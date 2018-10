Der erste Eindruck: Ganz der Alte. Mazda ist mit dem Design des MX-5 offenbar so zufrieden, dass es bei der Überarbeitung nicht verändert wurde. Auch den Kunden gefällt die Optik. Selbst drei Jahre nach der Premiere der aktuellen Baureihe steigen die Zulassungszahlen kontinuierlich.

Das sagt der Hersteller: Nach Auskunft des deutschen Mazda-Chefs Bernhard Kaplan ist der MX-5 vor allem ein Image-Modell, das die gesamte Marke auflädt. Doch die Stückzahlen sind nicht zu vernachlässigen. Von dem Roadster wurden allein in diesem Jahr schon 3300 in Deutschland verkauft. Seit dem Start hierzulande im Jahr 1990 waren es insgesamt mehr als 130.000. In einem Segment, das immer wieder totgesagt wird, sei das nicht schlecht, sagt Kaplan. Erst recht nicht, wenn man die Entwicklung der Absatzzahlen betrachtet, die gegen den Trend gestiegen sind. Weltweit wurden in vier Generationen seit 1989 insgesamt bereits mehr als eine Million MX-5 verkauft. Kaplan: "Das macht den MX-5 zum erfolgreichsten offenen Zweisitzer der Welt."

Video Mazda

Das ist uns aufgefallen: Der MX-5 ist winzig. Steht man davor, fragt man sich, wie man mit 1,89 Meter Körpergröße in den Wagen kommen soll. Doch steigt man ein, flutscht man ruckzuck zwischen Sitz und Lenkrad und fühlt sich auf Anhieb gut aufgehoben. Erst recht im frisch überarbeiteten Modell, in dem man das Lenkrad etwas weiter verstellen kann als bisher und indem die Sitzposition noch einmal um Millimeter abgesenkt wurde.

Warum das wichtig ist? In den allermeisten Autos reicht es, wenn man bequem sitzt und genügend Platz für Kopf und Knie hat. Aber der MX-5 versteht sich als ernsthafter Sportwagen, und da geht es vor allem um Kontakt zur Straße. Das Mazda-Marketing drischt gerne die Phrase vom "Jinba Ittai", der "Einheit von Ross und Reiter". Bei einem Familienkombi wie dem Mazda 6 oder einem SUV wie dem CX-5 ist das ein bisschen weit hergeholt. Doch wenn Fahrer und Fahrzeug tatsächlich irgendwo "verwachsen", dann hier. In jeder Kurve ist das spürbar. Wie kaum ein anderes Auto hält man den Roadster fast intuitiv auf der Ideallinie.

Mazda will die Fahrer mit klassischen Roadster-Tugenden begeistern. Dazu gehört eine extrem knackige Schaltung und Heckantrieb. Dennoch hielten in dem extrem puristischen Automit der Modellpflege Apple Car-Play oder gar ein Aufmerksamkeitsassistent Einzug, der den Fahrer per Signalton warnt, wenn er müde wird. Was jedoch fehlt ist ein Handschuhfach, weil das die perfekte Sitzposition beeinflussen würde, das Verdeck funktioniert nach wie vor manuell. Schneller und cooler kann man die Sonne kaum herein lassen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Mazda MX-5 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Im neuen Modelljahr dreht der MX-5 buchstäblich noch einmal auf. Weil die Ingenieure für die Einhaltung der neuen Schadstoffnorm Euro 6d temp ohnehin Hand an die Motoren legen mussten, um sie ohne einen Partikelfilter (zu schwer, zu groß) über die Emissionshürden zu heben, haben sie gleich die Performance perfektioniert. Deshalb gibt es deutlich mehr Leistung, etwas mehr Drehmoment und eine höhere Maximaldrehzahl: Erst bei 7500 statt bislang bei 6800 Touren macht die Elektronik Schluss. Auf der Autobahn oder im Flachland wird man das kaum je merken. Aber wer mit dem MX-5 eine Passstraße in Angriff nimmt, der freut sich, dass er die Gänge weiter ausdrehen und so noch flotter gen Gipfel stürmen kann.

Das muss man wissen: Mazda hat mit der Auslieferung des neuen MX-5-Modelljahres bereits begonnen, das sich vor allem durch die überarbeiteten Motoren auszeichnet. Es gibt weiterhin zwei Vierzylinder-Benziner mit 1,5 oder 2,0 Liter Hubraum, die nun 132 statt 131 oder 184 PS statt wie bisher 160 PS leisten. Außerdem kann man den MX-5 für einen Aufpreis von 2600 Euro auch als RF bestellen, und bekommt dann anstelle des wunderbar einfachen Stoffdaches ein versenkbares Hardtop, das dem Wagen einen völlig anderen Look gibt. Vielleicht ist er dann praktischer, dafür aber lange nicht mehr so puristisch.

So wenig Mazda bei der Modellpflege am Design geändert hat, so wenig tut sich auch an den Preisen. Die beginnen nach wie vor bei 22.900 Euro für den Roadster mit 1,5 Liter-Motor; der Zweiliter startet bei 27.790 Euro und das günstigste RF-Modell steht mit 28.690 Euro in der Liste.

Das werden wir nicht vergessen: Die zwei störenden Becherhalter, die man zwischen den Sitzen auf den Mitteltunnel stecken kann. Permanent stößt man sich mit den Ellbogen daran, die ansonsten perfekte Ergonomie ist dahin. Gut, dass es hinter den Sitzen ein Staufach gibt, in dem man die beiden Störenfriede verschwinden lassen kann.