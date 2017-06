Autogramm Mazda CX-3 Alles an Bord!

Der erste Eindruck: Ganz der alte. Der CX-3 wirkt auch zwei Jahre nach dem Marktstart noch so frisch und frech, das Mazda beim aktuellen Facelift den Designern eine Pause gönnte hat.

Das sagt der Hersteller: Mazda-Sprecher Jochen Münzinger bezeichnet den CX-3 als "Volltreffer im Segment der B-SUV." Schließlich habe es der kleine SUV aus dem Stand auf den zweiten Platz der Mazda-Verkaufsstatistik gebracht. Mit 14.305 Zulassungen im vergangenen Jahr ist der Wagen dem größeren CX-5 dicht auf den Fersen und hat klassische Karosserievarianten wie Mazda 3 oder Mazda 2 auf hinteren Plätze verwiesen. Obwohl Mazda vergleichsweise spät auf den SUV-Trend reagierte, ist der Hersteller mittlerweile auch zu einer SUV-Marke geworden.

Das ist uns aufgefallen: Von wegen kleines Auto. Am Steuer fühlt sich der CX-3 wie ein ziemlich erwachsenes SUV an. Das liegt nicht allein an den zumindest vorne relativ großzügigen Platzverhältnissen, sondern vor allem am Fahrverhalten. Man hat den Wagen einfach gut im Griff, erst recht mit den neuen Lenkrädern, die gut zur präzisen Lenkung passen. Unterstützt wird das verbindliche Fahrgefühl durch ein angenehm straffes Fahrwerks und knackige Getriebe, auch auf der Autobahn fühlt man sich selbst bei höheren Geschwindigkeiten gut aufgehoben. Insgesamt wirkt der CX-3 so aufgeweckt, dass es die von einer neuen Kamera am Innenspiegel ermöglichte Müdigkeitserkennung eigentlich gar nicht braucht.

Video Mazda

Die Mischung aus Vergnügen und Vertrauen verstärkt Mazda jetzt mit einer Softwarefunktion, die man schon von den größeren Modellen kennt: G-Vectoring-Control heißt sie, und sie nimmt beim Einlenken kurz etwas Last zurück und lässt dadurch den Vorderwagen minimal eintauchen. Das erhöht das Gewicht auf den Vorderreifen, die daher mehr Kraft übertragen können. Das ganze dauert nur 50 Millisekunden und man spürt davon nichts. Trotzdem ändert sich die Balance des Autos, es fährt besser um die Kurve.

Zugegeben, in der zweiten Reihe geht es für Passagiere jenseits des Grundschulalters ein bisschen enger zu, der Ausblick ist bescheiden und wer für zwei Wochen in den Familienurlaub fahren will, muss sparsam packen. Doch für die restlichen 50 Wochen ist der kleine SUV eine gelungene Familienkutsche, die den Wunsch nach einem größeren Auto schon im Keim erstickt.

Von der Lenkradheizung über das ausklappbare Head-up-Display bis zu LED-Scheinwerfern und einem Tempomat mit Abstandsregelung gibt es für das Auto alle Extras aus den höheren Klassen. Zusätzlich kann man den CX-3 als eines der wenigen Modelle in diesem Segment auch mit Allrad-Antrieb bestellen. Der Wagen ist handlich genug für den Stadtverkehr und mit 4,28 Metern so kurz geschnitten, das man leicht einen Parkplatz findet. Was nach hinten an Übersicht fehlt, kompensieren eine Rückfahrkamera und Sensoren, die beim Rangieren auch vor Querverkehr warnen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Mazda CX3 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Einen zweischneidigen Eindruck hinterlässt der CX-3 nur bei der Ausstattung. Auf der einen Seite wurde das Modell so weit aufgerüstet, dass es sogar mit einem Mercedes GLA oder einem Mini Countryman konkurrieren kann. Auf der anderen Seite patzt Mazda ausgerechnet beim Infotainment. Zwar gibt es einen Touchscreen samt Dreh-Drück-Steller, doch Smartphones können nur per Bluetooth verbunden und damit nicht zeitgemäß integriert werden.

Das muss man wissen: Die Modellpflege für den CX-3 erfolgt fließend und die Auslieferung der aktualisierten Fahrzeuge beginnt in diesen Tagen. Weil sich an der Hardware nur wenig geändert hat, bleiben auch die Preise gleich. Das Einstiegsmodell liegt nach wie vor bei 17.990 Euro. Dafür gibt es den CX-3 als Fronttriebler mit einem 2,0 Liter großen 120-PS-Benziner. Alternativ gibt es den gleichen Motor mit 150 PS und Allradantrieb. Und wer partout noch einen Diesel kaufen will, für den wird einen 105 PS starker 1,5-Liter-Selbstzünder wahlweise mit Front- oder Allrandantrieb angeboten.

Dass der CX-3 so gut läuft, liegt nicht nur an der eigenen Stärke, sondern auch an der Schwäche der Konkurrenz. Während in diesem Segment die französischen Marken mit Renault Captur und Peugeot 2008 vorn dabei sind, tummeln sich die japanischen Konkurrenten Honda HR-V und Toyota C-HR erst seit kurzem in diesem Segment, und die koreanischen Marken sind noch gar nicht vertreten. Bei den deutschen Volumenmarken ist das Angebot - vom etwas teureren Opel Mokka X einmal abgesehen - bislang dürftig: Der VW T-Rock kommt erst Ende des Jahres und Ford hat überhaupt kein Eisen in diesem Feuer.

Das werden wir nicht vergessen: Das nervige Alarmsignal der Spurführungshilfe. Denn die Elektronik brummt so laut, fies und vor allem früh, wenn man mal ein bisschen von der Ideallinie abkommt, dass sie eher verunsichert und nervt. Die Folge: Man schaltet das System nach dem zweiten Alarm einfach aus. Dann jedoch steigt das Risiko, dass der ansonsten ziemlich richtungsweisende CX-3, aus der Spur gerät.