfangs ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Bei der Testfahrt, die mehrfach über die gleiche Serpentinen-Strecke führte, war beim harten Anbremsen der Tauchweg der Vordergabel nicht immer derselbe und offenbar abhängig von minimalen Variationen von Geschwindigkeit und Schräglage. Das fällt allerdings nur dann auf, wenn man die 1290 Super Adventure S richtig rannimmt.

Grundsätzlich vermittelt das MSC-System ein sichereres Fahrgefühl, gleichzeitig kann man damit die Grenzen der Maschine stärker ausreizen.

Das muss man wissen: Bosch hat exklusiv für KTM ein 6,5 Zoll großes TFT-Display entwickelt. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein wasserdichtes Touch-Tablet. Doch der Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich - bedient wird die Anzeigenzentrale über vier Taster am linken Lenker. Das Display, das Bosch Integrated Connectivity Cluster (ICC) nennt, ist in der Darstellung frei konfigurierbar. Über eine Bluetooth-Verbindung lassen sich Telefon und Musik-Player integrieren.

KTM/ Romero/ Campelli Die Anzeige des TFT-Displays von Bosch

Die Bedienung des Systems ist selbsterklärend, Auflösung und Darstellungsbrillanz sind hervorragend - tatsächlich kann derzeit kein anderer Hersteller eine vergleichbare Qualität vorweisen. Bei der Frage, ob man bei diesem gestochen scharfen Bild nicht auch ein Navigationssystem in den ICC integrieren könne, lächeln die Bosch-Entwickler wissend: "Technisch machbar ist noch viel mehr. Theoretisch könnte man ein Video auf dem Display in HD abspielen", lautet ihre Antwort.

Diese Exklusivität lässt sich KTM natürlich bezahlen: Mit dem Einstiegspreis von 16.495 Euro liegt die 1290 Super Adventure S noch gut im Wettbewerb. Doch die Liste der möglichen Extras ist lang und verlockend: Vom Akrapovic-Auspuff über viele konfigurierte Pakete wie Touring, Komfort oder Sound & Style bis hin zu den Reisekoffern und Topcases in verschiedenen Ausführungen ist alles im Angebot - beim spielerischen Test am Bike-Konfigurator auf der KTM-Website kommt leicht ein Endpreis um die 22.000 Euro zusammen.

Das werden wir nicht vergessen: Liebe macht blind. Und die KTM-Ingenieure sind hemmungslos verliebt in die Fähigkeiten ihres Bosch-Displays. Das führt an manchen Stellen leider zu einem Menü-Overkill. Ein Beispiel hierfür ist die Griffheizung, für deren Aktivierung man sich per Tasten durchklicken muss. Ein einfacher Knopf an der rechten Armatur, der sich auch mit dicken Handschuhen befummeln lässt, wäre hier die bessere Lösung gewesen.