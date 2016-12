Autogramm Lexus LC 500 Rööööööhr

Der erste Eindruck: Blickfang.



Das sagt der Hersteller: Neue Plattform, neue Getriebe, weiterentwickelte Motoren, die nächste Generation des Hybrid-Antriebs und ein kühnes Design - für Chefingenieur Koji Sato war der Lexus LC das aufwändigste Projekt seit Jahren. Die Mühe ist wohl kalkuliert, denn der neue Gran Turismo soll nicht nur Konkurrenzmodelle wie den BMW 6er oder das Mercedes S-Klasse Coupé attackieren, sondern ganz generell den Anspruch von Lexus untermauern, Autos mit emotionalem Design und aufsehenerregender Leistung zu entwickeln.

Das ist uns aufgefallen: Drückt man auf den Startknopf, ist nichts so, wie man es von Lexus erwartet hätte, also weder dezent noch souverän. Stattdessen meldet sich rotzig und mit unverschämter Vehemenz ein Motor, den man als allerletztes den Hybrid-Aposteln bei Lexus zutraut. Ein V8-Benziner, der mit 477 PS Leistung, 540 Nm Drehmoment, fünf Litern Hubraum und Drehzahlen bis 6600 Touren gegen die Vernunft anbrüllt.

Es gibt viele Bedienelemente in diesem Auto, aber merken muss man sich vor allem den Schalter für den Drive-Mode. Der ragt aus der Hutze über den Instrumenten wie der Düsenhebel aus einer Kaffeemaschine - und entsprechend lässt sich ordentlich Dampf mit ihm machen.

Denn während der LC im "Eco"- oder "Komfort"-Modus den gelassenen Gran Turismo gibt, entwickelt er im "Sport"- oder "Sport+"-Modus einen schier explosiven Charakter: Das Gebrüll, das durch die Resonanzschläuche aus dem Motorraum ins Auto flutet, übertönt auch die feinsinnige Mark-Levinson-Musikanlage, die den Innenraum erst über 24 Mikrofone vermisst, um dann 13 Lautsprecher anzusteuern.

Die Gangwechsel fühlen sich an wie Nackenschläge, und es wird extrem rasant. Ja, das Auto ist groß und schwer, doch dank einer progressiven Lenkung, dank Hinterrädern, die mit einschlagen, dank einem Sperrdifferential und einem ziemlich toleranten ESP-System wird der LC zu einem Feger. In 4,4 Sekunden schießt der Wagen auf Tempo 100, und erst bei 270 km/h endet der Vortrieb.

Es gibt den LC aber nicht nur in der Karacho-Variante, sondern auch in einer Version mit Hybrid-Antrieb. Erstmals nutzt Lexus bei dieser Antriebsart einen Lithium-Ionen-Akku als Zwischenspeicher und setzt hinter der stufenlosen Automatik ein zweites Getriebe mit vier Übersetzungen ein. Dieses Räderwerk versucht, leider vergeblich, den bereits von den Toyota-Hybriden bekannten Gummiband-Effekt zu verhindern. Man fühlt jetzt zwar tatsächlich Schaltrucke und Drehzahlsprünge, doch egal in welchem Modus man fährt und wie stark man beschleunigt - so richtig passt es nie mit der Übersetzung.

Der Hybrid-LC kommt mit 299 PS Leistung aus dem 3,5-Liter-V6-Benziner und 132 kW aus der E-Maschine auf einem Sprintwert von 4,7 Sekunden und ein Spitzentempo von 250 km/h und damit - theoretisch - zu einem ähnlich sportlichen Fahrverhalten wie der V8. Doch praktisch hat das Auto einen ganz anderen Charakter: Auf der Autobahn bewegt sich die Hybrid-Variante entspannter, auf der Landstraße jedoch irgendwie zahnlos und blutleer. Damit wirkt der technologisch hochgerüstete und bisweilen unnötig komplizierte LC in gewisser Weise kühl und nüchtern. Das passt zum Lexus-Image, aber nicht zu einem leidenschaftlich designten Coupé.

Das muss man wissen: Es dauert noch gut ein halbes Jahr, ehe der LC 500 in den Handel kommt. Zum Preis sagt Ferry Franz, der Chef von Lexus in Deutschland, bislang nur so viel: "Wir bleiben mit beiden Modellen knapp unter 100.000 Euro und verkaufen die Hybrid-Variante etwa 5000 Euro billiger als den V8." Wer jetzt mit rund 94.000 und 99.000 Euro Kaufpreis rechnet, liegt wohl nicht komplett daneben.

Franz rechnet mit eher weniger Hybrid-Verkäufen. "In dieser Preisklasse spielt der Verbrauch für den Kunden keine Rolle, und wer ein so exponiertes Auto kauft, der will auch den großen Motor", sagt er. Das füllt einerseits die Kasse von Lexus, verhagelt aber andererseits die CO2-Bilanz.

Das werden wir nicht vergessen: Auf extreme Art macht in diesem Auto der Ton die Musik. Auf dem Papier geben sich Hybrid und V8 nicht viel, doch der Sound könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Hybrid-Variante klingt wie ein Staubsauger auf Speed, spielt der V8 Bombast-Rock, bei dem man immer wieder die "Repeat"-Taste drücken möchte.